Die besten Glücksspiel-Segmente in Videospielen

Glücksspiele sind fester Bestandteil unzähliger Videospiele. Oft sind Blackjack, Roulette und so weiter als Minispiel angedacht, um die Handlung aufzulockern. Manchmal bringen Spieler aber Stunden mit Sammelkartenspielen zu, oder man versucht, endlich die Mahjong-Regeln zu begreifen. Einige Glücksspiel-Abschnitte wurden später als Standalone-Version neu umgesetzt.

In diesem Text geht es um die besten Glücksspiel-Momente, denen du in modernen Videospielen begegnen kannst.

Yakuza-Reihe: Glücksspiele aus dem Westen und Fernost

In Yakuza sind Nebenaktivitäten an der Tagesordnung. Fröne in der Arcade alten Sega-Klassikern wie Out Run oder Virtua Fighter, bewähre dich beim Darts oder Karaoke, beweise dich am Roulette-Tisch, beim Pokern oder Blackjack.

Da die Yakuza-Reihe in Japan entsteht, sind vielerlei japanische und chinesische Glücksspiele anzutreffen. Koi-Koi wird etwa mit Hanafuda-Karten gespielt. Dein Ziel ist es, gültige Kartenkombinationen zu bilden – je schwieriger zu erlangen, desto mehr Punkte erhältst du. Zu Beginn ist es aber notwendig, sich mit den Blumenmotiven des 48 Karten umspannenden Decks ausreichend vertraut zu machen.

Als ähnlich komplex erweist sich Mahjong, das Ähnlichkeiten zu Poker und Rommé aufweist. Jedoch ist es schwieriger als gedacht, Runden regelkonform zu beenden. Mahjong ist einer der Hauptgründe, warum Spieler daran scheitern, alle Erfolge/Trophäen in Yakuza-Spielen freizuschalten. Denn: Die Spielanleitung wird dich mit Fachjargon wie Pon, Chi, Richii sowie zahllosen Bezeichnungen für die einzelnen Hände erschlagen.

Weitere Glücksspiele, die im Yakuza-Universum anzutreffen sind: Die Würfelspiele Cee-lo und Cho-han, das Baccarat nachempfundene Oicho-kabu, und natürlich Greifautomaten, an denen es Plüschtiere einzufangen gilt.

Eigentlich erzählen die Action-Adventures ernsthafte und melodramatisch inszenierte, spannende Geschichten, mit Zwischensequenzen, die zuweilen der Metal-Gear-Solid-Reihe Konkurrenz machen.

Casinos in Fallout: New Vegas und GTA: San Andreas

In den Fallout-Spielen kommt es zum Äußersten: Eine nukleare Katastrophe hat unseren schönen Planeten in unwirtliches Ödland verwandelt. Doch Fallout: New Vegas zeigt, dass Homo sapiens niemals die Freude am Glücksspiel abhandenkommt. In den Casinos der Spielwelt darfst du beim Blackjack zeigen, dass dir die Basisstrategie geläufig ist. Oder du setzt deine Jetons beim Roulette und an den Slots gewinnbringend ein. Tipp: Investierst du zu Spielbeginn mehr Punkte in „Glück“, hebst du den Hausvorteil des Casinos auf.

Auch in GTA: San Andreas dient Las Vegas als Kulisse. Im fiktiven Las Venturas erstrecken sich allerlei Casinos entlang des Strips, in denen du dem Glücksspiel nachgehen darfst. Pro 1.000 Ingame-Dollar Umsatz verbessert sich dein Glücksspiel-Skill. Mit zunehmender Spielzeit im Casino werden dir höhere Wettlimits zugestanden. Tatsächlich gewährt dir das Casino Kredite, sollte die virtuelle Bankroll zur Neige gehen.

Derartige Vergünstigungen sind in Online Casinos zwar nicht zu erwarten. Doch spezialisierte Online Casino Webseiten gewähren dir gern einen Willkommensbonus als Starthilfe. Mit dem zusätzlichen Guthaben verschaffst du dir ein Polster, um etwaige Pechsträhnen wettzumachen.

Sammelkartenspiele: Final Fantasy IX und The Witcher 3

Tetra Master ist ein Sammelkartenspiel, das in Final Fantasy IX eine kurzweilige Nebenaktivität darstellt. Karten sind oft den Kreaturen nachempfunden, denen du im Spielverlauf über den Weg läufst. Was sich als schwierig erweist: Jede Karte hatte vier Werte, die die Stärke einer Karte symbolisierten. Wofür die Zahlen und Buchstaben stehen, wird aber bewusst ausgelassen. Wer die Spielwelt aufmerksam erkundet, stößt gelegentlich auf Erklärungen.

Forderst du einen NPC heraus, gilt es, auf einem Spielbrett mit 4×4 Feldern Karten zu platzieren. Abwechselnd legen dein Gegner und du Karten ab. Ziel ist es, gegnerische Karten umzudrehen – und gleichzeitig zu verhindern, dass der Gegner deiner Karten habhaft wird. Bei Erfolg darfst du eine Karte des Gegners behalten und komplettierst so deine Sammlung.

The Witcher 3 war mit seinem Sammelkartenspiel – Gwent – so erfolgreich, dass der polnische Entwickler CD Projekt Red den Titel als Spin-Off erneut veröffentlichte. Auch das Rollenspiel Thronebreaker: The Witcher Tales baut auf den Gwent-Regeln auf. Statt in die Rolle des Hexers schlüpfst du hier in die Rolle der Königin Meve, die ihre Truppen – dargestellt als Spielkarten – befehligt.

Red Dead Redemption: Glücksspiel im Wilden Westen

Im Wilden Westen war das Glücksspiel weit verbreitet. Die berüchtigte Dead Man’s Hand – zwei Paare, bestehend aus Achten und Passen – soll 1876 zum Tod des Revolverhelden James Butler Hickok geführt haben. Dass Rockstar Games Glücksspiele in Red Dead Redemption einbaut, lag deshalb nahe. Nimmst du an den Poker-, Blackjack- oder Würfelpoker-Tischen Platz, solltest du allerdings stets ehrlich spielen. Entledigst du dich deiner Gegner mit Waffengewalt, wird auf dein Alter Ego ein Kopfgeld ausgesetzt.

Neben den erwähnten Glücksspiel-Disziplinen trumpft Red Dead Redemption außerdem mit dem Hufeisenwurf und dem Five Finger Fillet auf. Bei letzterem gilt es, die Hand zu spreizen und mit einem Messer zwischen die Finger zu stechen. Um sich bei diesem Vorhaben keine Verletzungen einzuhandeln, ist dein Geschick am Controller gefordert.

Sims 3: Lebenssimulation mit Glücksspiel-DLC

Mit dem DLC-Inhalt „Dein Einsatz bitte“ halten bei Sims3 Blackjack, Roulette, Poker und ein klassischer einarmiger Bandit Einzug in die Lebenssimulation. Nach getaner Arbeit kannst du deine Sims ins Casino schicken und mit etwas Glück den Jackpot zu Fall bringen und Simoleons – die Währung des Spiels – auf dein Konto spülen. Vergiss aber nicht, deine Bedürfnisse im grünen Bereich zu halten und deinem Tagewerk nachzugehen. Niemals solltest du deine Sims in Mitleidenschaft ziehen, weil du dich nicht vom Slot losreißen konntest.