Revell Control RC Scale Cars – Test/Review

Vor kurzen hat Revell Control mit zwei neue RC Scale Cars vorgestellt, mit denen man das heimische Wohnzimmer in eine Rennstrecke verwandeln kann. Der Lamborghini Sián und Bugatti Chiron ergänzen nun das Sortiment detaillierter Nachbildungen im Maßstab 1:24.

Vielen Dank an Revell für die Bereitstellung der Testmuster.

Technische Daten:

Beide Modelle sind im Maßstab 1:24 ausgeführt und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h. Eine 2,4 GHz Fernbedienung sorgt dabei für eine zuverlässige Funkverbindung, auch dann, wenn mehrere Modelle gleichzeitig zum Einsatz kommen. Steuern lassen sich zwei Funktionen: vorwärts/rückwärts und rechts/links. Allerdings werden die Funktionen nicht proportional, sondern lediglich geschaltet gesteuert. Für die Stromversorgung der kompakten Fahrzeuge werden drei und für die Fernbedienung zwei 1,5 V Batterien vom Typ AA benötigt.

Über Revell und Revell Control:

Die Revell GmbH wurde bereits 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Bünde in Nordrhein-Westfalen. Über die Jahre hat sich Revell zu einem weltweit agierenden Hersteller von Plastikmodellbausätzen entwickelt. Mit der Zeit wurde das Produktportfolio auch immer stärker in die Bereich allgemeiner Spielwaren und ferngesteuerter Modelle erweitert. Unter der Marke Revell Control finden sich mittlerweile Modelle aus allen Bereichen des RC-Modellbaus, von ferngesteuerten Booten, bis zu ferngesteuerten Autos, Flugzeugen und auch Quadrocoptern.

Verpackung und Lieferumfang:

Beide Modelle werden in der charakteristischen Umverpackung von Revell Control geliefert. Die Vorderseite ist hier offen ausgeführt, sodass ein direkter Blick auf das Modell möglich ist. Zudem findet sich hier aber auch noch eine Produktabbildung. Auf der Rückseite finden sich noch einige technische Informationen zum Modell und den enthaltenen Komponenten. Das Modell ist mit drei leicht zu lösenden Haltestiften aus Kunststoff in der Verpackung gesichert, die Fernbedienung ist mit einer Schraube befestigt.

Der Lieferumfang besteht neben dem Modell an sich noch aus der Fernbedienung und der Bedienungsanleitung. Batterien befinden sich nicht im Lieferumfang.

Design und Verarbeitung:

Beide Modelle besitzen eine robuste Kunststoffkarosserie mit einer gleichmäßigen und sauberen Farbgebung. Die Karosserie des Bugattis ist dabei hochglänzend ausgeführt, die des Lamborghinis hat eine matte Metallic-Optik. Die Seitenspiegel der Fahrzeuge bestehen aus einem flexiblen, gummiartigen Material, sodass man sich diese nicht direkt beim ersten Crash abbrechen kann. Beide Modelle besitzen eine sehr detaillierte Formgebung, bei der auch die Lüftungsöffnungen an der Karosserie originalgetreu umgesetzt sind. Leichte Abstriche muss man bei den Felgen jedoch machen, denn beide Modelle verfügen über die gleichen Felgen. Für den Lamborghini sind diese originalgetreu, für den Bugatti nicht. Die Fahrzeugscheiben werden mit einem hochglänzenden, schwarzen Kunststoff dargestellt, ein Interieur ist somit nicht vorhanden. An dieser Stelle befindet sich allerdings auch die Batteriebox. Beide Modelle verfügen über funktionsfähige Frontlichter. Diese schalten sich bei einer Fahrt nach vorne automatisch ein.

Der Bugatti Chiron Super Sport 300+:

Revell hat sich für die Karosserieform des Bugatti Chiron Super Sport 300+ entschieden, hinten am Kennzeichenträger des Modells findet sich auch der entsprechende Schriftzug. Besonders ikonisch beim Chiron Super Sport 300+ ist die Formgebung des Hecks mit je zwei übereinanderliegenden Auspuffrohren rechts und links. Die Farbgebung des Modells entspricht allerdings der klassischen Mischung aus Hellblau und Dunkelblau mit Akzenten in Silber. Wie bereits erwähnt, sind die Felgen in ihrer Form nicht originalgetreu, in ihrer Farbgebung jedoch schon.

