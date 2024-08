Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Sapphire

Die Feierlichkeiten zu unserem 14. Geburtstag sind noch lange nicht zu Ende. Heute verlosen wir zusammen mit Sapphire eine Grafikkarte an einen von euch, eine NITRO+ AMD RADEON RX 6750 XT.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Sapphire“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Eine kurze Vorstellung:

Bei dem AMD RADEON RX 6750 XT Chipsatz handelt es sich um einen Refresh der RDNA-2-Architektur. Er verfügt über 2.560 Stream-Prozessoren mit einer Boost-Taktrate von bis zu 2.623 MHz. Diese können auf einen Infinity Cache von 96 MB und einen RAM von 12 GB GDDR6-Speicher zurückgreifen. Die NITRO+ Serie von Sapphire bietet einen großformatigen Kühlkörper, der neben der GPU auch den RAM und die VRMs kühlt. Durch ein wellenförmiges Finnendesign wird der Reibungswiderstand des Luftstroms reduziert, was gleichzeitig die Windschnittgeräusche senkt. Den hierfür benötigten effektiven Luftstrom realisiert die Grafikkarte mit drei Lüftern. Die Angular Velocity Lüfterblätter bieten einen erhöhten Luftdruck und gleichzeitig leisen Betrieb. Auf der Rückseite der Grafikkarte kommt zudem eine Backplate aus Metall zum Einsatz, um auch hier die Abwärme effektiv zu verteilen. Sowohl in die Abdeckung des Kühlkörpers, als auch in die Backplate ist ein Logo mit ARGB-Beleuchtung integriert. Für den Anschluss der Monitore sind ein HDMI- und drei Display-Port-Anschlüsse vorhanden.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr