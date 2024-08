Starship Troopers: Extermination – Neue Inhalte auf der Gamescom vorgestellt

Neue Nachrichten von der United Citized Federation und ihrer mobilen Infanterie. Auf der diesjährigen Gamescom stellen Entwickler Offworld in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Consumer Products den neuen Shooter Starship Troopers: Extermination vor und verraten in einem aktuellen Entwicklertagebuch neue Details.

Bugs, Eisplaneten und Rico

Darin zu sehen ist unter anderem der Tanker-Bug, eine neue Feindvariante, die ebenso tödlich wie gewaltig ist. Wer bereits mit den Filmen vertraut ist, wird sich an diese wilden, feuerspuckenden Riesenkäfer erinnern. Um ihn zu besiegen, müssen Spieler zunächst seine Schwachstellen finden. Es braucht also Strategie und Teamarbeit.

Neben dem neuen Gegnertypen wurde außerdem der Eisplanet Boreas vogestellt. Denn anders als in der Filmvorlage von 1997 werdet ihr nicht nur auf Klendathu kämpfen. Boreas wurde von einem Bug-Meteor infiziert und bietet frostige und schaurige Landschaften.

Projektleiter Peter Maurice enthüllte zudem neue Details zum Einzelspielermodus. In Special Operations Group (S.O.G.) werden Spieler als Teil einer Spezialeinheit auf eine Vielzahl von Missionen gesandt. Diese sollen in Umfang und Zielsetzung variieren und die Soldaten auf die anspruchsvolleren 16-Personen-Multiplayer-Missionen vorbereiten. Weitere Missionen sollen in späteren Inhaltsupdates nach dem Start am 11. Oktober folgen. Geleitet wird die Einheit von niemand anderem als General Johnny Rico, den Fans bereits aus den Filmen kennen dürften. Ein besonderes Highlight: Für das Spiel kehrt Kult-Schauspieler Casper Van Dien als Rico zurück.

Starship Troopers auf Gamescom anspielbar

Wer an diesem Wochenende die Gamescom besucht, kann in Halle 10.1, Stand E021 den Mehrspielermodus ausprobieren und sich mit einer lebensgroßen Nachbildung eines Bugs fotografieren lassen. Aber nicht nur das, auch General Rico ist höchstpersönlich vor Ort.

Starship Troopers: Extermination erscheint am 11. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S-Konsolen.

Would you like to know more? Anbei haben könnt Ihr euch das gesamte Entwicklertagebuch anschauen: