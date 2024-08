The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Neuer Trailer zeigt Hyrule

Etwas überraschend hat Nintendo gestern einen neuen Trailer zum kommenden The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht. Und dieser ist gespickt mit neuen Details zum Abenteuer rund um Zelda und Link.

Im Fokus des Trailers steht die Spielwelt Hyrule mit ihren zahlreichen unterschiedlichen Regionen. Los geht es spieltypisch in der zentralen Hochebene, von der wir an die Randgebiete gelangen. Ebenso gibt es Einblicke in die Gerudo-Wüste und auf den imposanten Volkan Eldin.

Überall werdet ihr Freunde finden, die euch auf der Reise durch die Welt zur Hilfe stehen und bei Schnellreisen behilflich sind. Dank des Tagebuches behält man immer den Überblick über die aktuellen Quests. Gesammelte Zutaten lassen wir bei Händlern zu schmackhaften Smoothies mixen, die je nach Zusammensetzung unterschiedliche Boni mit sich bringen. Apropos Boni: Die lohnenswerten Verbesserungen werden durch unterschiedliche Outfits ebenso verstärkt.

Zu guter Letzt sehen wir Zeldas Kraft „Einklang“, mit deren Hilfe wir Objekte und Feinde versetzen können. Oder aber wir kehren den Spieß um und folgen diesen, was je nach Spielsituation wohl entscheidend sein dürfte.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 6. September 2024 exklusiv für Nintendo Switch. Vorbestellungen sind bereits möglich, etwa im Nintendo eShop.