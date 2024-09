Die Kindertrinkflasche b.box Tritan im Test

Besonders wer Kinder hat, weiß, wie wichtig eine auslaufsichere Trinkflasche für unterwegs ist. Hier bietet b.box mit der Tritan ein Modell, das sich dank ihres Strohhalms für eine breite Altersgruppe eignet. Die Flasche ist in verschiedenen Farben erhältlich: strawberry shake, lemon sherbet, emerald forest, ocean breeze, blue slate, indigo rose, lilac pop, passion splash, graphite, blue blaze und flamingo fizz. In unserem Test schauen wir uns die Flasche in den Farben Indigo Rose und Lilac Pop genauer an.

Aufbau der Trinkflasche:

Die b.box Tritan besitzt einen sehr robusten Aufbau und besteht aus PP und Silikon. Sie besitzt ein Volumen von 450 ml und ist natürlich BPA frei. Der Flaschenboden wird durch eine umlaufende Kunststoffschale geschützt, die beim Herunterfallen als Stoßdämpfer fungiert. Der Deckel wird mit einem einrastenden Klick-Verschluss gesichert und besitzt eine Öse zum Tragen. Ein austauschbarer Silikonstrohhalm ermöglicht es zu trinken, ohne die Flasche kippen zu müssen. Er besteht aus dem inneren Strohhalm und einem gewinkelten Mundstück. Letzteres wird beim Verschließen abgeklemmt, sodass ein sicherer Verschluss entsteht. Der obere und innere Teil des Strohhalms lassen sich aus dem Deckel herausziehen, sodass man diese problemlos reinigen kann. Beide sind als Ersatzteil erhältlich. Nach Herstellerangabe ist nur der Deckel spülmaschinenfest.

Über b.box:

Gegründet wurde b.box von zwei australischen Müttern, die das Elternsein vereinfachen wollten. Dazu bietet b.box verschiedene Produkte, unter anderem Hautpflege für Babys, unterschiedlichste Trinkflaschen von der Babyflasche bis hin zu Sportflaschen für große Kinder und auch Brotboxen. Die Produkte sind in mehr als 55 Ländern verfügbar. Sowohl die Produktpalette als auch die Marktpräsenz werden stetig ausgebaut.

Design und Verarbeitung:

Die b.box Tritan ist sehr sauber, stabil und qualitativ verarbeitet. Die Farben sind kräftig und gleichmäßig, der transparente Teil der Flasche ist glasklar. Sowohl das Scharnier als auch die Verriegelung des Verschlusses sind robust und versprechen einen langlebigen Einsatz. Das Silikon der beiden Strohhalme weist eine gute Wandstärke auf, sodass Kinder dieses nicht einfach durchbeißen können. Es besitzt zudem eine gute Flexibilität und lässt sich gut dehnen.

Die Farbgebung Lilac Pop bietet einen schönen Kontrast aus Lila und Mint. Flaschenboden, Druckknopf und das Innere der Öse sind in Mint gehalten, der Deckel ansonsten in Lila.

Im Design Indigo Rose hat die Flasche die gleiche Farbverteilung, nur mit anderen Farbtönen. Flaschenboden, Druckknopf und das Innere der Öse sind in Rosa gehalten. Auch, wenn das Design Indigo Rose heißt, wirkt die Farbgebung des Deckels mehr wie Petrol, da Indigo eigentlich ein kräftigeres, reineres Blau ist.

Reinigung:

Wie bereits erwähnt, lässt sich die b.box Tritan leicht in vier Einzelteile zerlegen. Man kann sie vollständig in der Spülmaschine reinigen, allerdings nur im oberen Korb, um die Temperaturbelastung gering zu halten. Natürlich wird eine Reinigung von Hand der Lebensdauer zuträglich sein, hierfür empfehlen wir auf zwei Bürsten für die Flasche und den Strohhalm zurückzugreifen. Grade eine Flaschenbürste wird in den meisten Haushalten mit Kindern allerdings eh vorhanden sein.

Dichtigkeit:

Ein zentraler Faktor ist natürlich die Dichtigkeit bei Getränken mit und ohne Kohlensäure. Für einen Belastungstest haben wir eine Flasche mit stillem Wasser und eine mit kohlensäurehaltigem Wasser gefüllt und beide Flaschen geschüttelt und längere Zeit auf den Kopf gestellt.

Den Aufbau der b.box Tritan haben wir eingangs bereits dargestellt. Man muss bei dem Zusammenbau der Flasche nach dem Reinigen darauf achten, dass der obere Teil des Strohhalms fest im Deckel sitzt und der innere Teil fest eingesteckt ist. Im Strohhalm befindet sich ein Ventilsystem, dass ein ungewolltes Auslaufen der Flüssigkeit verhindert. Flüssigkeit kann nur nach außen gelangen, wenn man am Strohhalm saugt. Das Ventil verhindert effektiv ein Nachlaufen. Daher ist die Flasche nicht für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Denn der Gegendruck durch die Kohlensäure drückt zunächst etwas Wasser aus der Flasche heraus und blockiert dann das Ventil. Nutzt man die Flasche so wie vorgesehen, mit Getränken ohne Kohlensäure ist sie wirklich absolut dicht. Sowohl das Gewinde des Deckels, als auch die Kombination aus Strohhalmventil und Deckelverschluss sorgen für eine vollständige Dichtigkeit.

Fazit:

Mit der Tritan bietet b.box eine hochwertige und robuste Trinkflasche für Kinder, die sich in unserem Test als vollständig dicht und auslaufsicher beweist. So eignet sie sich ideal für Ausflüge, den Kinderkarten, die Schule oder auch einfach für zu Hause. In Deutschland ist sie über Amazon erhältlich, der Verkaufspreis liegt abhängig von der Farbe zwischen 20 € und 25 €. Natürlich kein Schnäppchen, aber im Vergleich zu anderen Modellen ein durchaus angemessener Preis.

