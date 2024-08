World of Warships: Legends feiert seinen fünften Geburtstag

Seit nun fünf Jahren stechen Spielerinnen und Spieler weltweit in World of Warships: Legends in See. Zur Feier winken zahlreiche neue Inhalte, die sich thematisch mit dem u.A. mit dem legendären Schlachtschiff USS Texas befassen.

Besonderer DLC und limitierte Konsole zur Unterstützung der USS Texas

World of Warships: Legends hat sich einer Initiative angeschlossen, um die USS Texas, ein ehemaliges Schlachtschiff der Vereinigten Staaten und ein wichtiges Stück Marinegeschichte, zu restaurieren und zu erhalten. Alle Erlöse des DLCs ‚USS Texas Legacy‘, der für Xbox und PlayStation entwickelt wurde, geht an die Battleship Texas Foundation, eine Organisation, die sich für den Erhalt und die Restaurierung der hundertjährigen USS Texas als historisches Museumsschiff einsetzt.

Zusätzlich zum Themen-DLC gibt es auch eine ganz besondere Xbox-Konsole in Form der USS Texas, die ein echtes Metallstück des Schiffes enthält. Diese exklusive Konsole wird von Wargaming in Nordamerika verlost und bietet Enthusiasten und Unterstützern die einmalige Gelegenheit, ein echtes Stück Geschichte zu besitzen.

Die Pfeil der Ägäis-Kampagne mit einem paneuropäischen Premium-Zerstörer

Die klassische fünfwöchige Kampagne umfasst 100 Meilensteine und ist mit einer Aufholmechanik ausgestattet. Wenn die Kapitäne die Kampagne mit aktiver Unterstützung der Admiralität abschließen, können sie den paneuropäischen Premium-Zerstörer Velos der Stufe VIII erhalten, ein schnelles und wendiges Schiff der Fletcher-Klasse mit schnell feuernder Bewaffnung und Torpedos, das zusätzlich mit einem verbesserten Nebelerzeuger ausgestattet ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vom antiken Griechenland inspirierte Geburtstagsfeier und neue Saisons

Zur Feier des fünften Jahrestages hat Legends viele besondere, von der Antike inspirierte Events vorbereitet. Dazu gehören drei göttliche Kapitänsoutfits: Athena, Poseidon und Zeus. Zusätzlich gibt es eine Champion Kiste, die eine zufällige Kiste aus den besten Events der letzten Jahre enthält, ein neues Kalender-Event, ein kostenloses Geburtstagsprojekt im Büro und mehr. Darüber hinaus können sich die Spieler auf den Flottenpokal freuen, ein neues, spannendes Turnier, und drei neue Ranglisten-Saisons, in denen jetzt Eins-gegen-eins-Gefechte ausgetragen werden.

World of Warships auf PC begrüßt ebenfalls neue Schiffe und Abenteuer

Das neueste Update für die PC-Version von World of Warships bringt vom 7. August bis zum 31. Oktober den spanischen Kreuzer Almirante Oquendo in die Werft, der mit zwölf 203-mm-Geschützen ausgestattet ist und unglaublichen Schaden anrichten kann. Eine neue Webaktivität, Labyrinths of History Adventure, erscheint am 21. August und dauert bis zum 19. September. Sie versetzt die Spieler in die Rolle eines britischen Kommandanten, wo sie Entscheidungen treffen können, um die Geschichte rund um die Erweiterung des britischen Flugzeugträgers Theseus zu steuern. Hinzu kommen der weitere frühe Zugang zu französischen Zerstörern, neue Keilereien und vieles mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alle Infos zum Event findet ihr auch auf der offiziellen Webseite.