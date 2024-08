Neuheiten von HyperX und Omen

Kurz vor der Gamescom präsentieren die Gaming-Brands von HP, HyperX und OMEN, bereits neue Hardware speziell für Gamer und Kreative. Von Omen gibt es mit dem 35L eine neue PC-Serie, die mit flexiblen Anpassungen überzeugen möchte und mit dem OMEN Gaming Hub, die dazu passende Konfigurationssoftware. Auf Seiten von HyperX gibt es mit dem Quadcast 2 und Quadcast 2 S eine neue Generation der beliebten USB-Mikrofone. Darüber hinaus erscheint bei HyperX auch noch mit der Alloy Rise 75 Wireless eine kabellose, mechanische Tastatur.

OMEN 35L:

Die neue Gaming-PC-Serie von OMEN überbietet die Vorgängerserie in Leistung und auch Größe. Namensgebend is hier wie üblich das Volumen des Gehäuses, welches nun 35L beträgt und so mehr Spielraum für die Kühlung leistungsstarker Hardware bietet. Als große Neuerung ist der OMEN 35L der erste Anpassbare Gaming-PC, der auf OMEN-Komponenten setzt. Er ist verfügbar mit CPUs von Intel (i5-14400F, i7-14700F) und AMD (Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700G). Auch bei den Grafikkarten besteht Auswahl, von AMD ist die Radeon RX 7600 und von Nvidia sind alle aktuellen GeForce RTX-Modell von der 4060 bis hin zur 4090 verfügbar. Beim RAM kann man zwischen Kingston FURY RAM mit 16 GB, 32 GB und 64 GB wählen. Als Speicher ist von der SATA-HDD mit 1 TB bis hin zu 2x 2 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD auch eine große Bandbreite möglich. Sogar der CPU-Kühler ist variabel wählbar, vom 92 mm Luftkühler bis hin zur 240 mm AiO mit LCD-Display. Netzteile sind entsprechend der Konfiguration von 500 W bis 1.000 W möglich. Somit ist der neue OMEN 35L dem 25L bei der Systemleistung um bis zu 33 % überlegen und kann dabei dank der effizienteren Kühlung kälter und leiser betrieben werden.

Zusammen mit dem OMEN 35L erscheinen auch weitere OMEN-Produkte, die hier zum Einsatz kommen, aber auch einzeln verfügbar sind. OMEN Fans in der Größe 120 mm, OMEN PSUs mit einer Leistung von 850 W bzw. 1.000 W und der OMEN Liquid Cooler mit ARGB-Beleuchtung oder LCD-Display

Das HyperX Quadcast 2 und Quadcast 2 S:

Die beiden Quadcast-Mikrofone von HyperX zählen schon länger zu den beliebtesten USB-Mikrofonen. Nun erscheinen mit dem HyperX Quadcast 2 und Quadcast 2 S zwei überarbeitete Modelle mit neuen Features. Das HyperX Quadcast 2 haben wir bereits für euch getestet.

Das Quadcast 2 bietet nun 24-bit 96 kHz Audioaufnahme für Qualität ie im Studio. Die charakteristische, zylindrische Form mit dem Shock-Absorber bleibt erhalten, weist nun jedoch eine klarere Formgebung auf. Auch die rote Beleuchtung kommt wieder zum Einsatz. Eine weitere Neuerung ist der kombinierte Drehknopf, mit dem man nicht nur die Lautstärke regeln kann, sondern auch zwischen den verschiedenen Richtcharakteristiken (cardioid, bidirektional, stereo, omnidirektional) wählen kann.

Die Neuerung bei der Formgebung treffen auch auf das Quadcast 2 S zu, zudem bleibt die effektvolle ARGB-Beleuchtung erhalten. Die Audioqualität übersteigt die des Quadcast 2 noch etwas. Das Mikrofon bietet eine 32-bit 192 kHz Audioaufnahme, um auch kleinste Details zuverlässig zu erfassen. Zudem ist über HyperX NGENUITY ein Equalizer, eine Anpassung der Beleuchtung und eine AI-Hintergrundgeräuschbereinigung möglich.

Die HyperX Alloy Rise 75 Wireless:

Viele Anpassungsmöglichkeiten bietet nicht nur die OMEN 35L-Serie, sondern auch die HyperX Alloy Rise 75 Wireless. Denn diese kabellose Tastatur im TKL-Layout kann man über austauschbare Keycaps, Badges und auch Gehäuseabdeckungen der Tastatur seinen ganz eigenen Look verleihen und Hot-Swapable-Switches ermöglichen auch eine technische Anpassung. Sogar mit aktivierter Hintergrundbeleuchtung erreicht die Tastatur eine Laufzeit von bis zu 80 Stunden, mit deaktivierter Beleuchtung sogar von bis zu 1.500 Stunden. Ein Umgebungsbeleuchtungssensor passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung dynamisch an die aktuelle Helligkeit an. Die drahtlose Verbindung erfolgt mittels des beiliegenden 2,4-GHz-Empfängers, über Bluetooth oder mittels USB-Kabel. Als Switches kommen lineare HyperX Switches zum Einsatz, die bis zu 80 Millionen Betätigungen ermöglichen.

Preise und Verfügbarkeit:

Informationen zu den Preisen und der Verfügbarkeit der neuen Produkte von HyperX und OMEN liegen aktuell noch nicht vor.