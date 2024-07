GTA VI – das am meisten erwartete Videospiel 2025

Rund 200 Millionen Mal hat sich Grand Theft Auto V seit 2013 verkauft. Erfolgreicher ist einzig und allein Minecraft. Dass sich Spieler den offiziellen Trailer zu GTA VI genauso oft angesehen haben, sollte niemanden in Erstaunen versetzen. In etlichen Videos versuchten Fans, jedes Detail minutiös zu analysieren; die Gerüchteküche brodelt seitdem unentwegt und fantasiert wiederholt neue Features herbei.

Für den Hype ist Entwickler Rockstar Games mitverantwortlich. GTA III, IV, Vice City und San Andreas sind allesamt im gleichen Jahrzehnt erschienen, zusammen mit DLC-Inhalten und Spin-Offs wie Vice City Stories. Anschließend folgte 2013 GTA V, der bis dato letzte Serienteil der Spielereihe.

Im folgenden Artikel zündeln wir weiter am Hype und tragen die bisherigen Erkenntnisse zu GTA VI zusammen, wagen hier und da aber auch vorsichtige Vorhersagen.

Release von GTA VI: 2025 oder doch 2026?

In einem vor kurzem veröffentlichten Finanzbericht hat Take-Two als Release-Zeitraum Herbst 2025 ins Auge gefasst. Damit widerspricht der Publisher Gerüchten, die befürchteten, Take-Two könnte die Veröffentlichung auf 2026 verschieben.

Dass ein Titel des Entwicklers Rockstar Games später erscheint als geplant, wäre nicht ungewöhnlich. Auch die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 hatte sich bereits um ein Jahr verzögert, als das Western-Abenteuer im Oktober 2018 endlich in den Regalen stand. Auch GTA IV sollte ursprünglich im Herbst 2007 erhältlich sein. De facto mussten sich Fans etwa ein halbes Jahr länger gedulden.

Aufgrund des ungeheuren Hypes dürfte Take-Two interessiert sein, das Veröffentlichungsdatum diesmal einzuhalten. Zugleich besteht die Sorge, ein unfertiges Spiel in den Händen zu halten, das erst nach einigen Patches wirklich spielbar ist. Auch Crunch Culture – ein ständiges Thema in der Branche, das Entwickler zur belastenden Mehrarbeit anhält – sollte vermieden werden.

Wird es in GTA VI ein Casino geben?

In Grand Theft Auto: San Andreas verschlägt es CJ im Laufe der Geschichte nach Las Venturas, einer Las Vegas nachempfundenen Stadt. Entlang der Hauptstraße erheben sich Casinos, die den Spieler einladen, an Spielautomaten, beim Blackjack, Roulette oder Video-Poker sein Glück zu versuchen. Auch in GTA Online frönen Glücksritter im Multiplayer den erwähnten Tischspielen oder Three Card Poker.

Dass GTA VI ein Casino enthält, ist noch nicht bestätigt, aber ziemlich sicher anzunehmen. Der für viele Gambler beste Online Casino Bonus in Deutschland ist ideal geeignet, um neue Strategien auszutüfteln und mit etwas Glück echtes Geld zu gewinnen. Sobald GTA VI erscheint, steht dem virtuellen Casino-Besuch nichts im Wege, um finanziell für die Raubzüge und Missionen des Hauptspiels gewappnet zu sein.

GTA VI besinnt sich auf alte Wurzeln der Spielereihe

Grand Theft Auto VI hat den fiktiven Bundesstaat Leonida – der stark an Florida erinnert – als neuen Schauplatz ausgewählt. Leonida schließt Vice City ein, dort haben Spieler im allerersten Serienteil, in GTA: Vice City und in GTA: Vice City Stories für Unwesen gesorgt.

Während Vice City und sein Nachfolger in den 1980er Jahren angesiedelt sind, spielt GTA VI zeitlich im Hier und Jetzt. Wie der Trailer verrät, scheint Grand Theft Auto VI Social Media satirisch überspitzt auf die Schippe nehmen zu wollen. Während in Vice City Michael Jackson, Nena und andere Künstler der 80er im Radio zu hören waren, ist im neuesten Serienteil mit zeitgenössischen Werken zu rechnen.

Was wir über die Story von GTA VI wissen

Welche Geschichte GTA VI erzählen wird, ist noch unklar. Klar ist, dass Spieler zum ersten Mal eine Protagonistin spielen: Lucia, die sich zeitweilig in einem Gefängnis aufhält. Neben Lucia ist eine männliche Hauptfigur bekannt, die Leaks zufolge Jason heißt, was die Entwickler bisher aber nicht bestätigen wollten. Unklar ist auch, ob Spieler wie in GTA VI beide Figuren spielen werden.

Berichte legen nahe, dass der Plot an Bonnie und Clyde erinnern wird. Anscheinend kommt es zu einer Romanze zwischen den Figuren, oder zumindest wird es möglich sein, sich auf eine Liebesbeziehung einzulassen.

Ausbleibende GTA-Klone befeuern den Hype

Dass sich Spieler Grand Theft Auto VI fieberhaft herbeisehnen, hat mehrere Gründe. Zum einen wurde GTA V vor über zehn Jahren veröffentlicht. Zum anderen hat GTA schlicht keine Konkurrenz, wirklich gar keine. Saints Row war zeitweise ein Gegenentwurf, der stärker als die GTA-Reihe auf Absurditäten setzte. Nach einem gescheiterten Reboot im Jahre 2022 musste der Entwickler Volition im August 2023 seine Pforten schließen.

Gelungene GTA-Klone wie Sleeping Dogs (2012) und Lego City Undercover (2013) liegen weit zurück. Grand Theft Auto ist als Marke so erfolgreich, dass andere Genre-Vertreter keine reelle Chance haben, Marktanteile für sich zu beanspruchen.

Multiplayer: Nach Erfolg von GTA Online wahrscheinlich

Ob Grand Theft Auto VI wie sein Vorgänger einen Online-Modus inkludiert, ist ungewiss. Nach dem wahnsinnigen Erfolg von GTA Online würde es allerdings überraschen, wenn GTA VI nicht online spielbar wäre. Inwieweit Spieler Inhalte aus GTA Online übernehmen können, steht in den Sternen.

Zahllose Gerüchte befassen sich weniger mit der Online-Auskopplung, sondern spekulieren über einen Koop-Modus. In Grand Theft Auto: San Andreas konnten Spieler auf der PlayStation 2 und Xbox zu zweit spielen. Auch das Schulhof-Action-Adventure Canis Canem Edit (ebenfalls unter dem Namen Bully bekannt) hatte einen Koop-Modus, der jedoch auf Minispiele begrenzt war. Ob der sechste Teil der Hauptreihe den Schritt zum Zusammenspiel wagt, bleibt abzuwarten.