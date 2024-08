ASUS präsentiert neue X870E- und X870-Mainboards

Passend zur neuen Ryzen-9000-Serie hat ASUS eine Vielzahl neuer Mainboards mit dem ebenfalls neuen X870E- und X870-Chipsatz vorgestellt. Die neuen Modelle ergänzen jeweils die Produktreihen ROG, ROG Strix, TUF Gaming, Prime und ProArt. Zu den besonderen neuen Features zählen KI-Optimierung, Dynamic OC Switcher, Core Flex, DDR5-Speicherunterstützung mit NitroPath DRAM-Technologie (nur einige Modelle), AEMP, PCIe 5.0 und WiFi Q-Antenna.

Technische Neuerungen:

Im Vergleich zu X870 kommen bei X870E zwei Chipsätze zum Einsatz. Dadurch stehen mehr PCIe-Lanes zur Verfügung, die beispielsweise für zusätzliche USB-Schnittstellen genutzt werden können. Beide verfügen über PCIe 5.0 x16 für die GPU und PCIe 5.0 x4 für eine NVMe-SSD, DDR5-RAM wird natürlich auch unterstützt. Die größte Neuerung zu den Vorgängerchipsätzen besteht darin, dass USB4 nun immer vorhanden ist. Dem allgemeinen Trend folgend, stehen bei Ryzen 9000 und X870/X870E KI-Funktionen stärker im Fokus. Abhängig vom jeweiligen Mainboard unterscheiden sich die verfügbaren Funktionen.

AI Overclocking: Basierend auf den Analyseergebnissen aus dem ASUS-Testlabor beschleunigt dieses Tool den CPU-Takt mir nur einem Klick. Auch die Effizienz des CPU-Kühlers wird überwacht, um mit der Zeit die Parameter weiter anzupassen und die beste Leistung für das jeweilige System zu finden.

Dynamic OC Switcher: Dieses Tool sorgt für einen automatischen Wechsel zwischen dem integrierten AMD Precision Boost Overdrive und einem manuellen All-Core-Overclocking.

Core Flex: Hier kann man Taktfrequenz, Leistungsaufnahme und thermisches Verhalten steuern. So kann man beispielsweise den Basistakt maximieren und Schwellenwerte definieren, um die Taktfrequenz temperaturabhängig zu senken. Schwellenwerte für Leistung, Strom und Temperatur können unabhängig voneinander definiert werden.

AI Cooling II: Über einen kurzen Stresstest sammelt dieses Tool Daten zur Effizienz des CPU-Kühlers und der Gehäuselüfter. Daraus wird berechnet, wo die minimale Lüfterdrehzahl für eine effektive Gehäusekühlung liegt.

AI Networking II: Dieses Tool ist in die Armoury Crate App integriert und nutzt KI-basierte Identifikations- und Boost Technologien, um eine schnellere und intelligentere Netzwerkoptimierung zu gewährleisten. Zusätzlich überwacht der neue Traffic-Monitor die aktuelle Nutzung des WLAN-Kanals und erleichtert so den Wechsel zu einem weniger belasteten Kanal.

Weitere neue Features:

Alle neuen Mainboards, die über WLAN verfügen, sind mit dem neuen Standard WiFi 7 ausgestattet. Natürlich benötigt man hier auch einen WiFi 7 fähigen Router, kann dann aber von Verbindungsgeschwindigkeiten bis 6,5 Gbit/s profitieren. Die maximal mögliche Geschwindigkeit unterscheidet sich je nach Modell. Mit USB4 verdoppelt sich im Vergleich zu USB 3.2 Gen2x2 die Übertragungsgeschwindigkeit und es werden nun bidirektional 40 Gbit/s erreicht. Somit lassen sich auch Displays mit einer Auflösung von 8K bei 30 Hz betreiben (wie in DisplayPort 1.4 spezifiziert). Über ein einziges USB-Kabel kann man nun mit einer Daisy-Chain-Verbindung zwei Bildschirme, Tastatur, Maus und USB-Headset betreiben.

Für eine bessere Übersichtlichkeit ist das BIOS nun mit einer Auflösung von 1920×1080 Pixeln aufgebaut. Über die neue BIOS Q-Dashboard-Oberfläche lässt sich direkt im BIOS erkennen, welches Mainboard zum Einsatz kommt und man kann sich eine Übersicht anzeigen lassen, in der Komponenten und Anschlüsse übersichtlich beschriftet sind. Die neue Software ASUS DriverHub verwaltet alle ASUS-Treiber und -Utilities und ermöglicht so eine übersichtliche Aktualisierung auf die neuste Version.

Die Mainboards ASUS X870E, X870 ROG, ROG Strix und ProARt besitzen den neuen PCIe-Slot Q-Release Slim-Mechanismus, der einen einfacheren Wechsel der Grafikkarte ermöglicht. Zunächst muss man sicherstellen, dass man mit einer Hand das Mainboard festhält. Dann kann man die Grafikkarte im Bereich der Slotblende greifen, leicht nach oben kippen und aus dem Slot herausziehen.

Der neue M.2 Q-Slide-Mechanismus ermöglicht einen noch einfacheren Einbau von NVMe-SSDs in verschiedenen Baugrößen. Hier muss kein Abstandhalter auf eine neue Position geschraubt werden, sondern ein Schienenmechanismus ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Länge der NVMe-SSD. Einige der neuen Modelle verfügen am oberen NVMe-SSD-Slot über den neuen M.2 Q-Release-Kühlkörper. Hier muss man keine Schrauben lösen, sondern lediglich einen seitlichen Knopf drücken, um den Kühlkörper abzunehmen.

Zu den neuen Mainboards bei ASUS.

ROG Crosshair X870E Hero:

Dieses Mainboard bildet die Spitze der neuen X870E/X870-Produktreihe und ist dementsprechend üppig ausgestattet. Optisch setzt es auf dunkle Farbtöne, hochwertige metallische Texturen, vernickelte Oberflächen, schlanke Konturen und einen stereoskopischen visuellen Effekt auf den großen Kühlkörpern. ASUS Polymo Lighting II sorgt für eine dynamischere Beleuchtung des ROG-Logos auf der I/O-Blende. Die Energieversorgung setzt auf 18+2+2 Power Stages mit ProCool II Stromanschlüssen, MicroFine Legierungsspulen und Metallkondensatoren. Massive Kühlkörper sind hierfür in die I/O-Blende integriert und über eine L-förmige Heatpipe verbunden.

Die beiden PCIe 5.0 x16 Slots für die Grafikkarten können im Dual-Betrieb in einer x8/x8-Konfiguration betreiben werden. Insgesamt finden fünf NVMe-SSDs Platz, drei Slots unterstützen den neuen PCIe 5.0 Standard. Mit M.2 Q-Latch, M.2 Q-Release und M.2 Q-Slide sind diese auch schnell montiert. Ein SlimSAS-Anschluss ermöglicht das Hinzufügen von noch mehr Speicherkapazität.

Neben WiFi 7 bietet das Board zwei Ethernet-Ports, zwei USB4-Anschlüsse und unter anderem einen USB-Typ-C-Anschluss mit Quick Charge 4+ und bis zu 60 W Leistung. Die integrierte SupremeFX 7.1 Surround-Audio-Lösung verfügt über integrierte Verstärker und OP-Amps. Hochwertige Kondensatoren, Interferenzabschirmungen, diskrete Leiterbahnen für den linken und rechten Kanal und ein ESS ES9219 Quad DAC für den Frontanschluss bieten eine hochwertige Audioqualität und unterstützen Kopfhörer mit einer hohen Impedanz.

Technische Details:

Größe ATX Arbeitsspeicher 4 x DIMM, Max. 192 GB DDR5 PCIe 2 x PCIe® 5.0 x16 (@x16 oder @x8/x8 oder x8/x4/x4) Speicher 3 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)

SlimSAS Anschluss (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Intel® 2,5Gb Ethernet

1 x Realtek 5Gb Ethernet Audio ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 ESS® ES9219 Quad DAC Rückwärtige I/O 2 x USB4® 40Gbps ports (2 x USB Typ-C®) 8 x USB 10Gbps ports (6 x Typ-A + 2 x USB Typ-C) Front I/O 1 x USB 20 Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C) mit QC 4+ bis zu 60W 1 x USB 20 Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C) 2 x USB 5 Gbps Anschlüsse (unterstützt 4 USB 5 Gbps-Ports) 2 x USB 2.0 Anschlüsse (unterstützt 4 USB 2.0-Anschlüsse) Aura 3 x adressierbare Gen 2 headers Kühlung 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x W_PUMP+ header

ROG Strix X870E-E Gaming WiFi:

Das Topmodell der Strix-Familie verfügt ebenfalls über eine üppige Ausstattung. Optisch setzt es auf eckige Akzente auf den Kühlkörpern und die unverwechselbare ROG-Symbolik. Die neuartig geschwungene I/O-Blende lenkt die Aufmerksamkeit auf das beleuchtete ROG-Logo. Das abgeschrägte Design verleiht dem M.2 Combo Sink einen neuen, markanten Look. Auch hier kommen 18+2+2 Power Stages zum Einsatz, die über einen in die I/O-Blende integrierten Kühlkörper stets kühl bleiben. Der Kühlkörper ist über eine L-förmige Heatpipe verbunden und mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den VRMs verbunden. Die neue NitroPath DRAM-Technologie hilft dabei, das Beste aus den RAM-Modulen herauszuholen. Durch einen Montageplatz für einen 60-mm-Lüfter lässt sich eine zusätzliche Kühlung bereitstellen.

Für die GPU steht ein PCIe 5.0 x16 Slot bereit sowie fünf M.2-Slots für NVMe-SSD. Davon verfügen auch hier drei eine PCIe-5.0-Unterstützung. Der M.2 Combo Sink stellt diesen eine große Kühloberfläche zur Verfügung. Der PCIe Slot Q-Release Slim Mechanismus, Wifi-7-Unterstützung, ein 5-Gbit-Ethernetport und ein USB-C-Anschluss mit 30 Watt Power-Delivery runden die Ausstattung ab.

Technische Details:

Größe ATX Arbeitsspeicher 4 x DIMM, Max. 192 GB DDR5 PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16)

1 x PCIe 4.0 x4 (@x4) Speicher 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) 2 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Realtek 5Gb Ethernet Audio ROG SupremeFX ALC4080 codec mit Savitech SV3H712 Verstärker Rückseitige I/O 2 x USB4 40Gbps ports (2 x USB Typ-C) 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Typ-C® mit bis zu 30W PD Fast-charge) 10 x USB 10Gbps ports (9 x Typ-A + 1 x USB Typ-C) Front I/O 1 x USB 20 Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C) 2 x USB-5-Gbit/s-Anschlüsse (unterstützt 4 USB-5-Gbit/s-Ports) 3 x USB 2.0-Anschlüsse (unterstützt 6 USB 2.0-Anschlüsse) Aura 3 x adressierbare Gen 2 headers Cooling 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 5 x 4-pin Chassis Fan headers

ROG Strix X870-F Gaming WiFi und ROG Strix X870-A Gaming WiFi:

Beide Boards richten sich an diejenigen, die den Stil höherwertiger Mainboards lieben, aber Mainstream-Features benötigen. Für die Spannungsversorgung stehen 16+2+2 Power Stages bereit. Beide Modelle unterscheiden sich insbesondere mit Blick auf die verfügbaren USB-Ports und den optischen Stil. So sit das X870-F in Schwarz und das X870-A in WEiß und Silber gehalten. Zwei USB4-Anschlüsse, ein USB 3.2 Gen2x2-Anschluss für das Frontpanel, sechs USB 3.2 Gen2-Anschlüsse, WiFi7-Unterstützung und ein 2,5 Gbit Ethernet-Port sind aber immer vorhanden.

