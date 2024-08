Volkswagen und AirConsole bringen Gaming in die ID-Serie

Die Volkswagen AG und die Gaming-Plattform AirConsole bringen mit der neuen ID.software 4.0 gemeinsam die Welt des Gamings in die Elektrofahrzeuge der ID-Serie. Neben dem ID.3, dem ID.4, dem ID.5 und dem ID.7 erhalten auch der neue Passat, der neue Tiguan, der neue Golf und der neue Golf Estate eine Integration von Air Console.

Durch die Integration der Gaming-Plattform AirConsole verwandelt sich das Infotainment Display des Fahrzeugs in eine Spielekonsole, die die Smartphones als Controller verwendet. So wird eine neue Form der Unterhaltung verfügbar, wenn man unterwegs mal eine Pause macht oder grade an der Ladesäule den Akku nachlädt. So können die Passagiere des ID.7 Tourer auch gegeneinander antreten, indem sie ihre Smartphones einsetzen. AirConsole ist die erste Gaming-Plattform, die sich speziell an den Einsatz in Fahrzeugen richtet. Dabei werden nicht nur das Display, sondern auch das Audio- und Beleuchtungssystem in die Gaming-Erfahrung integriert.

Nachdem man im Fahrzeug die neue AirConsole-App gestartet hat, kann man das Smartphone via QR-Code verbinden und schon kann man ins Spiel starten. Das System unterstützt dabei mehrere Spieler gleichzeitig, sodass man entweder alleine oder gemeinsam mit seinen Mitfahrenden spielen kann. Natürlich muss das Fahrzeug geparkt sein, damit die App freigegeben wird.

Der Start der AirConsole-Integration ist von Volkswagen in den ersten europäischen Ländern für September vorgesehen. Zum Jahreswechsel 2024/2025 sollen weitere europäische Länder und auch weitere Spiele folgen.