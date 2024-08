Die Wartezeit auf Warhammer 40,000: Mechanicus II hat begonnen, und das Spiel verspricht, ein echtes Highlight für Fans rundenbasierter Strategiespiele zu werden. Auf der gamescom konnten wir einen ersten Blick auf das Spiel werfen und uns einen Eindruck verschaffen, was auf uns zukommt.

Zwei Fraktionen, zwei Kampagnen – Wen wirst du zum Sieg führen?

In Mechanicus II entscheidest du dich entweder für den Adeptus Mechanicus, die technikverrückten Priester des Omnissiah, oder für die uralten Necrons, die aus ihrem Schlaf geweckt wurden und nun Rache üben wollen. Jede Fraktion hat ihre eigene Kampagne, die dir unterschiedliche Spielerlebnisse bietet. Während der Adeptus Mechanicus auf taktische Raffinesse und das Sammeln von Erkenntnispunkten setzt, um mächtige Fähigkeiten zu aktivieren, schreiten die Necrons unaufhaltsam voran und nutzen ihre Dominanz, um das Schlachtfeld zu kontrollieren.

Spannende Neuerungen und taktische Tiefe

Eine der größten Neuerungen ist die zerstörbare Umgebung. Als Spieler des Adeptus Mechanicus kannst du Deckung nutzen, um dich vor feindlichem Feuer zu schützen. Die Necrons hingegen lassen sich davon nicht aufhalten – sie zerstören Hindernisse, um sich ihren Weg zu bahnen. Diese neue Mechanik fügt dem Spiel eine zusätzliche taktische Ebene hinzu, die uns bei der Präsentation beeindruckt hat. Die Animationen und Effekte, wie der mächtige Eradication Ray der Tech-Priests, sind bereits jetzt sehr beeindruckend und sorgen für packende Momente.

Die neue Weltkarte ist ein weiteres Highlight. Sie zeigt den Planeten in einer drehbaren Ansicht, aufgeteilt in verschiedene Sektoren. Hier schickst du deine Einheiten auf Missionen und verteidigst deine Gebiete gegen feindliche Bedrohungen – ein bisschen wie in Total War, aber mit einem modernen Touch, der an die alten X-COM-Teile erinnert.

Grafik und Atmosphäre: Die düstere Zukunft war noch nie so schön

Mechanicus II hebt die grafische Darstellung auf ein neues Level. Die Modelle sehen aus wie die originalen Warhammer 40,000 Miniaturen und verleihen dem Spiel eine authentische Atmosphäre. Besonders das Beleuchtungssystem und die detailreichen Umgebungen haben uns beeindruckt und lassen das düstere Warhammer-Universum lebendig werden.

Wann erscheint das Spiel?

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber die Entwickler peilen Ende 2025 an. Das Spiel wird für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Fazit: Eine Fortsetzung, die das Warten wert ist

Warhammer 40,000: Mechanicus II verspricht ein packendes Strategiespiel zu werden, das die Stärken seines Vorgängers weiterentwickelt und gleichzeitig neue, spannende Elemente einführt. Fans der Reihe und Strategieliebhaber sollten sich diesen Titel unbedingt vormerken. Bleib dran für weitere Updates, denn dieses Spiel hat das Potenzial, ein echter Hit zu werden.

Mehr Infos findest du auf der Steam Page: https://store.steampowered.com/app/2532480/Warhammer_40000_Mechanicus_II/

