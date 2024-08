Die Revolution des Mobile Gaming: Welche Genres profitieren am meisten?

Als Apple 2007 das erste iPhone auf den Markt brachte, wurde schnell klar: Mobiltelefone sind und bleiben eine zentrale Kraft im Digitalisierungsprozess der Gesellschaft und das gilt auch für die Unterhaltung.

Der Entertainment Bereich, der wohl am meisten von der Einführung des Smartphone profitierte, ist wohl das Gaming. Bequem von unterwegs zocken ist so einfach und komfortabel wie noch nie.

Mobile Legends, Call of Duty, Candy Crush – Titel wie diese zeigen, dass die Mobile-Welle nicht nur ein oder zwei Genres, sondern nahezu die gesamte Gaming-Industrie erfasst hat.

Welche Spiele und Genres profitieren aber nun am meisten von der immer besser werdenden mobilen Technologie? Im Folgenden stellen wir Ihnen drei Bereiche des Gamings vor, die unserer Ansicht zu den größten Gewinnern der mobilen Revolution gehören.

Battle Royale und FPS

Wohl kaum ein Genre hat im mobilen Bereich so viel Wachstum und Zulauf erfahren wie Battle Royale Games. Das Spielprinzip ist simpel, aber bestechend. Alle Spieler starten in einer Spielwelt, die nach und nach schrumpft – Verstecke und Deckungsmöglichkeiten werden somit immer rarer und die direkte Konfrontation damit unausweichlicher. Sieger ist der, der als letzter überlebt.

Dass das Genre mobile Gamer überzeugt, zeigt sich nicht zuletzt an den schieren Spielerzahlen dieser Games:

PUBG Mobile (300 Mio. Spieler pro Monat)

Apex Legends (300 Mio. Spieler Pro Monat)

Fortnite Mobile (230 Mio. Spieler pro Monat)

Bei diesen drei Titeln handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs. Andere Titel wie Free Fire (41 Mio. registrierte User) oder Rules of Survival (150 Mio. registrierte Spieler) können zwar eine (noch) nicht ganz so große Fanbase vorweisen, verfügen aber dennoch über eine beeindruckende absolute Gesamtspielerzahl.

Der Grund, warum dieses Genre sich so gut für mobiles Gaming eignet, liegt vor allem in dessen Kurzweiligkeit. Aufgrund des Spielprinzips dauert eine Runde selten mehr als 20 Minuten – perfekt, um sich im Zug, im Wartezimmer oder während der Mittagspause die Zeit zu vertreiben.

Mobile FPS

Analog sind First Person Shooter, sozusagen der „große Bruder“ des Battle Royal Genres nicht weniger erfolgreich. Zu den beliebtesten Titeln in diesem Sektor gehören unter anderem:

Call of Duty: Mobile (60 Mio. Spieler pro Monat)

Call of Duty: Warzone Mobile (60 Mio. Spieler pro Monat)

Critical Ops (30 Mio. Spieler pro Monat)

Auch in diesem Fall dürfte der Hauptgrund für die mobile Beliebtheit von FPS vor allem in der Kurzweiligkeit einer einzelnen Runde liegen. Auch die Tatsache, dass Call of Duty gleich zwei Mal in dieser Liste vertreten ist, dürfte nicht verwundern – schließlich handelt es sich um die beliebteste Shooter-Reihe allerzeiten.

Auffallend ist jedoch, dass die Spielerzahlen bei klassischen FPS deutlich hinter denen von Battle Royale Games zurückliegen. Dies dürfte wohl der Tatsache geschuldet sein, das letztere eine Art „FPS auf Steroiden“ sind – also Shooter mit zusätzlichen spannungstreibenden Elementen, die klassische FPS nicht bieten.

Mutiplayer Online Battle Arena

Als nicht minder erfolgreich im mobilen Bereich haben sich die sogenannten Multiplayer Online Battle Arena Games (MOBA) erwiesen. Dabei haben sie einiges mit dem Battle Royale Prinzip gemeinsam. Mehrere Spieler werden in eine räumlich abgegrenzte Karte geworfen, wo sie entweder in Teams oder im Free for All Modus gegeneinander kämpfen.

Allerdings werden bei diesem Genre die Rollenspiel- und Strategie-Elemente deutlich stärker betont, während die Action meist nur sekundär ist. Hier geht es um das Sammeln von Erfahrungspunkten, um innerhalb einer Runde ein möglichst hohes Level zu erreichen. Das steigert wiederum die Chancen auf den eigenen Sieg. Zu den erfolgreichsten Titeln des Genres gehören derzeit:

Honor of Kings (149 Mio. Spieler pro Monat in China)

League of Legends: Wild Rift (140 Mio. Spieler pro Monat)

Mobile Legends (70 Mio. Spieler pro Monat)

Was an dieser Liste auffällt, ist, dass Honor of Kings – ein Spiel, das fast ausschließlich in China gespielt wird – das derzeit erfolgreichste mobile MOBA Game ist, wenn man nur noch den monatlichen Spielern geht.

Auch bei den beiden anderen Titeln handelt es sich um Spiele, die zwar nicht ausschließlich, aber doch vorrangig in Asien gespielt werden. Daran zeigt sich, dass der asiatische Markt – insbesondere der chinesische – für Mobile Gaming besonders empfänglich ist.

Mobiles Glücksspiel

Der letzte Kandidat in unserem Überblick ist das mobile Glücksspiel. Dieser zunächst unwahrscheinliche Kandidat hat bei genauerem Hinsehen eines der größten Potenziale im mobile Gaming Bereich.

Denn diese Plattformen ermöglichen es Spielern im vergleich zu klassischen Casinos, jederzeit und überall zu spielen. Die Möglichkeit, kleinere Einsätze zu tätigen und durch In-App-Käufe zusätzliche Funktionen freizuschalten, hat ebenfalls zur Popularität von mobilem Glücksspiel beigetragen.

Die Glücksspielindustrie hat das Potenzial mobiler Technologie früh erkannt und eine Vielzahl von Spielen und Plattformen entwickelt, die bequem auf Smartphones und Tablets genutzt werden können. Mobile Casinos bieten eine breite Palette an Glücksspielen, darunter klassische Casinospiele wie Poker, Blackjack, Roulette aber vor allem die alt bekannten Spielautomaten, die für den mobilen Gebrauch optimiert wurden.

Einige der beliebtesten mobilen Slots sind:

Sweet Bonanza (weitere Infos unter https://time2play.com/ch-de/casinos/spiele/slots/sweet-bonanza/)

Book of Dead

Starburst

Für einige Fans dieser Art von Spielen ist die digitale soziale Komponente. Viele mobile Glücksspiele integrieren soziale Funktionen wie Leaderboards, Freundeslisten und Multiplayer-Modi, die es den Spielern ermöglichen, sich mit anderen zu messen und zu interagieren.