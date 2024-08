Die beliebtesten Onlinespiele 2024 in Deutschland

Zocken ist kein einsames Hobby, sondern verbindet Spieler aus aller Welt miteinander. Es gibt einige klare Evergreens, die auch 2024 noch zu den beliebtesten Games gehören. Selbst wer lieber als Single spielt und keine weiteren Kontakte wünscht, kann online seine Fortschritte festhalten und sein persönliches Abenteuer erleben. Wir stellen die beliebtesten Onlinespiele 2024 vor, die in Deutschland gern gezockt werden.

Minecraft gehört zu den Dauerbrennern

Das von den Mojang Studios entwickelte Spiel Minecraft ist bereits 2011 erschienen und auch 2024 noch eines der beliebtesten Games überhaupt. Im vergangenen Jahr spielten 178 Millionen Menschen auf den Servern mit und bauten ganze Dörfer, Städte und Länder. 300 Millionen Versionen des Spiels wurden bis zum Ende 2023 verkauft. Dank der mobilen Version können Zocker Minecraft nicht mehr nur auf der Konsole erleben, sondern auch direkt auf dem Smartphone. Ob allein oder in einer Gruppe, Minecraft ist kreativ, anpassbar und ein Highlight für viele Spieler.

Book of Ra – Höchst bekannt in der Glücksspielwelt

Seit der Liberalisierung des Glücksspiels in Deutschland gehören auch immer wieder Slotspiele zu den Highlights eines Jahres. Laut der Augsburger Allgemeinen Zeitung bieten nahezu alle Online-Casinos in Deutschland das Spiel Book of Ra an. Das im ägyptischen Stil gehaltene Glücksspiel führt den Spieler in die Welt von Skarabäen, Pharaonen und Gewinnen. Ein Book of Ra Casino hält meist mehrere Versionen des Klassikers bereit, mit fünf Linien oder sechs Linien wird sehr oft gespielt.

Fortnite ist das Paradies für Bauherren

Über 500 Millionen registrierte Nutzer weltweit verzeichnet Fortnite, das 2017 entwickelt wurde. Das Battle Royal Game hat sich zu einem der besten Onlinegames aller Zeiten empor gearbeitet. Gezockt wird auch hier nicht mehr nur am PC und der Konsole, sondern auch auf dem Handy. Das Ziel der Spieler ist es, in einem Pulk mit anderen zu überleben. Überall auf der Map sind Gegenstände und Waffen verteilt, die der eigenen Verteidigung dienen. Pro Monat spielen mehr als 247 Millionen Menschen Fortnite, Umsätze von rund 44 Millionen US-Dollar sind an der Tagesordnung. Das Hauptspiel ist kostenlos, allerdings gibt es bei Fortnite die Möglichkeit, in kostenpflichtige Inhalte zu investieren. Battle-Passes und Ausrüstungsgegenstände können gegen Echtgeld gekauft werden.

Fallguys ist der lustige Spaß mit Bohnen

Neue Releases sind zwar spannend, manchmal passieren sie aber nur innerhalb eines Spiels. So auch bei Fallguys, dem lustigen Spielespaß mit virtuellen Bohnen, die sich Runde um Runde einem Abenteuer stellen müssen. Ob durch schleimige Abhänge oder rasante Ventilator-Levels – nur wer seine Bohne ins Ziel bringt, schafft es in die nächste Runde. Woche für Woche werden neue Herausforderungen freigeschaltet, auch kosmetische Items und Verkleidungen für das Böhnchen sind möglich.

Fallguys ist ein Familienspiel, das sich aber durchaus auch an ambitionierte Einzelkämpfer richtet. Wer Runden gewinnt und weiterkommt, schafft damit RP und entwickelt seine Bohne zielsicher weiter. Je mehr Erfahrungspunkte, desto mehr Items werden kostenfrei freigeschaltet. Die sehen zwar nur lustig aus, sorgen aber trotzdem für noch mehr Spielspaß.

Mario Kart ist das Uno unter den Online-Games

Wenn ein Spiel in der Lage ist, Freundschaften zu ruinieren, dann ist es das Kartenspiel Uno. Wer kennt es nicht, dass plötzlich wieder vier Karten aufgenommen werden müssen, obwohl der Sieg zum Greifen nah war. Ein digitales Pendant ist Mario Kart, wo spätestens blaue Panzer zu erhitzten Gemütern führt. Ob allein oder mit Freunden, im Onlinemodus geht es heiß zur Sache. Das Ziel ist immer, die Ziellinie mit den kultigen Charakteren aus dem Mario-Universum als Erstes zu überfahren. Nur wem das gelingt, gebührt Ruhm und Ehre.

Fahr-Skills allein reichen hier aber nicht aus. Es kommt auch auf das Glück an. Wenn andere Spieler Items wie Bananenschalen, Panzer und Tintenkleckse schießen, ist Skill allein nicht genug. Die gute Nachricht ist, dass spätestens nach drei Runden Schluss mit einer Strecke ist und dann der nächste Versuch wartet.

GTA 5 ist immer noch ein Dauerbrenner

Auch wenn sich die Liebhaber des Rockstar-Kultspiels auf den sechsten Teil freuen, ist mit GTA 5 noch lange nicht Schluss. Der Storymodus ist längst durchgespielt, hier gab es auch nie ein DLC. Braucht es auch nicht, denn der Onlinemodus wird dafür umso mehr mit neuem Stuff gefüttert. Wer sich hier austoben möchte, kann gemeinsam mit anderen Banken und Casinos ausrauben, Spieler überfallen und vieles mehr. Natürlich dürfen auch die Sportwagen der GTA-Serie nicht fehlen. Mit ordentlich PS unter der Haube geht es über die Spielewelt, in Rennen kann jeder Fahrer sein Talent unter Beweis stellen. Doch Achtung – im freien Modus kann sich so mancher Spieler nicht zurückhalten und sprengt das Auto seines Kollegen eben mal mit der Bazooka in die Luft. Knallt, brennt, ist nach einem Respawn aber schnell wieder vergessen.

Auch wenn GTA 6 in den Startlöchern steht, wird der Onlinecontent noch immer erweitert. Ständig gibt es neue Spielemöglichkeiten und Herausforderungen, die den Spieler in Sachen Fortschritt noch weiterbringen. Ob Konsole oder PC, bei GTA 5 ist zu jeder Tageszeit etwas los.