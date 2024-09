Das neu gestaltete H5 Flow von NZXT

Nachdem bereits das H7 Flow eine Überarbeitung erfahren hat, erscheint nun auch eine neu gestaltete Variante des NZXT H5 Flow. Dabei steht insbesondere eine weitere Verbesserung der Kühlfähigkeiten im Vordergrund. Es erscheint in zwei Versionen, das H5 Flow besitzt je einen F120Q-Lüfter in Front und Rückseite, das H5 Flow RGB besitzt einen F360 RGB Core in der Front und einen F120Q an der Rückseite. Zudem sind die Farben schwarz und weiß verfügbar.

Trotz aller Verbesserungen behält das H5 Flow seine kompakte Mid-Tower-Form bei, verbessert das Kühlpotenzial aber erheblich. Es bietet Platz für bis zu acht 120-mm-Lüfter. Zwei lassen sich über der Mesh-PSU-Abdeckung direkt unter der GPU platzieren und führen dieser so direkt Frischluft zu. An den oberen, vorderen und seitlichen Panels findet sich ein ultrafeines Drahtgeflecht. So wird zum einen der Luftstrom optimert, zum anderen wird Staub herausgefiltert. In der Gehäusefront finden bis zu drei 120-mm-Lüfter, bzw. ein 360-mm-Uniframe-Lüfter Platz. Besonders breite Kanäle, Haken und Riemen helfen bei einem ordentlichen und dezenten Kabelmanagement. Die Seitenteile lassen sich für einen schnellen Zugriff werkzeuglos entfernen.

Hauptmerkmale des H5 Flow:

Verbesserte GPU-Kühlung : Die Mesh-Abdeckung des Netzteils maximiert die Luftansaugung der Bodenlüfter, um einen optimalen Luftstrom zur GPU zu gewährleisten.

: Die Mesh-Abdeckung des Netzteils maximiert die Luftansaugung der Bodenlüfter, um einen optimalen Luftstrom zur GPU zu gewährleisten. Unterstützung für großen Lüfter: An der Frontseite lässt sich ein bis zu 360 mm großer Lüfter anbringen; an der Oberseite ein 240-mm-Lüfter.

An der Frontseite lässt sich ein bis zu 360 mm großer Lüfter anbringen; an der Oberseite ein 240-mm-Lüfter. Hochleistungs-Panels: Oben, unten und an den Seiten optimiert ein ultrafeines Mesh den Luftstrom und filtert Staub heraus.

Oben, unten und an den Seiten optimiert ein ultrafeines Mesh den Luftstrom und filtert Staub heraus. Vorinstallierte Lüfter H5 Flow: Zwei F120Q-Lüfter (Gehäuseversion), je einer vorne und hinten. H5 Flow RGB: F360 RGB Core (Gehäuseversion) vorne, F120Q (Gehäuseversion) hinten.

Vereinfachter Zusammenbau: Werkzeugfreies Entfernen der Panels und intuitives Kabelmanagement.

Weitere Details finden sich bei NZXT.

Preis und Verfügbarkeit:

Das NZXT H5 Flow ist zu einem UVP von 104,99 € und das H5 Flow RGB zu einem UVP von 129,99 € bald verfügbar.