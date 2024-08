Sommer-Spaß mit den neuen Mini RC Boats von Revell Control

Passend zum Sommerwetter präsentiert Revell Control die neuen Mini RC Boats. Hier ist großer Spielspaß mit kleinen Booten vorprogrammiert.

Die kleinen ferngesteuerten Boote in den Farben rot und blau messen gerade einmal 7,5 cm in der Länge und sind so die perfekten Begleiter für die Badewanne, das Planschbecken oder den Gartenpool. Bei stillem Wasser können sie natürlich auch den nächsten Badesee unsicher machen. Geliefert werden die Boote in einer praktischen Aufbewahrungsdose, deren Größe einer klassischen Getränkedose entspricht. So lassen sie sich wunderbar in den Urlaub oder zu Freunden mitnehmen. Zudem sind sie das ideale Mitbringsel oder Geschenk für den nächsten Kindergeburtstag. Die Boote richten sich an kleine und große Kapitäne ab acht Jahren. Mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung sind die kleinen und flinken Boote kinderleicht und zuverlässig zu bedienen. Sollten sie jedoch einmal kentern, richten sie sich direkt von selber wieder auf. Damit man sich nicht versehentlich am Propeller verletzen kann, sorgt eine Sicherheitsschaltung dafür, dass sich der Motor erst im Wasser einschaltet. Der integrierte Akku der Boote wird mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel aufgeladen. Um loszulegen, fehlen nur zwei 1,5 V (AA) Batterien, die separat erworben werden müssen. Die neuen Mini RC Boats von Revell Control sind ab August erhältlich. Weitere Informationen finden sich bald bei Revell Control.