Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Kutami

Brettspiel Fans aufgepasst! Kutami ist wieder bei unserem großen Geburtstags-Gewinnspiel mit dabei und wird euch viele spannende Brettspiel-Events bescheren.

Zusammen mit Kutami verlosen wir den kooperativen Brettspiel-Thriller Nemesis plus das Add-on: Nemesis – Hirngespenster im Wert von zusammen rund 200 €.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Kutami zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Infos zum Nemesis Brettspiel

Nemesis ist ein semi-kooperatives Brettspiel, voller detaillierter Kunststofffiguren, die das Herz eines jeden Miniaturenfans höher schlagen lassen

Die Spieler müssen als Crew eines Raumschiffes überleben, das von feindlichen Organismen, den Xenos, befallen ist. Siegen tut nur, wer eines seiner beiden Ziele erfüllt und überlebt

Bei diesem strategischen Dungeon Crawler gibt es viele Gefahren zu überstehen: Schwärme von Xenos, den schlechten Zustand des Schiffes und die anderen Spieler, die ihre eigenen Ziele verfolgen

Werft die Würfel und schlagt euch gemeinsam durch das von Xenos verseuchte Schiff. Kämpft zusammen oder fallt den anderen Spielern in den Rücken, um eure eigenen Ziele zu erreichen und zu gewinnen

1-5 Spieler | Ab 12+ Jahren | Bis zu 90+ Minuten Spielzeit je Partie | Spiel in Deutsch

Lieferumfang:

1 Spielanleitung

26 Miniaturen

1 Spielplan

6 Charaktertafeln

20 Raumteile

1 Scanner

1 Xeno-Tafel

1 Xeno-Beutel

4 Würfel

5 Kartenhalter

6 Figurenbasen

2 Raumübersichten

208 Plättchen und Marker

308 Karten

7 Zielkarten für den Solo-/Koop-Modus

10 Xeno-Aktionskarten

1 Schachtelhalter

10 Promokarten

Infos zu Nemesis: Hirngespenster

Die Erweiterung Nemesis Hirngespenster ergänzt euer Grundspiel um die Kreaturen Hirngespenster. Hirngespenster existieren nicht, nur die Verstecke, das Nest und der Sinnesräuber haben eine physische Präsenz

Die Spieler müssen als Crew eines Raumschiffes überleben, das von feindlichen Organismen, den Xenos, befallen ist. Siegen tut nur, wer eines seiner beiden Ziele erfüllt und überlebt

Bei diesem strategischen Dungeon Crawler gibt es viele Gefahren zu überstehen: Schwärme von Xenos, den schlechten Zustand des Schiffes und die anderen Spieler, die ihre eigenen Ziele verfolgen

Zum Spielen dieser Erweiterung wird das Grundspiel Nemesis benötigt

1-5 Spieler | Ab 14+ Jahren | Bis zu 90+ Minuten Spielzeit je Partie | Spiel in Deutsch

Produktbeschreibung:

Überall im Weltraum herrscht Totenstille. Nicht jedoch auf der Nemesis. Durch ihre Korridore hallen Schreie, Schüsse und das Summen elektronischer Systeme. Die gläsernen Augen der Schiffs-KI registrieren, wie die Mitglieder der Crew gegen bloße Wände schießen, ihre Gesichter zerkratzen und sich ins eigene Fleisch schneiden. Sie reden von Monstern und Schrecken in der Dunkelheit. Die KI versteht nicht, was vor sich geht, und scannt das gesamte Schiff … ohne etwas zu finden, außer den organischen Überresten der Xenos, die überall den Boden des Schiffes beflecken. Vielleicht wäre es eine gute Idee, sie abzufackeln? Hirngespenster sind unheimliche Kreaturen, weil sie nicht wirklich existieren. Nur die Verstecke, das Nest und der wachsame Sinnesräuber haben eine physische Präsenz. Dazu kommt, dass der Sinnesräuber von den Verstecken beschützt wird; sie müssen zerstört werden, bevor er angegriffen werden kann. Halluzinationen und Wahnsinn lassen dich manchmal irrational handeln. Du musst dich um deinen Geisteszustand kümmern, um dich vor solchen Effekten zu schützen. Könnt ihr den Kampf gegen euren eigenen Geist gewinnen?

Überall im Weltraum herrscht Totenstille. Nicht jedoch auf der Nemesis. Durch ihre Korridore hallen Schreie, Schüsse und das Summen elektronischer Systeme. Die gläsernen Augen der Schiffs-KI registrieren, wie die Mitglieder der Crew gegen bloße Wände schießen, ihre Gesichter zerkratzen und sich ins eigene Fleisch schneiden. Sie reden von Monstern und Schrecken in der Dunkelheit. Die KI versteht nicht, was vor sich geht, und scannt das gesamte Schiff … ohne etwas zu finden, außer den organischen Überresten der Xenos, die überall den Boden des Schiffes beflecken. Vielleicht wäre es eine gute Idee, sie abzufackeln? Hirngespenster sind unheimliche Kreaturen, weil sie nicht wirklich existieren. Nur die Verstecke, das Nest und der wachsame Sinnesräuber haben eine physische Präsenz. Dazu kommt, dass der Sinnesräuber von den Verstecken beschützt wird; sie müssen zerstört werden, bevor er angegriffen werden kann. Halluzinationen und Wahnsinn lassen dich manchmal irrational handeln. Du musst dich um deinen Geisteszustand kümmern, um dich vor solchen Effekten zu schützen. Könnt ihr den Kampf gegen euren eigenen Geist gewinnen? Lieferumfang:

1 Hirngespenst-Tafel

17 Hirngespenst-Plättchen

7 Wahnsinnsplättchen

3 Versteck-Erkundungsplättchen

20 Hirngespenst-Angriffskarten

20 Hirngespenst-Ereigniskarten

20 Panikkarten

8 Hirngespenst-Schwächen

5 Hirngespenst-Übersichtskarten

3 Verstecke

6 Schleicher

4 Flüsterer

1 Verfolger

1 Sinnesräuber

1 Spielanleitung

Über Kutami

Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Kutami besitzt in Bremen einen Laden mit 450 m² der bis zu 30 Leuten Spielplatz bietet. Die aktuell 7 Mitarbeiter bieten grob gesagt alles Mögliche in Richtung Tabletop/Brettspiele an, von den ganz großen Marken bis hin zu den kleinen. Auch zum Basteln und Bemalen dieser kann man dort alles bekommen.

Der Shopvote ist mit 4,88 von 5 Punkten als sehr gut bewertet und zeigt die hervorragende Leistung von Kutami als ordentliche Plattform, um für sein Hobby einzukaufen.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 31.08.2024 an allen Gewinnspieltagen teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr