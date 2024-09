ASUS präsentiert neue ProArt-Displays und Hardware für KI und 8K HDR-Videobearbeitung

Ende vorheriger Woche fand in Amsterdam, mit der IBC 2024, die weltweit führende Broadcast-Messe statt. Im Rahmen der Veranstaltung hat ASUS neue Hardware präsentiert, die sich insbesondere an den Bereich der Content Creator und Medienproduktion richtet. Neben neuen ProArt-Displays präsentiert ASUS Mainboards, PC-Systeme und Notebooks, die auf KI-Anwendungen und 8K HDR-Videobearbeitung ausgerichtet sind.

Die neuen ProArt-Monitore:

Bei den Monitoren der ProArt-Serie gibt es gleich mehrere Neuheiten mit einer Auflösung von 4K bis hin zu 8K. Das ProArt Display PA32UCE und das ProArt Display PA27UCGE bieten jeweils eine 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 160 Hz und entsprechend ihres Namens einmal eine Diagonale von 32 Zoll und einmal 27 Zoll. Sie bieten eine DCI-P3-Abdeckung von 98 % und sind dank einer Hintergrundbeleuchtung mit 600 Nits Helligkeit HDR-fähig, mit einer Unterstützung für HLG und HDR10. Dank einer werksseitigen Kalibrierung liegt der ΔE-Wert unterhalb von eins, wodurch sich eine hohe Farbtreue ergibt. Dank ASUS Light Sync, das auf einen Umgebungslichtsensor und Hintergrundbeleuchtungssensor setzt, passt sich die Beleuchtung der Umgebung an. Dabei hellt der Hintergrundbeleuchtungssensor beim Einschalten den Bildschirm für eine zuverlässigere Farbwiedergabe auf. Der Umgebungslichtsensor sorgt für eine Anpassung der Farbskala an die Umgebungsbedingungen, sodass in jeder Raumsituation echt Farben angezeigt werden können.

1 von 3

Integrierte Flip-Colorimeter bieten eine Auto-/Selbstkalibrierung, um die Farbgenauigkeit der Displays auch langfristig aufrechtzuerhalten. Dank der neuen ASUS LuxPixel-Technologie bieten die Monitore ein besonders komfortables Seherlebnis. Mit einer Anti-Glare- und Low-Reflextion (AGLR)-Technologie wird dabei sichergestellt, dass störende Umgebungsreflektionen deutlich reduziert werden. Anschlussseitig bieten die Displays einen USB-C-Anschluss mit 96 W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und einen USB-Hub, um gleichzeitig auch Peripherie anschließen zu können.

Eine weitere Neuheit ist das ProArt Display 8K PA32KCX. Der weltweit erste 8K HDR Mini-LED-Monitor bietet eine Diagonale von 32 Zoll mit einer 8K-Auflösung (7.680 x 4.320 Pixel). Auch hier liegt der ΔE-Wert unterhalb von eins. Mit dem ProArt Display OLED PA32UCDM präsentierte ASUS einen 4K QD-OLED-Monitor und mit dem ProArt Display 5K PA27JCV einen Monitor mit einer Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixel, wodurch sich eine Auflösung von 218 PPI ergibt.

1 von 4

Beim ProArt Display PA16USV handelt es sich um einen SDI-Monitor mit einer Diagonale von 15,6 Zoll in Verbindung mit einer 4K-Auflösung und somit einer Auflösung von 282 PPI. Darüber hinaus bietet er eine 12G-SDI-Schnittstelle. Dank der flexiblen Aufstellung mit Kickstand, Stativgewinde oder VESA-Wandhalterung der ideale Monitor für Echtzeit-Vorschauen und -Wiedergaben am Set.

Mainboards für Kreativprofis:

Auch bei den Mainboards gibt es Neuerung für Kreativprofis.

Das ProArt X870E-Creator WiFi:

Viele Bereiche können von den neusten KI-gestüzten Technologien profitieren, genau an diese Zielgruppe richtet sich das ProArt X870E-Creator WiFi. Mit dem neuen X870E-Chipsatz und dem AM5-Sockel werden die AMD-CPUs der 7000er, 8000er und 9000er-Serie unterstützt. Das Mainboard bietet zwei PCIe 5.0 x16-Steckplätze, die zusammen in einer x8/x8-Konfiguration betrieben werden können. Für einen großen Systemspeicher stehen vier m.2-Steckplätze zur Verfügung, von denen zwei PCIe 5.0 bieten. Für die Netzwerkeinbindung stehen ein Marvell AQtion 10G-Ethernet-Anschluss und ein Intel 2,5G-Ethernet-Anschluss zur Verfügung. Zudem bietet das Mainboard auch Wi-Fi-7-Unterstützung.