Der Lamborghini Sián:

Beim Lamborghini Sián hat sich Revell Control für ein Modell der Version FKP 37 entschieden. Die grüne Metallic-Lackierung des Originals wird dabei im Modell sehr schön umgesetzt. Auch kleine Details, wie die schlanke Darstellung der Tricolore im Bereich der Heckklappe hinter den Türen finden sich hier wieder. Die Felgen sind hier originalgetreu umgesetzt und entsprechend goldfarben lackiert, über die fälschlicherweise ebenfalls goldenen Bremsscheiben kann man hier hinwegsehen. Ein Vorteil der matten Oberfläche ist, dass diese weniger anfällig für Fingerabdrücke ist.

Ab auf die Strecke:

Die Modelle entwickeln eine für ihre Größe wirklich sehr gute Geschwindigkeit. Da man durch die geringe Größe und den dadurch geringen Bodenabstand eher glatte Untergründe benötigt, wird man hier immer eher in Innenräumen unterwegs sein und da ist die mögliche Höchstgeschwindigkeit schon durchaus herausfordernd. Etwas Übung erfordert die Steuerung des Fahrzeugs aber vor allem aufgrund der nicht proportionalen Fernsteuerung. Das heißt, das Modell kenn nur Vollgas und vollen Lenkeinschlag. Beim Gasgeben gewöhnt man sich jedoch sehr schnell daran, immer mal wieder vom Gas zu gehen. Da das Modell sehr leichtgängig rollt, ergibt sich so ein schönes Fahrbild. Die Lenkung ist da schon etwas gewöhnungsbedürftiger. Denn man muss zum einen daran denken, die Lenkung bis zum Schaltpunkt, der gut hörbar ist, zu betätigten. Zum anderen ist die Einschlagrichtung (zumindest, wenn man schon jahrelang Auto fährt) etwas unintuitiv, da man an der Fernsteuerung nach links einschlägt, um nach rechts zu fahren und umgekehrt. Man kann zwar am Fahrzeug die Lenkung trimmen, jedoch nicht die Richtung umkehren. Aber das sind alles Dinge, die man üben und an die man sich gewöhnen kann. Möglicherweise hat man sich hier auch an einem auf den Fahrenden zusteuernden Auto orientiert.

So können wir nach einem kleinen Training unsere Modelle sehr wendig durch das heimische Wohnzimmer, Kinderzimmer oder den Flur steuern und packende Rennen austragen. Dank der 2,4-GHz-Technik muss man nicht wie früher die Kanäle der Modelle im Auge behalten, die Kanalauswahl übernimmt die Fernsteuerung selbstständig. Fahrzeug und Fernsteuerung sind ab Werk fest miteinander gekoppelt.

Fazit:

Revell Control bietet mit dem Bugatti Chiron und dem Lamborghini Sían zwei sehr schöne umgesetzte Scale RC Cars im Maßstab 1:24. Detailtreue und Lackierung der Modelle erfüllen dabei definitiv die Ansprüche an ein Scale Modell. Die Fahrleistung passt sehr gut zum Maßstab. Jedoch ist die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit etwas Übung gut zu meistern. Schön ist, dass hier Kleinigkeiten, wie die Seitenspiegel aus Gummi gedacht wurde, um die Gefahr von Schäden zu reduzieren.

Beide Scale RC Cars sind bei Revell Control und im Einzelhandel zu einem UVP von 22,99 € erhältlich. Ein wirklich sehr guter Preis für ein so schön detailliertes Modell, das zudem auch noch eine gute Fahrleistung bietet.

Die RC Scale Cars Bugatti Chiron und Lamborghini Sían wurden Game2Gether von Revell für den Test zur Verfügung gestellt.