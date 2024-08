Super Mario: Nintendos beliebter Konsolenheld

Der charismatische Klempner Super Mario ist ohne Zweifel die bekannteste Figur des großen Nintendo-Universums. Bereits in den 1980-Jahren nahm Super Mario Videospiel-Fans mit auf die Reise und versetzte Gaming-Freunde in spannende Jump-and-Run-Abenteuer. Wir begeben uns auf eine Zeitreise und präsentieren die beliebtesten Super Mario Games für die verschiedenen Nintendo-Konsolen.

Super Mario Bros (1985)

Der Durchbruch gelang Super Mario bereits Mitte der 1980er Jahre, noch bevor Beste Online Casinos für legale Glücksspiele in Deutschland das Licht der Welt Ende der 1990er Jahre erblickten.

Auf dem Nintendo Entertainment System (NES) erschien 1985 das Spiel Super Mario Bros., das noch heute zu den beliebtesten Klassikern aller Fans eines nostalgischen Spielerlebnisses auf der Konsole zählt. Das Spiel, entwickelt von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka, legte zugleich den Grundstein für viele weitere Videospiele aus der bekannten Super-Mario-Reihe.

Bei Super Mario Bros. gehörte neben Mario auch dessen Bruder Luigi zu den Hauptcharakteren des Spiels. Spieler müssen in der Rolle von Mario und Luigi verschiedene Welten meistern, um Prinzessin Toadstool aus den Fängen des Drachen Bowser zu befreien, der das Königreich zuvor angegriffen und für große Verwüstung gesorgt hatte.

Insgesamt gab es bei diesem Spiel acht verschiedene Welten zu durchlaufen, bevor es zum finalen Kampf gegen Bowser in dessen Schloss kam. Der Superpilz und die Feuerblume unterstützen Mario und Luigi auf ihren Reisen durch das Königreich und boten die Möglichkeit, einen Treffer einzustecken oder Feuerbälle auf die Gegner zu schleudern.

Die große Beliebtheit von Super Mario Bros. für das NES ist jedoch nicht nur am fantastischen Gameplay und den einzigartigen Welten festzumachen. Das Spiel verkaufte sich auf der Welt über 40 Millionen Mal, was zu dieser Zeit einen bis dahin nicht gesehenen Rekord bedeutete.

Super Mario Bros. 3 (1988)

Super Mario Bros 3 wurde 1988 in Japan auf den Markt gebracht. Die Einführung in den europäischen Markt gelang nahtlos 1990. In diesem Spiel wird an die Handlungen aus Super Mario Bros. und Super Mario Bros. 2 angeknüpft. Die Entwickler des Spiels hatten jedoch einige interessante Neuheiten in diesen Titel integriert, sodass die Spieler sich auf ein interessantes Abenteuer freuen konnten.

Neben dem Superpilz und der Feuerblume gab es unter anderem weitere Benefits wie Marios Hammeranzug, Froschanzug und Waschbäranzug. Mit dem Froschanzug konnte Mario Unterwasserwelten meistern, wohingegen der Waschbäranzug die Fähigkeit besaß, Mario in eine Statue zu verwandeln.

Gegner konnten den Klempner in dieser Form nicht verwunden. Das Spiel bestand ebenfalls aus drei verschiedenen Leveln. Grafisch hatte der Titel ebenfalls stark zugelegt, sodass neue Meilensteine in der Geschichte der Videospiele auf dem NES gelegt werden konnten.

Jede Welt musste mit einem Kampf gegen einen der sieben Söhne des Drachen Bowser beendet werden. Zusätzliche Bonusrunden sowie weitere Zusatzlevels im Spiel sorgten für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis. Auch heute gehört Super Mario Bros 3. zu den beliebtesten Titeln auf der NES Konsole von Nintendo.

Spieler lobten zu dieser Zeit neben den attraktiven Grafiken jedoch auch die spannende Spielmechanik. Insgesamt wurde dieses Spiel über 17 Millionen Mal verkauft und gehört ebenfalls zu den erfolgreichsten Titeln aus der Videospielschmiede von Nintendo.

