Redmi Pad Pro 5G vorgestellt

Das Redmi Pad Pro 5G setzt neue Maßstäbe für mobile Konnektivität und Displayqualität

Xiaomi setzt mit dem Redmi Pad Pro 5G auf optimierte 5G-Konnektivität für unterwegs. Das Redmi Pad Pro 5G ist zudem mit einem großzügigen Display ausgestattet, das Inhalte in hoher visueller Klarheit darstellt. Mit dieser Kombination bietet das neue Redmi Tablet überall und jederzeit ein intensives Nutzererlebnis. Das Redmi Pad Pro 5G wird durch Xiaomi HyperOS angetrieben und sorgt so für nahtlose geräteübergreifende Konnektivität. Der Marktstart des Tablets in Deutschland mit Informationen zu Preisen und der Verfügbarkeit wird im August bekannt gegeben.

Entertainment im großzügigen Format

Das Redmi Pad Pro 5G überzeugt mit seinem beeindruckenden 12,1 Zoll Display mit 120Hz Bildwiederholfrequenz. Der Bildschirm bietet ein weitläufiges Seitenverhältnis von 16:10 und stellt damit Inhalte in außergewöhnlichem Format und mit hohem Nutzerkomfort dar. Mit einer 2,5K Auflösung (2560 x 1600) bei 249 ppi werden auch kleinste Details zum Leben erweckt und insbesondere hochauflösende Inhalte zum fesselnden Erlebnis. Die 120Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für eine flüssige Reaktionszeit bei unterschiedlichen Anwendungsszenarien – vom Anschauen von Videos bis zum Navigieren in Dokumenten.

Vierfach-Stereolautsprecher ergänzen das Unterhaltungsangebot des Tablets und sorgen mit Dolby Atmos für erstklassigen Klang. Sie ermöglichen ein Eintauchen in einen klaren, lebendigen Sound – ganz gleich ob bei der Lieblingsserie oder beim Entdecken von neuen Spielen oder Musik.

5G-Konnektivität und zuverlässige Leistung für konstante Unterhaltung unterwegs

Dank fortschrittlicher 5G-Konnektivität können Nutzer mit dem Redmi Pad Pro 5G immer und überall in Verbindung bleiben und ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis genießen. Ausgestattet mit Xiaomi HyperOS, integriert sich das Redmi Pad Pro 5G nahtlos ins tägliche Leben und sorgt für müheloses Teilen von Inhalten, eine schnelle Übertragung von Fotos und eine nahtlose Zusammenarbeit über verschiedene Geräte hinweg. Unterstützt von der Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform, bietet das Tablet eine flüssige Leistung auf Flaggschiff-Niveau für Arbeit und Spiel und gewährleistet nahtlose Übergänge zwischen unterschiedlichen Aufgaben. Ausgestattet mit einem 10000mAh Akku und bis zu 33W Fast Charging, liefert das Redmi Pad Pro 5G den ganzen Tag über Power und sorgt für ununterbrochene Unterhaltung und Produktivität.

Erweitertes Zubehör für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Kompatibel ist das Redmi Pad Pro 5G mit dem Redmi Smart Keyboard und dem Redmi Smart Pen – damit wird es zum geeigneten Allrounder in Sachen Unterhaltung und Produktivität. Der Redmi Smart Pen sorgt mit einer Druckempfindlichkeit von 4096 Stufen und einer Abtastrate von 240Hz für ein flüssiges und natürliches Schreibgefühl. Der 80mAh Akku des Stifts bietet bis zu 12 Stunden Schreibzeit mit einer einzigen Ladung und macht es so möglich, spontane Ideen jederzeit und überall festzuhalten. Das Redmi Smart Keyboard bietet komfortables, PC-ähnliches Tippen mit einem Tastenhub von 1,3 mm und einem Tastenabstand von 19 mm. Integriert ist zudem ein Stifthalter für den Redmi Smart Pen. Beide Zubehörelemente sorgen als dynamisches Duo dafür, mühelos Kreativität zu entfalten und mit dem Redmi Pad Pro 5G maximale Effizienz zu erreichen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Preise und die Verfügbarkeit des Redmi Pad Pro 5G in Deutschland werden im August bekannt gegeben.