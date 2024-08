Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Star Hangar

Nicht nur game2gether, sondern auch Star Hangar haben etwas zu Feiern. Unser Partner rund um Star Citizen hat ein geniales Tool namens Upgrade Navigator herausgebracht. Dieses Feature erlaubt euch anzuzeigen, welches Ingame Schiff ihr zum nächsten Wunsch-Raumschiff inklusive Preisangabe upgraden könnt. Das passende Angebot im Star Citizen Marktplatz von Star Hangar ist dann nur noch einen Klick entfernt.

Als Feier des Geburtstags und vom Launche vom Upgrade Navigator, verlosen wir zusammen mit Star Hangar das Ingame Raumschiff Crusader C1 Spirit mit LTI (Lebenslanger Versicherung).

Beschreibung des Ingame Schiffs Crusader C1 Spirit:

Crusader Industries bringt sein gewohntes Engagement für Spitzenleistungen mit der C1 Spirit direkt auf den zivilen Markt. Die Kunden erhalten somit ein Mehrzweckraumschiff, das für Frachttransporte und Kurierdienste im mittleren Leistungsbereich ausgelegt ist und genügend Vielseitigkeit bietet, um verschiedene Aufgaben und unvorhersehbare Aufträge zu bewältigen. Auch Bounty-Missionen könnt ihr effektiv mit der C1 absolvieren.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Star Hangar“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Gewinner erhält das Ingame Item/Raumschiff Crusader C1 Spirit mit LTI

Über Star Hangar:

Star-Hangar.com ist eine Webseite, bei der ihr Inhalte und vor allem Raumschiffe aus Star Citizen kaufen könnt. Die Schiffe bekommt ihr prinzipiell direkt bei Roberts Space Industries (Star Citizen) angeboten, aber oft nur für kurze Zeit und danach nur noch auf Marktplätze. Dank Star Hangar könnt ihr den verpassten Kauf nachholen und mit euerem Traum-Raumschiff(Flight Ready) sofort loslegen.

Wie erhalte ich mein Schiff, wenn ich gewonnen habe?

Star Hangar direkt oder über einen Marktplatz-Anbieter werden den Transfer für das digitale Raumschiff/Fahrzeug veranlassen. Du erhältst eine E-Mail von robertsspaceindustries.com mit einem Link. Diesen Gifting-Link kopierst du in den Browser, wo du auch in deinem RSI Account eingeloggt bist. Nach Ausführung des Links wird das Schiff automatisch in deinem Account aktiviert und unter „My Hangar“ angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung des Schiffes kann bis zu 6 Wochen dauern.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 31.08.2024 an allen Gewinnspieltagen teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr