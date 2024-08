Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Kingston

Langsam nähert sich unser Geburtstagsgewinnspiel dem Ende, doch noch geht es weiter. Gemeinsam mit Kingston verlosen wir heute die FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD mit einer Speicherkapazität von 2 TB.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Kingston“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD:

Die Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD zählt zu den schnellsten PCIe-4.0-SSDs die am Markt verfügbar sind und erreicht sequenzielle Lese-/Schreibraten von bis zu 7.300/7.000 MB/s und bis zu 1.000.000 IOPS. Dank ihres flachen Graphen-Aluminium-Kühlkörpers ist sie ideal für eine intensive Nutzung in Gaming-Laptops und Desktop-Computern geeignet. Zudem gibt es ein Heatsink-Modell, dass sich insbesondere für den Einsatz in der PS5 eignet.

Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 NVMe Speicherkapazität: 2 TB Controller: Phison E18 NAND: 3D TLC Cache: DRAM Sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.300/7.000 MB/s 4K zufällige Lese-/Schreibzugriffe: 1.000.000/1.000.000 IOPS TBW: 2.000 TBW Stromverbrauch: Leerlauf: 50 mW

durchschnittlich: 0,36 W

Max. Lesen: 2,8 W

Max. Schreiben: 9,9 W Abmessungen: 80 mm x 23,67 mm x 10,5 mm MTBF: 2.000.000 Stunden Garantie: 5 Jahre



Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 31.08.2024 an allen Gewinnspieltagen teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr