ZOTAC präsentiert die GAMING ZONE Handheld Konsole

Auf der Gamescom 2024 hat ZOTAC erstmalig die finale Version der GAMING ZONE Handheld Konsole präsentiert. Gleichzeitig startet bei Alternate und Caseking die Vorbestellphase, bevor die Auslieferung Anfang September beginnt.

Die ZOTAC GAMING ZONE Handheld Konsole vereint Premium-Hardware mit ebenso hochwertigen Steuerungsfeatures. So soll sie mehr Immersion und Vorteile bieten, als jede andere Konsole, die auf dem Markt verfügbar ist. Herzstück der Handheld Konsole ist der AMD Ryzen 7 8840U, der die Zen-4-Architektur mit RDNA-3-Grafik vereint und selbst bei AAA-Titel eine native 1080p-Auflösung bietet. Der APU zur Seite steht ein 16 GB LPDDR5X-7500 Arbeitsspeicher und eine 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD im 2280-Format. Zusätzlich kann der Speicher mit einer UHS-II microSD-Karte erweitert werden. Die APU unterstützt auf Treiberebene AMD Fluid Motion Frames und FidelityFX Super Resolution.

Als erster Handhelt weltweit verfügt die ZOTAC GAMING ZONE über ein 7″ Full HD AMOLED Display. Dieses bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Hintergrundbeleuchtung mit 800 nits. So erreicht es eine flüssige Darstellung mit kristallklaren Details und gleichzeitig tiefe Schwarztöne sowie einen großen Farbraum.

Auch für die Bedienung wird auf hochwertige Komponenten zurückgegriffen. So sind die Trigger und Analog-Sticks mit Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet, die eine präzise Erfassung der Eingabe ermöglichen und gleichzeitig den sonst mit der Zeit auftretenden Stick-Drift verhindern. Die Trigger sind zudem zweistufig einstellbar und so als Short-Travel Hair Trigger oder traditionelle analoge Trigger nutzbar. Rund um beide Analog-Sticks finden sich Radial Dials, mit denen sich die Systemeinstellungen mit einer einzigen Drehung anpassen lassen. Über die beiden Trackpads, dies ich jeweils links und rechts unterhalb der Sticks finden, kann man bequem den Desktop oder mauslastige Spiele bedienen. Das D-Pad verfügt für ein besseres Feedback über klickende Mikroschalter. Auf der Rückseite finden sich zudem noch zwei programmierbare Makrotasten.

Die Formgebung wurde speziell unter dem Gesichtspunkt der Ergonomie optimiert. So wird ein stabiler, ausbalancierter Griff gewährleistet, der auch bei langen Gaming-Sessions bequem bleibt. Hierzu sind die Tasten auch symmetrisch angeordnet.

Für eine vielfältige Konnektivität besitzt die ZOTAC GAMING ZONE zwei Full-Speed-USB4-Anschlüsse, je einen an der Ober- und Unterseite des Geräts. So wird ein schnelles Aufladen des Akkus und eine schnelle Übertragung selbst großer Dateien sichergestellt. Für eine drahtlose Konnektivität sorgen Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2. Für spontane Videogespräche ist eine Kamera und ein Mikrofon in die Front integriert. Darüber hinaus verfügt die Konsole auch noch über einen Fingerabdruck-Sensor für Windows Hello.

Passend zur ZOTAC GAMING ZONE erscheint auch eine Docking-Station, mit der sich die Handheld-Konsole in einen Desktop-PC verwandeln lässt. Ein zusätzlicher NVMe-Steckplatz erweitert hier den Speicher und über den HDMI-Output kann ein Monitor oder Fernseher verbunden werden.

Ebenfalls passend zur Handheld-Konsole erscheint ein passgenaues Transport-Case. Dieses ist wasserabweisend aufgebaut und bietet auch Platz für Zubehör.

Weitere Informationen finden sich bei ZOTAC.

Preis und Verfügbarkeit:

Die ZOTAC GAMING ZONE Handheld Konsole ist ab sofort vorbestellbar und ab September verfügbar, der UVP beträgt 849 €. Die ZOTAC GAMING ZONE Docking Station ist auch ab September zu einem UVP von 79 € verfügbar und das ZOTAC GAMING ZONE Transport-Case ebenfalls ab September zu einem UVP von 29 €.