ASUS ROG präsentiert die Falchion Ace HFX

ASUS Republic of Gamers präsentiert mit der ROG Falchion Ace HFX eine neue, besonders kompakte Gaming-Tastatur. Die analoge, kabelgebundene Gaming-Tastatur ist im 65-%-Format aufgebaut und richtet sich insbesondere an diejenigen, die nach Präzision, Geschwindigkeit und Individualisierung verlangen. Sie bietet eine schnelle Polling-Rate von 8.000 Hz und setzt auf die ROG HFX Magnetic Switches. Mit einer Länge von nur 315 mm ist sie besonders kompakt und erreicht so trotz 65-%-Layout die Abmessungen einer 60-%-Tastatur.

1 von 5

Die ROG HFX Magnetic Switches sind vorgeschmiert und werden magnetisch ausgelöst. Sie sind für 100 Millionen Auslösungen ausgelegt und dementsprechend stabil aufgebaut. Der Stiel besteht aus POM-Kunststoff und das untere Gehäuse aus PC. So ist ein besonders sanfter Tastenanschlag möglich. Das Gehäuse ist so aufgebaut, dass es zum einen besonders stabil ist, zum anderen Staub effektiv abgehalten wird. Ein besonders Feature der magnetischen Switches ist der anpassbare Auslösebereich. Dieser lässt sich auf einem Bereich von 0,1 bis 4,0 mm einstellen und so an die Spiel- und Tippgewohnheiten anpassen. Die Einstellungen können über die rückseitige Multifunktionstaste und das Touchpanel oder über die Armoury Crate Management-Software vorgenommen werden. Die Rapid-Trigger-Technologie ermöglicht es den magnetischen Schaltern, sich bei der Aufwärtsbewegung sofort zurückzusetzen. Das bietet den Spielenden ein maximales Strafing-Potenzial bei minimalem Aufwand. Der neue Speed-Tap-Modus revolutioniert Richtungsänderungen in FPS-Titeln. Drückt man gleichzeitig zwei entgegengesetzte Richtungstasten, priorisiert Speed Tap die letzte Eingabe und gibt die vorherige Taste automatisch frei. So werden Zeitlücken eliminiert und blitzschnelle Richtungswechsel möglich.

Für eine optimale Dämpfung der Tippgeräusche kommen fünf Dämpfungsschichten zum Einsatz, zwei aus PORON und drei Silikonschichten. Die Dual-Port-Flexibilität mit zwei USB-C-Anschlüssen ermöglicht es, die Tastatur mit zwei PCs gleichzeitig zu verbinden, zwischen denen man dann umschalten kann. Die mitgelieferte Schutzabdeckung der Tastatur kann man auch gleichzeitig als Handgelenkaufnahme verwenden. Für eine ergonomische Anpassung lässt sich die Tastatur mit den mitgelieferten zwei Paaren an Füßen in der Höhe und dem Neigungswinkel anpassen.

Die wichtigsten Features im Überblick:

ROG HFX-Magnetschalter: Solides Gefühl mit anpassbarer Auslösung von 0,1 bis 4,0 mm für sofortige Tastenanschläge

Solides Gefühl mit anpassbarer Auslösung von 0,1 bis 4,0 mm für sofortige Tastenanschläge Rapid Trigger-Schalter: Praktischer Schalter ermöglicht schnellste Reaktions- und Wiederholungsrate der Tasten

Praktischer Schalter ermöglicht schnellste Reaktions- und Wiederholungsrate der Tasten Abfragerate von 8000 Hz: Bietet eine Reaktionszeit von 0,125 ms, bis zu 8-mal schneller als Tastaturen von Mitbewerbern

Bietet eine Reaktionszeit von 0,125 ms, bis zu 8-mal schneller als Tastaturen von Mitbewerbern Flexibilität und Komfort: Integrierte fünfschichtige Dämpfung und Silikondichtung absorbieren Ping-Geräusche und bieten ein gedämpfteres Tippgefühl

Preis und Verfügbarkeit:

Die ASUS ROG Falchion Ace HFX ist im deutschen Layout ab sofort zu einem UVP von 219,90 € erhältlich.