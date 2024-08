Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Memory-PC und SQ-Power

Die Feierlichkeiten zu unserem 14. Geburtstag sind noch lange nicht zu Ende. Heute verlosen wir zusammen mit SQ-Power ein Bundle aus dem Gehäuse SQ-Tower XTREME 01 und dem Netzteil SQ-White 1.200 W.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Memory PC“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der SQ-Tower XTREME 01:

Das SQ-Tower Xtreme 01 ist ein Show-Case mit einer Front- und Seitenscheibe aus getemperten Glas. So ist ein nahezu ungehinderter Blick auf die verbaute Hardware möglich. Damit genug Luft in das Gehäuse strömen kann, kann man an der Ober- und Unterseite sowie rechts jeweils drei 120 mm große Lüfter unterbringen. Ein weiterer Lüfter findet in der Rückseite Platz. An allen Lüfterplätzen ist bereits ein 120 mm großer ARGB-Lüfter montiert. Die Ansteuerung erfolgt dabei über einen bereits integrierten Controller, der entweder über das Mainboard oder über einen Button am IO-Panel angesteuert werden kann. Zusätzlich zu den beleuchteten Lüftern ist in der Front noch ein beleuchteter Streifen an der rechten Seite platziert. Alle Lüfterplätze können zudem auch mit einem Radiator ausgestattet werden.

1 von 5

Abmessung 415 x 280 x 415 mm (LxBxH) Gewicht 7,5 kg Farbe Schwarz Material Stahl (SGCC) 0,8 mm, pulverbeschichtet

4 mm temperiertes Glas Mainboard-Kompatibilität ATX, M-ATX, Mini-ITX 2,5″-Halterungen 2 3,5″-Halterungen 2 Netzteil ATX Front-Panel-Anschlüsse 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.0, HD-Audio PCI-Slots 7 horizontal Lüfter vorne 3x 120 mm Lüfter oben 3x 120 mm Lüfter unten 3x 120 mm Lüfter hinten 1x 120 mm Lüfter vorinstalliert rundum 120 mm RGB-Lüfter Radiator vorne 120 mm, 240 mm, 360 mm Radiator oben 120 mm, 240 mm, 360 mm Radiator unten 120 mm, 240 mm, 360 mm Radiator hinten 120 mm Staubfilter Oben Max. Höhe CPU-Kühler 160 mm Max. Länge GPU 400 mm Max. Länge PSU 190 mm

Das SQ-White 1.200 W:

Die Netzteile von SQ-POWER gibt es mit einer Leistung von 500 W bis hin zu 1.200 W, sodass alle üblichen Leistungsbereiche abgedeckt sind. Das SQ-WHITE 1.200 W richtet sich hier besonders an den Bereich der besonders leistungsstarken Gaming-PC-Systeme. In diesem Leistungsbereich können bereits GPUs bis hin zur RTX 4090, unabhängig von der jeweiligen CPU, versorgt werden. Das Netzteil verfügt über einen vollmodularen Aufbau und kommt mit einer großzügigen Ausstattung an Flachbandkabeln. Es besitzt eine 80PLUS-Gold-Zertifizierung und einen Wirkungsgrad von 93 %. Für einen sicheren und langlebigen Betrieb sind verschiedene Schutzschaltungen integriert und ein 140 mm großer Lüfter sorgt für eine effektive Kühlung.

1 von 2

Leistung: 1.200 W Standards: ATX12 V3.0 und PCI-E 5.0 80PLUS Zertifizierung: 80PLUS Gold Effizienz: 93 % Kabelaufbau: vollmodular Technologien und Features: Active PFC

140 mm Lüfter

OCP, OVP, OPP, OTP, SCP

105 °C Elektrolytkondensatoren japanischer Bauart Ausgangsleistung: +3,3 V: 20 A

+5 V: 20 A

+12 V: 100 A

-12 V: 0,3 A

+5 Vsb: 3 A Anschlüsse über modulare Kabel: 1x ATX-Mainboard (20+4-Pin)

2x P4+4 (CPU)

8x PCI-E 6+2-Pin (GPU)

2x 12VHPWR (GPU)//

9x SATA 15-Pin (Laufwerke)

3x PATA 4-Pin Molex Abmessungen (TBH): 165 mm x 150 mm x 86 mm



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 31.08.2024 an allen Gewinnspieltagen teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr