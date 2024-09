Carrear GO!!! Wireless – Das ultimative Formel-1-Feeling und kabellose Freiheit mit Carrera

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit, die Formel 1 startet in den Grand Prix von Singapur. Hier werden sich die Formel-1-Fahrer auf dem Marina Bay Street Circuit messen. Wird Carlos Sainz den Sieg bei diesem packenden Nachtrennen davontragen? Mit dem Carrera GO!!! Set „Formula Free Racing (Wireless)“ kann man sich das Rennfeeling nun in die eigenen vier Wände holen.

Das neue Set bietet eine anspruchsvolle 5,3 m lange Strecke, die neben engen Kurven sogar einen Looping besitzt. So verspricht sie sogar noch mehr Action als ein echtes Formel-1-Rennen. Auf der Rennstrecke im Maßstab 1:43 messen sich der Ferrari SF-23 Carlos Sainz und der Red Bull Racing RB19 Max Verstappen. Zwei ikonische Boliden von Fahrern, die sich auch auf der echten Rennstrecke packende Zweikämpfe geliefert haben und immer noch liefern. Eine große Besonderheit des neuen Sets sind die kabellosen GO!!! Wireless Handregler. Bislang gab es immer ein störendes Kabel zwischen Handregler und Rennstrecke, mit dem man im schlimmsten Fall sogar die Autos behindert hat. Damit ist jetzt Schluss, denn mit der neuen kabellosen Freiheit kann man sich flexibel um die Strecke herum bewegen, ohne dabei Angst vor Kabelsalat haben zu müssen. Mit Carrera GO!!! kann jeder große und kleine Motorsportfan ab 6 Jahren das packende Formel-1-Erlebnis im heimischen Wohn- oder Kinderzimmer erleben.

Weitere Details finden sich bei Carrera.