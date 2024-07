Das neue CPU-Kühler-Flaggschiff – Noctua NH-D15 G2

Mit dem NH-D15 G2 hat Noctua heute das lang erwartete, neue CPU-Kühler-Flaggschiff präsentiert. Auf diesem kommt der ebenfalls neue 140 mm große Rundrahmenlüfter NF-A14x25r G2 zum Einsatz. Mit den neuen G2-Produkten möchte Noctua eine noch höhere Silent-Kühlleistung bieten.

„Die Entwicklung unserer G2-Produkte hat Jahre gedauert, und es ist ein tolles Gefühl, unseren Kunden endlich die ersten dieser Produkte anbieten zu können. Wir waren sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, aber wir sind keinerlei Kompromisse eingegangen und haben keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass die G2-Produkte würdige Nachfolger unserer ikonischsten Modelle sind. Ich bin zuversichtlich, dass Sie etwas von der Hingabe und Beharrlichkeit spüren werden, die wir in die Entwicklung dieser Lüfter und Kühler investiert haben, wenn Sie sie in Händen halten.“, sagt Roland Mossig (Noctua CEO).

Der neue NH-D15 G2 stellt nun die zweite, verbesserte Generation des ikonischen Noctua NH-D15 dar. Er ist mit zwei hochmodernen NF-A14x25r G2 PWM Lüftern mit Drehzahl-Offset, acht Heatpipes und asymmetrischen, auf die neuen Lüfter speziell abgestimmten Kühltürmen ausgestattet. So erzielt er bei unveränderter Laufruhe eine noch höhere Kühlleistung. So verschiebt er die Grenzen im Luftkühlungsbereich weiter nach oben und kann mit der Effizienz vieler AiOs konkurrieren.

Die asymmetrische Konstruktion verbessert nicht nur die Kühlleistung, sondern sie steigert auch die Kompatibilität. So wird bei den meisten aktuellen Mainboards nicht mehr der obere PCIe-x16-Slot überragt. Weitere Aufwertungen bestehen in dem Torx-basierten SecuFirm2+ Multisockel-Montagesystem samt NM-SD1 Schraubendreher sowie der noch leistungsfähigeren NT-H2-Wärmeleitpaste. Natürlich verfügt auch der neue Kühler über die sechsjährige Herstellergarantie von Noctua.

Neben der Standard-Version ist der NH-D15 G2 noch in zwei weiteren Varianten erhältlich. Die Standard-Version bietet die gleiche mittlere Kontaktflächenkonvexität, wie die meisten Kühler von Noctua und eignet sich so mithilfe der mitgelieferten Offset-Montage sowohl für AM5- als auch mit den enthaltenen Unterlegscheiben für LGA1700-CPUs. Die HBC-Version (High Base Convexity) ist speziell für LGA1700 CPUs gedacht, die mit vollem ILM-Druck verwendet werden oder sich im Langzeiteinsatz dauerhaft verformt haben. Die LBC-Variante (Low Base Convexity) ist speziell für flache CPUs ausgelegt und kann bei AM5 ohne Offset-Montage verwendet werden.

Um auch vorhandene NH-D15, NH-D15S- oder NH-U14s-Kühler aufrüsten zu können, ist der neue NF-A14x25r G2-Lüfter auch einzeln bzw. im Doppellüfter-Set erhältlich. Im Set sind die Lüfter mit einem Drehzahl-Offset von 50 RPM fein abgestimmt, um akustische Interaktionsphänomene zu vermeiden.

Preis und Verfügbarkeit:

Der neue Noctua NH-D15 G2 ist in allen drei Versionen zu einem UVP von 149,90 € ab sofort erhältlich. Der einzelne NF-A14x25r G2 PWM liegt bei 39,90 € und das Doppellüfter-Set NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP bei 79,80 €.