Technische Details ROG Strix X870-F Gaming WiFi:

Größe ATX Arbeitsspeicher 4 x DIMM, Max. 192 GB, DDR5 PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16)

1 x PCIe 4.0 x4 (@x4) Speicher 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Intel® 2,5Gb Ethernet Audio ROG SupremeFX ALC4080 codec mit Savitech SV3H712 Verstärker Rückseitige I/O 2 x USB4® 40Gbps ports (2 x USB Typ-C) 6 x USB 10Gbps ports (5 x Typ-A + 1 x USB Typ-C mit bis zu 30W PD Fast-charge) 4 x USB 5Gbps ports (4 x Typ-A) Front I/O 1 x USB 20Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C) 2 x USB 5Gbps-Anschlüsse (unterstützt 4 USB 5Gbps-Ports) 2 x USB 2.0-Anschlüsse (unterstützt 4 USB 2.0-Anschlüsse) Aura 3 x adressierbare Gen 2 headers Cooling 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 5 x 4-pin Chassis Fan headers

Technische Details ROG STRIX X870-A GAMING WIFI:

Größe ATX Arbeitsspeicher 4 x DIMM, Max. 192 GB, DDR5 PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16)

1 x PCIe 4.0 x4 (@x4) Speicher 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Intel® 2,5Gb Ethernet Audio ROG SupremeFX ALC4080 codec mit Savitech SV3H712 Verstärker Rückseitige I/O 2 x USB4® 40Gbps ports (2 x USB Typ-C®) 6 x USB 10Gbps ports (5 x Typ-A + 1 x USB Typ-C mit bis zu 30W PD Fast-charge) 4 x USB 5Gbps ports (4 x Typ-A) Front I/O 1 x USB 20Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C) 2 x USB 5Gbps-Header (unterstützt 4 USB 5Gbps-Ports) 2 x USB 2.0-Anschlüsse (unterstützt 4 USB 2.0-Anschlüsse) Aura 3 x adressierbare Gen 2 headers Cooling 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 5 x 4-pin Chassis Fan headers

ROG Strix X870-I Gaming WiFi:

Mit der neuen NVIDIA SFF-Ready-Richtlinie ist es nun einfacher denn je einen Small-Form-Factor-PC zu bauen. Denn, wenn man ein SFF-Ready-Gehäuse kauft, kann man sich sicher sein, dass genügend Platz für die GPU und die Versorgungskabel vorhanden ist.

Das enue ROG Strix X870-I verfügt über einen robusten VRM-Kühlkörpber mit einer L-förmigen Backplate. Ein Lüfter kühlt aktiv die M.2- und Chipsatz-Kühlkörper, um stets die maximale Leistung erreichen zu können. Es ist Platz für zwei DDR5-RAM-Riegel vorhanden. Zudem verfügt das Board über einen PCIe 5.0 x16 Slot, zwei M.2 Slots (einmal PCIe 5.0 und einmal PCIe 4.0), WiFi 7 und einen 2,5 Gbit Ethernet-Port.

Mit der ROG-FPS-Karte erweitert man das Board um zwei SATA-Ports, Stromanschlüsse für die CPU, USB-Anschlüsse und einen PCIe-Modus-Schalter. ROG Strix Hive II erweitert das Mainboard um weitere USB-Ports und eine High-End-Audio-Lösung, basierend auf dem ESS Sabre 9260Q DAC. Darüber hinaus ist hier eine Power-Taste für den PC und das ASUS Q-LED-Array zur Visualisierung von Systemproblemen integriert.

Technische Details:

Größe Mini-ITX Arbeitsspeicher 2 x DIMM, Max. 96 GB, DDR5 PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 Speicher 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Intel 2,5Gb Ethernet Audio ROG Strix Hive II ESS Sabre 9260Q DAC Rückseitige I/O 2 x USB4® 40Gbps ports (2 x USB Typ-C) 5 x USB 10Gbps ports (4 x Typ-A + 1 x USB Typ-C) 3 x USB 2.0 ports (3 x Typ-A) Front I/O 1 x USB 10Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C) 1 x USB 5Gbps-Anschluss (unterstützt 2 USB 5Gbps-Anschlüsse) ROG STRIX HIVE II (Insgesamt 2 Anschlüsse) 2 x USB 10Gbps Anschlüsse (1 x Typ-A + 1 x USB Typ-C) ROG FPS Card (Insgesamt 3 Anschlüsse) 2 x USB 2.0 Anschlüsse zusätzliche 3 USB 2.0 ports Aura 2 x adressierbare Gen 2 headers Cooling 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 1 x 4-pin Chassis Fan header

TUF Gaming X870-Plus WiFi:

Die TUF-Serie ist ideal für jeden, der ein solides, unaufdringliches Mainboard mit einer grundlegenden, aber dennoch qualitativen Ausstattung sucht. Auch hier ist natürlich ein PCIe 5.0 x16 Slot vorhanden. Zwei der vier M.2-Slots unterstützen PCIe 5.0 und die beiden anderen PCIe 4.0. Die Montage wird dabei durch PCIe SLot Q-Release und M.2 Q-Latch vereinfacht. WiFi 7 und ein 2,5 Gbit Ethernet-Port sorgen für eine schnelle Netzwerkeinbindung.

Technische Details:

Größe ATX Arbeitsspeicher 4 x DIMM, Max. 192 GB, DDR5 PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16)

1 x PCIe 4.0 x16 (@x4) Speicher 2 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Realtek 2,5 Gb Ethernet Audio Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Rückseitige I/O 2 x USB4® 40Gbps ports (2 x USB Typ-C®) 3 x USB 10Gbps port (3 x Typ-A) 4 x USB 5Gbps ports (4 x Typ-A) 1 x USB 2.0 port (1 x Typ-A) Front I/O 1 x USB 20Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C® mit bis zu 30W PD Fast-charge) 1 x USB 5Gbps-Header unterstützt 2 zusätzliche USB 5Gbps-Ports 2 x USB 2.0-Header unterstützen 4 zusätzliche USB 2.0-Ports Aura 3 x adressierbare Gen 2 headers Cooling 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x W_PUMP+ header

ProArt X870E-Creator WiFi:

Die ProArt-Serie richtet sich speziell an Creator und professionelle Anwender. Das Mainboard verfügt über zwei PCIe 5.0 x16 Slots, die in einer dualen x8/x8-Konfiguration betrieben werden können. Zwei der vier M.2-Slots unterstützen PCIe 5.0 und die beiden anderen PCIe 4.0. Für eine schnelle LAN-Einbindung kommt ein Marvell AQtion 10 Gbit Ethernet-Port zum Einsatz. Zusätzlich sind aber auch WiFi 7 und ein 2,5 Gbit Ethernet-Port vorhanden.

Für Peripheriegeräte stehen zwei USB4-Anschlüsse und diverse weitere USB-High-Speed-Anschlüsse zur Verfügung. Darunter ein USB 3.2 Gen2x2-Anschluss mit 30 Watt Power Delivery 3.0 und Quick Charge 4+.

Technische Details:

Größe ATX Arbeitsspeicher 4 x DIMM, Max. 192 GB DDR5 PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8)

1 x PCIe 4.0 x16 (@x4) Speicher 2 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) Netzwerk WiFi 7

1 x Marvell® AQtion 10 Gb Ethernet1 x Intel 2,5Gb Ethernet Audio Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Grafik I/O 1 x HDMITM port 2 x USB4 (40Gbps) Ports unterstützen USB Typ-C® Display-Ausgänge Rückseitige I/O 2 x USB4 40Gbps ports (2 x USB Typ-C) 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Typ-C) 7 x USB 10Gbps ports (7 x Typ-A) 1 x USB 2.0 port (1 x Typ-A) Front I/O 1 x USB 20Gbps Anschluss (unterstützt USB Typ-C mit bis zu 30 W PD/QC4+) 1 x USB 5Gbps-Anschluss (unterstützt 2 USB 5Gbps-Anschlüsse) 3 x USB 2.0-Header (unterstützt 6 USB 2.0-Anschlüsse) Aura 3 x adresseirbare Gen 2 headers Cooling 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 5 x 4-pin Chassis Fan headers

Prime X870-P WiFi und Prime X870-P:

Die Prime-Serie bietet ein unaufdringliches Design, zuverlässige Leistung und reichhaltige Funktionen. Auch hier finden sich ein PCIe 5.0 x16 Slot, zwei USB4-Anschlüsse und vier M.2 Slots. Von diesen ist jedoch nur einer mit dem PCIe 5.0 Standard ausgestattet. Ein 2,5 Gibt Ethernet-Port ist ebenfalls vorhanden und beim WiFi-Modell der neue Standard WiFi 7.

Technische Details: