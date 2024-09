Die eScooter-Modelle der ES Series Advance von Acer

Acer gibt die Verfügbarkeit der eScooter-Modelle ES Series 5 Advance und ES Series 3 Advance auf dem deutschen Markt bekannt. Beide Serien sind speziell für den urbanen Einsatz konzipiert und vereinen eine hohe Reichweite mit einem ebenso hohen Komfort. Sie bieten leistungsstarke Motoren, ein flexibles Falt-Design und zahlreiche Sicherheitsfeatures. Mit einer Akku-Ladung sind Reichweiten von bis zu 60 km möglich.

Acer ES Series 5 Advance:

Der leistungsstarke 36 V Motor mit einer Leistung von 500 W ermöglicht es dem eScooter eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 20 km/h zu erreichen und selbst starke Steigungen von 22 % zu überwinden. Die Vorderachse ist mit einer Scheibenbremse ausgestattet, die Hinterachse mit einer elektrischen Bremse samt e-ABS. Die Traglast des eScooters beläuft sich auf 120 kg und das Eigengewicht liegt bei 18,5 kg. Ausgeklappt misst der eScooter 118 x 49 x 125 cm. Über die zugehörige App lassen sich Features, wie die Scheinwerfersteuerung, die elektrische Sperre, die Seitenbeleuchtung und drei feste Geschwindigkeiten von 6 km/h, 10 km/h bzw. 20 km/h einstellen. Der Lithium-Ionen-Akku besitzt eine Kapazität von 15 Ah und ermöglicht so mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von 60 km. Basis des eScooters ist ein stoßfester Aluminiumrahmen mit faltbarem Design. Die Griffe sind ergonomisch und strapazierfähig ausgeführt. Gleichzeitig sorgt die breite Plattform mit einer Größe von 64 x 16,5 cm für eine bequeme Fuß-Position. Flache, feste 10-Zoll-PU-Räder verleihen dem eScooter einen zuverlässigen Halt auf der Fahrbahn und ein komfortables Fahrgefühl. Die Hinterradfederung reduziert Stöße durch Straßenunebenheiten zudem um 20 bis 30 Prozent.

Acer ES Series 3 Advance:

Hier kommt ein 36 V Motor mit 350 W Leistung zum Einsatz. So kann der eScooter mit einer Traglast von 120 kg Steigungen von bis zu 15 % überwinden und erfüllt somit die gesetzlichen Vorschriften. Mit einem Eigengewicht von 16 kg ist er etwas leichter und mit Abmessungen von 107 x 49 x 120 cm auch kompakter. Er richtet sich an alle, die einen flexiblen, leichten und schnell aufladbaren eScooter für ein schlankeres Budget suchen. Der Akku mit einer Kapazität von 7,5 Ah lässt sich in vier Stunden vollständig aufladen und verleiht dem eScooter eine Reichtweite von 25 km. Mit drei Geschwindigkeitsstufen kann man leicht zwischen 6 km/h, 10 km/h und 20 km/h wechseln. Auch die Räder fallen hier mit 8,5″ etwas kompakter aus, sind aber auch aus PU hergestellt. Am Vorderrad kommt eine Scheibenbremse und am Hinterrad eine elektrische Bremse mit e-ABS zum Einsatz. Trotz der kompakteren Abmessungen besitzt er mit 60 x 16,5 cm ebenfalls eine recht großzügige Plattform. Für einen einfachen Transport lässt sich der Lenker nach hinten klappen und fest am Hinterrad befestigen, so kann man den eScooter bequem mit einer Hand tragen.

Gemeinsame Eigenschaften:

Die ES Series 3 Advance und ES Series 5 Advance eScooter von Acer verfügen beide über ein LED-Display am Lenkrad. Dieses zeigt neben der aktuellen Geschwindigkeit den Ladezustand des Akkus und den gewählten Geschwindigkeitsmodus an. Für eine sichere Ausleuchtung sorgen Front- und Heckscheinwerfer, sowie Bremslichter und vier Seitenreflektoren. Mit dem verbauten Ständer lassen sich die eScooter zudem bequem parken. Beide Serien sind gemäß IP4X wasserdicht, sodass man gefahrlos durch Pfützen fahren kann. Zum Schutz von Motor und Akku besitzen sie ein stabiles Aluminium-Gehäuse. Im Servicefall können die Kunden auf von Acer betriebene Servicezentren an verschiedenen europäischen Standorten zurückgreifen. Dazu muss man den Scooter kostenfrei an das Servicezentrum in Ahrensburg bei Hamburg senden. Reparaturen werden schnell und unkompliziert durchgeführt.

Preise und Verfügbarkeit:

Der Acer ES Series 5 Advance ist ab sofort zu einem UVP von 699 € und der Acer ES Series 3 Advance zu einem UVP von 499 € verfügbar.