Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Seasonic

Am 12. Tag unserer Geburtstagssause haben wir ein zentrales Stück Hardware für einen zuverlässigen Gaming-PC für euch. Gemeinsam mit Seasonic verlosen mit dem Vertex PX-850 ein Netzteil mit einer Leistung von 850 W und 80PLUS Platinum Zertifizierung.

Das Seasonic Vertex PX-850:

Die Vertex-Serie von Seasonic ordnet sich zwischen der Focus- und der Prime-Serie ein und bildet so eine hochausgestattet Mittelklasse ab. Die Netzteile erfüllen den ATX 3.1 und PCIe 5.1 Standard und besitzen einen vollmodularen Aufbau mit einer üppigen Ausstattung an Kabeln. Der 135 mm große Lüfter sorgt mit der Hybrid Silent Fan Control im semipassiven-Betrieb stets für einen leisen und kühlen Betrieb. Zudem fällt dank der 80PLUS-Platinum-Zertifizierung auch nur eine geringe Menge an Abwärme an. Wir verlosen das 850 W starke Modell.

Formfaktor: ATX/EPS Leistung: 850 W Verkabelung: vollmodular Zertifizierung: 80PLUS Platinum Ausgangsströme: +3,3 V: 20 A

+5 V: 20 A

+12 V: 70 A

-12 V: 0,3 A

+5 VSB: 3 A Anschlüsse: 1 Kabel ATX-Mainboard 20+4 Pin

2 Kabel mit je 1x CPU 8/4 Pin

3 Kabel mit je 1x PCI-E 6+2 Pin

1 Kabel 12V-2×6 12+4 Pin

4 Kabel mit je 4x SATA 15 Pin

1 Kabel mit 2x SATA 15 Pin

1 Kabel mit 3x Molex 4 Pin Schutzschaltungen: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP Sicherheit und EMC: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE Lebensdauer: 100.000 Stunden Lüfterdurchmesser: 135 mm Lüfterlager: Fluid Dynamic Bearing Lüfterlebensdauer: 50.000 Stunden Abmessungen: 160 x 150 x 86 mm Garantie: 12 Jahre



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 31.08.2024 an allen Gewinnspieltagen teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr