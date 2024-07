LIAN LI HydroShift LCD AIOs – Elegant und flexibel

Je nach Installation der AiO im System kann das elegante Verlegen der Schläuche durchaus knifflig werden. LIAN LI nimmt sich mit den neuen HydroShift AiOs dieses Mankos an und setzt auf extrem flexibel positionierbare Schläuche, die mittig am Radiator ausgehend direkt zur CPU verlegt werden können. So vereinen sie brachiale Kühlleistung mit extrem sauberer Optik.

Mit dem neuen Shift-Tube-Design von LIAN LI werden die Schläuche nahtlos am Radiator integriert, indem diese seitlich am Radiator entlanggeführt werden. Ein 2,88 Zoll großes IPS-Display zeigt wichtige Systeminformationen, Bilder, Gifs und vieles mehr in einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln mit einer Bildschirmhelligkeit von 500 Nits.

Für den kühlen Luftstrom durch den 360 mm großen Aluminium-Radiator sorgen drei 120 mm große Lüfter, die auch einen angenehmen Geräuschpegel bieten. Bei einem leisen Betrieb erreichen sie dennoch einen hohen statischen Druck. Auch die Pumpe ist auf einen ruhigen und effizienten Betrieb ausgelegt. Für eine gute Wärmeübertragung bietet der Pumpenkopf eine große Fläche.

Die Features der LIAN LI HydroShift LCD AIOs im Überblick:

Große 360 mm Aluminium-Radiatoren für hohe Kühlleistung

Shift-Tube-Design erlaubt flexible und saubere Positionierung der Schläuche für eine aufgeräumte ​Ästhetik

Integriertes Display auf der Pumpe zur Anzeige von Performance-Daten oder vielfältigen Medien

Kupfer-Kühlblock für die optimale Wärmeableitung

Mehrere Kammern im CPU-Block für optimale Kühlung deiner CPU

In drei Lüfter-Varianten mit jeweils drei 120 mm Lüftern erhältlich

Preis und Verfügbarkeit:

Die LIAN LI HydroShift LCD 360 Silent Versionen sind ab Ende August zu einem UVP von 179,90 € lieferbar. Die LIAN LI HydroShift ARGB ist für 199,90 € und die LIAN LI HydroShift TL für 259,90 € ab sofort verfügbar. Alle drei Versionen gibt es jeweils in den Farben Schwarz und Weiß.