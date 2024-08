Geburtstagsgewinnspiel 2024 – be quiet!

Wir werden noch einige Tage unseren 14. Geburtstag feiern. Heute verlosen wir zusammen mit be quiet! den neuen Dark Rock 5 CPU-Kühler zusammen mit zwei Lüfterpaketen, die insgesamt zwei Silent Wings 4 PWM 140 mm und drei Silent Wings 4 PWM 120 mm beinhalten.

Der Dark Rock 5:

Mit dem Dark Rock 5 haben der Dark Rock Elite und Dark Rock 5 Pro zuletzt einen kleinen Bruder im Single-Tower-Aufbau erhalten. Mit sechs fortschrittlichen Hochleistungs-Heatpipes führt er die Abwärme effektiv von der CPU zu den Kühlrippen. An diesen sogt ein Silent Wings 4 120 mm PWM-Lüfter für den perfekten Luftdruck und Luftstrom bei einem nahezu unhörbaren Betrieb. Durch den asymmetrischen Aufbau und Aussparungen am Kühlkörper erreicht er zudem eine hohe RAM- und VRM-Kühlerkompatibilität. Die vollständig schwarze Farbgebung hat nicht nur eine optische Bedeutung, denn die schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln ermöglicht eine verbesserte Wärmeübertragung. Für eine aufgeräumte Optik werden die Enden der Heatpipes an der Oberseite des Kühlkörpers mit einer magnetischen Mesh-Abdeckung verdeckt. Zur Steigerung der Kühlperformance kann man einen zweiten Lüfter auf der Rückseite des Kühlkörpers installieren.

Sockel-Kompatibilität Intel: LGA1700, LGA1200, LGA115x

AMD: AM5, AM4 Maximale TDP: 210 W Abmessungen ohne Mounting (LBH): 101 x 136 x 161 mm Gesamtgewicht: 1,03 kg Abmessungen Kühlkörper (LBH): 76 x 136 x 161 mm Materialien: Kühlkörper: Aluminium

Basis: Kupfer

Oberfläche: Keramik-Beschichtung Heatpipes: 6 Stück, 6 mm Durchmesser Lüfter: Silent Wings 4 120 mm PWM Lüfterabmessungen: 120 x 120 x 25 mm Lüfterdrehzahl: 2.100 RPM (@ 100 % PWM) Lüfter Lagerung: Fluid Dynamic Bearing Lüfter Motor: 6-polig Lüfter Leistungsaufnahme: 2,4 W Lüfter Anschluss: 4-Pin PWM Lüfter Lebenserwartung: 300.000 Stunden

Die Silent Wings 4:

Die Silent-Wings-4-Lüfterserie ist bereits vor einem Jahr erschienen und kombiniert alle Eigenschaften eines nahezu unhörbaren mit denen eines performanten Lüfters. Die Lüfterblätter wurden dabei speziell für den Einsatz auf Radiatoren und Kühlkörpern optimiert. So sorgen ein geringer Abstand zwischen Rahmen und Lüfterblättern sowie die trichterförmigen Luftauslässe für einen maximalen statischen Druck. Ein sechspoliger Motor sorgt gemeinsam mit dem fortschrittlichen Fluid-Dynamic-Lager für minimale Vibrationen. Die Befestigung des Lüfters erfolgt mit Push-Pins für eine mechanische Entkopplung, optional aber auch verschraubt. Hierzu können die Ecken des Lüfterrahmens ausgetauscht werden. Mit bis zu 300.000 Stunden Betriebszeit bieten die Lüfter zudem eine extrem hohe Lebensdauer. In der High-Speed-Variante erreichen die Lüfter eine Drehzahl von bis zu 1.900 RPM, die sich mittels PWM-Signal regeln lässt. Ein Zero-RPM-Modus ist auch vorhanden.

Silent Wings 4 PWM 140 mm Abmessungen 140 x 140 x 25 mm Gewicht (inkl. Kabel) 220 g Anschluss und Kabellänge 4-pin PWM-Stecker mit 500 mm Kabellänge Motor und Lagerung 6-poliger Motor mit Fluid-Dynamic-Lager maximale Drehzahl 1.100 U/min maximale Lautstärke 13,6 dBA Fördervolumen 87,2 m³/h statischer Druck 0,92 mmH2O Arbeitsspannung 5 bis 13,2 V Nennstrom 0,30 A Maximalstrom 0,30 A Leistungsaufnahme 3,6 W @12 V DC Silent Wings 4 PWM 120 mm Abmessungen 120 x 120 x 25 mm Gewicht (inkl. Kabel) 19 g Anschluss und Kabellänge 4-pin PWM-Stecker mit 500 mm Kabellänge Motor und Lagerung 6-poliger Motor mit Fluid-Dynamic-Lager maximale Drehzahl 1.600 U/min maximale Lautstärke 18,9 dBA Fördervolumen 82,7 m³/h statischer Druck 1,79 mmH2O Arbeitsspannung 5 bis 13,2 V Nennstrom 0,12 A Maximalstrom 0,12 A Leistungsaufnahme 1,4 W @12 V DC