Super Mario World (1990)

Super Mario World war eines der ersten Spiele, das auf dem Super Nintendo Entertainment System (SNES) herauskam. Hierbei handelte es sich um die zweite Konsole aus dem Hause Nintendo, die sowohl grafisch als auch von der Leistungsstärke an die 1990er Jahre angepasst wurde.

Der neue Controller dieser Konsole brachte für den Spieler viele weitere Möglichkeiten, sodass das Videospielerlebnis zu dieser Zeit auf ein völlig neues Level gehoben wurde.

Die Handlungen des Spiels knüpfen jedoch an die Geschichte der vorherigen Spiele an. Erneut geht es bei diesem Spiel darum, Mario und Luigi im Kampf gegen den Drachen Bowser bei der Rettung der Prinzessin zu unterstützen.

Das Spiel konnte bereits kurz nach der Veröffentlichung durch seine hervorragenden Grafiken und sein schnelles Gameplay überzeugen.

Auch dieses Super Mario Spiel wurde für Nintendo zu einem großen Erfolg. Das Spiel verkaufte sich weltweit über 20 Millionen Mal und gehört heute zu den beliebtesten Spielen unter zahlreichen Fans der Konsolenspiele.

Der große Erfolg vom NES konnte somit auch auf dem SNES fortgesetzt werden. Auch die Integration des neuen Charakters Yoshi hatte einen großen Anteil daran, dass sich die Super Mario Reihe auf der SNES Konsole stark weiterentwickeln konnte.

Super Mario 64 (1996)

Mitte der 1990er Jahre brachte Nintendo mit dem Nintendo 64 seine erste 3D-Konsole auf den Markt und konnte die Videospiele seiner Zeit revolutionieren. Eines der ersten Spiele für das Nintendo 64 war Super Mario 64.

Bei diesem Spiel taucht der Spieler in atemberaubende 3D-Welten ein und begleitet den Klempner Mario auf zahlreichen Abenteuern. Bei der Handlung geht es erneut darum, die Prinzessin aus den Fängen des Drachen zu befreien. Super Mario 64 spielt sich zunächst im Schloss der Prinzessin ab.

Verschiedene Gemälde bieten die Möglichkeit, in die unterschiedlichen Level einzutauchen. Spiele haben bei Super Mario 64 sogar die Möglichkeit, die Kameraeinstellungen frei zu wählen und zu ändern. Hierdurch ist ein individuelles Gameplay geboten.

Super Mario Sunshine (2002)

Super Mario 64 aus dem Jahr 1996 war jedoch nicht das einzige Super Mario Spiel für das Nintendo 64. Mit Super Mario Sunshine aus dem Jahr 2002 veröffentlichte Nintendo ein weiteres Spiel für die beliebte Konsole. Die Handlung bei diesem Spiel trägt sich auf einer Insel im Meer zu. Im Vergleich zu den vorherigen Super Mario Spielen hatte sich Nintendo bei diesem Klassiker jedoch etwas völlig Neues einfallen lassen.

Bowser verwandelte sich in den sogenannten Shadow Mario und verunreinigte die Insel. Der echte Mario geriet schnell unter Verdacht und wurde von den Inselbewohnern beschuldigt. Im Spiel geht es darum, das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, die Welt zu erkunden und die Prinzessin erneut zu retten. Auch dieses Spiel konnte direkt durch beeindruckende Grafiken und ein rasantes Gameplay überzeugen.

Die hervorragenden 3D-Grafiken in Verbindung mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten für den Kamerawinkel sorgten dafür, dass ich Super Mario Sunshine schnell zu einem echten Renner auf dem Nintendo 64 entwickeln konnte. Somit konnte Nintendo seinen Erfolg mit der Super Mario Reihe vom NES und dem SNES auch auf dem Nintendo 64 ohne Probleme fortsetzen und zahlreiche Videospiel-Fans auf der ganzen Welt begeistern.

Super Mario Galaxy (2007)

Mitte der 2000er Jahre, als Nintendo seine Wii Konsole bereits auf den Markt gebracht hatte, gingen die spannenden Abenteuer von Super Mario weiter. Mit Super Mario Galaxy hatten Konsolen-Fans auch auf der Wii die Möglichkeit, an die interessanten Missionen anzuknüpfen und erneut gegen den furchteinflößenden Drachen Bowser anzutreten.

Super Mario Galaxy aus dem Jahr 2007 wurde auch mehrfach als eines der besten Videospiele für verschiedene Konsolen ausgezeichnet. Durch weitere technische Innovationen, attraktive Grafiken und ein unvergleichbares Gameplay setzten Nintendo in den 2000er Jahren mit diesem Spiel vollkommen neue Maßstäbe. Zudem gab es einige weitere Features und spannende Möglichkeiten, um Mario einen ordentlichen Powerschub im Kampf gegen den Drachen zu verpassen.

Somit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass Super Mario Galaxy ein Spiel ist, das auch die 2000er Jahre im Bereich der Konsolen prägen konnte. Auch wenn Nintendo seinen Handlungen stets treu geblieben ist, wurde dieses Spiel mit Sicherheit nicht langweilig und bot stets einige interessante Neuheiten.

Super Mario Galaxy 2 (2010)

Super Mario Galaxy 2 war ein weiterer Titel aus der Super Mario Reihe, der im Jahr 2010 ebenfalls für die Wii Konsole erschien. Die Handlungen und der Spielablauf Griechen dabei den vorherigen Abläufen der weiteren Super Mario Reihe.

Nintendo schaffte es allerdings, viele weitere Funktionen einzubauen und das Spielerlebnis noch einmal auf ein völlig neues Niveau zu heben. Bei der Karte des Spiels bediente sich Nintendo allerdings zahlreichen Elementen des Spiels Super Mario Bros 3.

Somit war das Spiel nicht nur für moderne Videospiel Fans, sondern auch für Nostalgiker bestens geeignet. auch mit Super Mario Galaxy 2 aus dem Jahr 2010 konnte Nintendo einen sehr großen Erfolg feiern. Unter den Super Mario Spielen gilt Super Mario Galaxy auch bis heute als eines der besten Spiele überhaupt.

Was zeichnet die Super Mario Reihe aus?

Super Mario ist mit Abstand einer der bekanntesten Charaktere aus dem Nintendo-Universum. Bereits in den 1980er Jahren konnte Nintendo Videospiel-Fans in Asien, Amerika und Europa begeistern. Besonders die rasante Entwicklung der zahlreichen Super Mario Titel ist bis heute beeindruckend. Aber auch in den Anfängen konnte Nintendo mit der Spielreihe völlig neue Maßstäbe setzen.

Im Laufe der Jahre wurden immer neue Elemente und Funktionen in die Spiele integriert, sodass es mit Sicherheit nicht langweilig wurde. Nach dem Zeitalter der 2D-Grafiken schaffte es Nintendo problemlos, viele weitere Titel in das Nintendo 64 zu integrieren. Aber auch auf der Nintendo Wii konnte Nintendo mit der Super Mario Reihe nahtlos an die großen Erfolge anknüpfen.

Ein einfaches Gameplay, starke Grafiken und viele detaillierte Welten sorgten dafür, dass die Super Mario Spiele bis heute großen Zuspruch finden. Es ist daher stark davon auszugehen, dass Nintendo auch in Zukunft weitere Spiele der Super Mario Reihe entwickelt und für die modernen Konsolen auf den Markt bringen wird. Neben den klassischen Nintendo-Videospielkonsolen gab es jedoch auch zahlreiche Titel für den klassischen Gameboy. Somit können wir klar festhalten, dass Super Mario ein Spiel ist, das Generationen begeistert und dies mit Sicherheit auch in Zukunft für weitere Generationen tun wird.