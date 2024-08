Der Launch-Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions

Vor dem Start von Harry Potter: Quidditch Champions – „Magic is in the Air“ am 3. September 2024 präsentiert Warner Bros. Games den offiziellen Trailer. Der neue Titel aus der magischen Welt von Harry Potter erscheint als Digital Standard und Deluxe Edition für die Xbox, den PC (Steam und Epic) und die PlayStation. Die Physical Deluxe Edition für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One folgt am 8. November. Den Weg auf die Nintendo Switch findet das neue Spiel zur Weihnachtssaison.

Der neue Trailer zeigt neue Details über den rasanten magischen Sport, der schon die Fans der Bücher und Filme von Harry Potter fesselte. In Harry Potter: Quidditch Champions kann man entweder seinen eigenen Avatar erstellen oder in die Rolle eines der bekannten Charaktere aus der magischen Welt schlüpfen. So kann man sein Quidditch-Abenteuer zum Beispiel als Harry Potter, einer der Weasley-Zwillinge oder Sebastian Sallow starten.

Wenn man im Vorfeld des Spielstarts sein digitales Konto von Warner Bros. Games mit dem Harry Potter Fan Club verknüpft, erhält man exklusive Ingame-Belohnungen. Gleiches gilt für alle, die bereits Hogwarts Legacy mit ihrem Warner Bros. Games Account verbunden haben, denn dann erhält man das Bonus-Legacy-Paket für den neuen magischen Titel. Besitzt man eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erhält man Harry Potter: Quidditch Champions vom 3. bis 30. September 2024 ohne zusätzliche Kosten. Das Spiel ist so lange nutzbar, wie die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besteht. Zusätzlich erhält man bei einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft in diesem Zeitraum noch den Besen Skin „Bester Feuerblitz“.