Zwei Onboard-USB4-Anschlüsse und eine breite Auswahl an Hochgeschwindigkeits-USB-Anschlüssen bieten viele Anschlussmöglichkeiten für Peripherie. Zudem steht ein Header für einen USB-20G-Frontpanel-Anschluss mit 30 W USB Power Delivery 3.0 und Quick Charge 4+ zur Verfügung.

Stilistisch ist das Mainboard eher professionell gestaltet. Es besitzt ein zurückhaltendes Farbthema mit einem minimalistischen, eleganten Design. So fügt es sich perfekt in das ProArt-Ökosystem ein. Eine ideale Ergänzung wäre hier die ASUS ProArt LC 360 AiO.

Das Pro WRX90E-SAGA SE:

Für professionelle Anwendungen, deren Rechenbedarf nicht mehr von den üblichen Desktop-CPUs gedeckt werden kann, eignet sich das Pro WRX90E-SAGA SE. Es unterstützt AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Prozessoren mit bis zu 96 Kernen. Für eine ausreichende Stromversorgung besitzt es 32+3+3+3 Power-Stages und zwei 8-Pin-Stromanschlüsse für die CPU.

Das Mainboard eignet sich für vielfältige Anwendungen und ist dafür großzügig ausgestattet. Es stehen sieben PCIe 5.0 x16-Steckplätze, zwei 10G LAN-Ports, vier m.2-Steckplätze, zwei USB4 40 Gbps und eine SlimSAS NVMe Unterstützung zur Verfügung. Um eine ausreichende Stromversorgung zu ermöglichen, besitzt das Mainboard zusätzliche Onboard-PCIe-Stromanschlüsse. An Arbeitsspeicher können bis zu 2 TB ECC R-DIMM DDR5-Speichermodule (1DPC) verbaut werden. Eine massive VRM-Kühlung, Chipsatz- und m.2-Kühlkörper sowie aktive Lüfter sorgen für eine effiziente Kühlung.

Der ExpertCenter Pro ET900A X9:

ASUS bietet auch vollständige professionelle Workstations auf Basis des AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX. Der ExpertCenter Pro ET900A X9 ist zudem mit DDR5 ECC R-DIMM, Dual 10G LAN und bis zu vier NVIDIA Quadro RTX Grafikkarten ausgestattet. Darüber hinaus stehen bis zu vier m.2-Steckplätze nach dem PCIe 5.0-Standard, vier SATA 6 Gb/s-Anschlüsse, 40 Gbps und 20 Gbps USB-Typ-C-Anschlüsse, Titanium-Netzteile mit bis zu 2.000 W Leistung und ASUS Control Center Express zur Verfügung.

Die nächste Generation der ASUS AI-Laptops:

Die ASUS ProArt-Serie umfasst auch eine vielfältige Auswahl an Laptops, die insbesondere auf die Bedürfnisse von Kreativen ausgelegt sind. Vielfältige AI-Funktionen erleichtern den Workflow für die Anwendenden. Dazu zählt zum Beispiel StoryCube, eine AI-basierte Dateiverwaltung. Diese analysiert AI um Szenentypen oder Gesichter zu erkennen und so Filmmaterial zu strukturieren. MuseTree ist ein ASUS-exklusives generatives AI-Tool, das als Inspirationsquelle, Design-Leinwand und Ressourcenbibliothek dienen kann. Es kann sowohl eine Cloud-Verbindung als auch den AI-Prozessor für die Berechnungen nutzen.

Das ProArt P16:

Bei einer Diagonale von 16 Zoll ist das ProArt P16 mit einer Dicke von nur 14,9 mm und einem Gewicht von 1,85 kg dennoch sehr schlank. Es basiert auf einem AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor mit 50 TOPS NPU und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, die 321 TOPS für fortschrittliche AI-Workflows bietet. So bietet die GPU eine beschleunigte Leistung in 2D, 3D, Videobearbeitung und Streaming-Anwendungen. Darüber hinaus bietet sie AI-Software, wie NVIDIA Broadcast, RTX Video und die ChatRTX Tech Demo. Als Display kommt ein 4K ASUS Lumina OLED-Display zum Einsatz und auch ein ASUS DialPad ist vorhanden. Für mehr Produktivität bietet es zudem ein extragroßes Touchpad und eine breite Palette an E/A-Anschlüssen.

Das ProArt PX13:

Mit nur 13 Zoll Diagonale und 1,38 kg Gewicht ist das ProArt PX13 besonders kompakt. Dank des 360°-Scharniers kann es in verschiedenen Modi genutzt werden: Laptop, Test, Stand oder Tablet. Der 3K ASUS Lumina OLED-Touchscreen liefert atemberaubende Bilder. Als Herzstück kommt ein AMD Ryzen AI Prozessor zum Einsatz. Bei der GPU sind verschiedene Modelle bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU verfügbar. Zu den umfangreichen E/A-Anschlüssen zählen zwei 40-Gbps-USB4-Anschlüsse für schnelles Aufladen und externe Displays. Weiterhin findet sich HDMI 2.1 FRL und ein UHS-II-MicroSD-Kartenleser. Für eine lange Ausdauer sorgt ein 73 Wh Akku.

Das ProArt PZ13:

Mit dem ProArt PZ13 geht es nochmals eine Stufe kompakter, denn es wiegt bei einer Diagonal von 13 Zoll lediglich 0,85 kg. Das Herzstück ist hier der AI-fähige Snapdragon X Plus-Prozessor und auch hier findet sich der 3K ASUS Lumina OLED-Touchscreen. Durch eine abnehmbare Tastatur lässt sich das PZ13 sowohl im Laptop-, als auch im Tablet-Modus nutzen. Weitere Features sind ein 70-Wh-Akku, eine IP52-Zertifizierung, ein SD-Slot mit microSD-Adapter und Copilot+ PC AI-Funktionen.

Der ASUS NUC 14 Pro AI:

Mit dem NUC 14 Pro AI gelingt ASUS ein bahnbrechender Fortschritt in der AI NUC Mini-PC-Technologie. Als Herzstück kommt der neueste Intel Core Ultra 9 Prozessor (Serie 2) zum Einsatz, der dank Multi-Architektur-CPU, GPU und NPU eine außergewöhnliche Leistung von bis zu 120 TOPS erreicht. Die NPU liefert bis zu 48 TOPS und verbessert die KI-Fähigkeiten im Vergleich zu Vorgängergeneration um den Faktor 3. Das Sub-0,6L-Gehäuse besitzt eine Höhe von lediglich 34 mm und bietet dennoch eine doppelte Grafikfähigkeit und ein Embedded-LPDDR5x-Design. Dank seines fortschrittlichen Thermalmanagements eignet sich der ASUS NUC 14 Pro AI für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb. Mit Secure Boot, Fingerabdruckerkennung und integriertem Trusted Platform Model (TPM) setzt er zudem eine hohe Priorität auf Sicherheit. Dank integrierten Mikrofonen und Lautsprechen sind auch Sprachbefehle kein Problem. Für einen effizienten IT-Betrieb und das Deployment kommen ASUS Control Center Remote Management und Microsofts Windows Autopilot zum Einsatz.

Netzwerk der nächsten Generation:

Datenintensive AI-Anwendungen benötigten auch ein stabiles Netzwerk. Um dieses bereitzustellen hat ASUS ebenfalls einige neue Produkte präsentiert.

ASUS RT-BE92U:

Der ASUS RT-BE92U bietet ein Tri-Band-WiFi 7 und die neue 320-MHz-Bandbreite, die Geschwindigkeiten von bis zu 9.700 Mbit/s ermöglicht. Dank Smart Home Master können bis zu drei Netzwerk-SSIDs erstellt werden. So kann man die Netzwerke für Besucher, IoT-Geräte oder Mitarbeiter anpassen und aufteilen. AiProtection Pro und umfassende VPN-Funktionen machen den Router ideal für Studios, in denen ein Fokus auf Sicherheit und Hochgeschwindigkeits-Konnektivität besteht.

ZenWiFi BD4 Outdoor:

Für die Ausweitung der Konnektivität im Außenbereich eignet sich der ZenWiFi BD4 Outdoor. So kann man auch im Außenbereich ein robustes Mesh-WiFi aufbauen. Er bietet Dualband-WiFi-7 mit 4K-QAM und MLO für schnelle Datenübertragungen. Das Gehäuse besitzt eine IP65-Zertifizierung und trotz so Wind und Wetter. Vielfältige Montageoptionen und PoE runden die Ausstattung ab.

ExpertWiFi EBG19P:

Für kleine und mittelgroße Studios, die ein robustes Netzwerk-Backbone suchen, eignet sich der ExpertWiFi EBG19P. Mit seinen acht PoE+-Ports versorgt er eine Reihe von PoE-Geräten und erhöht mit VLAN die Netzwerksicherheit. Mehrere WAN-Ports mit Load Balancen und Failover sorgen für eine konsistente Konnektivität. Das kompakte Design und die Verwaltung via ExpertWiFi-App machen ihn zu einer skalierbaren Netzwerklösung.

ExpertWiFi EBA63:

Für eine nahtlose Netzwerkintegration in Kreativstudios eignet sich auch der ExpertWiFi EBA63 Access Point sehr gut. Er bietet WiFi 6 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Mbit/s und unterstützt bis zu 100 aktive Geräte. Wand- und Deckenmontageoptionen sowie PoE ermöglichen eine flexible Installation.