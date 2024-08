Call of Duty Black Ops 6 Beta Keys

Ihr wollt nicht bis zum Start der Open Beta vom 06. bis 09. September warten, dann haben wir tolle Neuigkeiten für euch. Naja, jedenfalls für drei von euch könnte es ein super Wochenende werden, denn wir verlosen heute noch drei Keys. Teilnehmen.. bis 22 Uhr die Daumen drücken… und mit etwas Glück einen von drei Vorabzugänge für die Beta erhalten.

Die Solo-Kampagne von Black Ops 6 spielt in den 1990er Jahren und bietet die bisher rasanteste und wendungsreichste Story der Black Ops-Serie. Sie umfasst eine Vielzahl von Missionsstilen mit spektakulären Schauplätzen, hochriskanten Raubüberfällen und verdeckten Spionageaktivitäten.

In einem erstklassigen Multiplayer-Erlebnis werden die Spieler:innen ihre Fähigkeiten auf 16 neuen Karten testen, darunter zwölf 6v6-Kernkarten und vier Strike-Karten, die im 2v2 oder 6v6-Modus gespielt werden können.

Black Ops 6 markiert auch die Rückkehr des rundenbasierten Zombie-Modus, in dem die Spieler:innen Horden von Untoten auf zwei brandneuen Karten bekämpfen können. Nach der Markteinführung können sich die Spieler:innen auf noch mehr aufregende Karten und neue Gameplay-Erfahrungen freuen, die sowohl in den Multiplayer-Modus als auch in den Zombie-Modus einfließen.

Call of Duty: Black Ops 6 wird am Freitag, den 25. Oktober 2024, weltweit für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Battle.net, Microsoft Store und Steam erhältlich sein. Die Black Ops 6 Open Beta wird auf allen Plattformen kostenlos sein, wobei Spieler:innen, die das Spiel vorbestellen, einen frühen Zugang erhalten.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 30.08.2024, 22:00 Uhr