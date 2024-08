Die neuen SHARP GM6000 und GK4000 Serien – Powered by TiVo

Sharp Consumer Electronics gibt heute die Verfügbarkeit der neuen GK4000- und GM6000-Serien bekannt. Die neuen 4K UHD Smart-TVs bieten eine hervorragende Display- und Audiotechnologie und unvergessliches Heimkinoerlebnis. Erstmals sind diese zudem mit TiVo OS ausgestattet.

Die Sharp GM6000-Serie:

Hier finden sich gleich einige technische Highlights. Neben Dolby Vision bieten diese die fortschrittliche Quantum-Dot-Display-Technolgie. So werden lebendige Farben und tiefe Schwarztöne sichergestellt. Ein integriertes 2-Wege-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos garantiert ein beeindruckendes Audioerlebnis. Sein rahmenloses Design verleiht dem Fernseher eine moderne Optik und ermöglicht zudem ein immersives Seherlebnis. Mit drei HDMI 2.1 Anschlüssen ist eine optimale Verbindung für externe Wiedergabegeräte sichergestellt.

Die Sharp GK4000-Serie:

Auch die GK4000-Serie ist mit Dolby Vision ausgestattet, sodass ein dynamischer Bildbereich und eine naturgetreue Wiedergabe von 4K-Inhalten geboten wird. Für einen lebensechten, dreidimensionalen Klang mit Tiefenwirkung sorgt die Dolby-Atmos-Audiotechnologie. Auch der neue AV1-Codec, für eine effizientere Videokompression und Streaming-Qualität, wird unterstützt.

Herausragende Features beider Serien:

Mit TiVo OS revolutioniert sich das Smart-TV-Erlebnis, denn es hebt sich durch intuitive Bedienung hervor. Ein weiteres besonderes Feature ist die Möglichkeit Inhalte aus verschiedenen Streaming-Portalen und linearem TV zu kombinieren. So kann man seine Lieblingssendungen, Filme und Sportereignisse in einer zentralen Ansicht organisieren und abspielen. Mit personalisierten Empfehlungen, basierend auf den individuellen Fernsehgewohnheiten, passt sich die fortschrittliche Suchfunktion an die Nutzenden an. Im Fall der GM6000-Serie bietet TiVo OS zudem auch eine Sprachnavigation. Die Plattform unterstützt verschiedene beliebte Streaming-Dienste und bietet Zugang zu vielen kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten.

Preise und Verfügbarkeit:

Die neuen GK4000 und GM6000 TV-Modelle von Sharp sind ab sofort in folgenden Größen erhältlich:

GM6000-Serie:

43 Zoll (109 cm): 349 €

50 Zoll (127 cm): 449 €

55 Zoll (139 cm): 499 €

GK4000-Serie: