Die FSExpo 2024, das Highlight der Flugsimulations-Community, hat dieses Jahr wieder aufregende Neuigkeiten gebracht. Virpil, ein führender Hersteller von Flugsimulationshardware, nutzte die Gelegenheit, um zwei neue Produktserien vorzustellen: die VPC Expert Series und die VPC Cadet Series.

VPC Expert Series: Hochleistung für anspruchsvolle Piloten

Die VPC Expert Series wurde entwickelt, um den hohen Ansprüchen erfahrener Flugsimulator-Piloten gerecht zu werden. Diese Serie umfasst neue Throttles und Griffe, die mit hochwertigsten Materialien und innovativer Technologie gefertigt sind. Ein besonderes Highlight ist der neue Throttle der Expert Series, der durch seine präzise Mechanik und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten besticht.

Die Geräte der Expert Series sind speziell darauf ausgelegt, eine maximale Kontrolle und Realitätsnähe zu bieten. Sie verfügen über Metallmechaniken, ein erweitertes Button-Panel und programmierbare RGB-Warnleuchten, die den Piloten während des Flugs wichtige visuelle Rückmeldungen geben können.

VPC FLNKR Grip

Der VPC FLNKR Grip ist ein weiteres beeindruckendes Produkt in der Expert Series. Dieser Griff wurde auf der FSExpo 2024 vorgestellt und erhielt großen Zuspruch und Begeisterung. Der FLNKR Grip ist der bisher fortschrittlichste Kampfjet-Griff von Virpil, gefertigt mit einem hochwertigen Metallgriffkörper. Er verfügt über ein einzigartiges Drei-Abzugsmodul mit zwei Klappabzügen und einem klassischen Ein-Stufen-Hauptabzug, einem vollwertigen analogen Stick und programmierbaren Status-LEDs. Virtuelle Piloten, die mit dem VPC FLNKR Grip fliegen, werden sich so nah wie nie zuvor in einem echten Kampfjet-Cockpit fühlen.

VPC Cadet Series: Kompakt und preisgünstig

Parallel dazu hat Virpil die VPC Cadet Series vorgestellt, die sich an Einsteiger und Nutzer mit begrenztem Platzangebot richtet. Das Flaggschiff dieser Serie ist der VPC CDT-VMAX Throttle. Ursprünglich als Aprilscherz 2023 angekündigt, hat sich dieser Throttle aufgrund der positiven Resonanz in der Community zu einem echten Produkt entwickelt.

Der CDT-VMAX Throttle überzeugt durch seine kompakte Bauweise, ohne dabei an Qualität und Funktionalität einzubüßen. Er bietet duale Throttle-Achsen, ein analoges Daumensteuerkreuz und programmierbare RGB-Beleuchtung. Dieses Produkt kann bereits seit April 2024 bei Virpil bestellt werden. Nun hat sich eine ganze Produktserie daraus entwickelt.

Weitere Produkte der Cadet Series

Neben dem CDT-VMAX Throttle wurden weitere spannende Produkte der Cadet Series enthüllt:

CDT-AeroMax Flightstick: Dieser Flightstick bietet als erster in diesem Segment ein vollständiges Metallgimbal mit Federn, was eine unglaubliche Präzision ermöglicht. Der Gimbal ist kompakter als bei der WarBRD Series und kann mit einem optionalen Throttle-Hebelmodul ausgestattet werden, was ihn ideal für Desktop-Piloten macht. Der CDT-AERO Griff bietet eine Vielzahl an Eingabemöglichkeiten, darunter ein analoges Ministick, einen 2-Wege-Modus-Schalter, eine Bremshebelachse und eine arretierbare Drehachse.

CDT-CTRLMAX Panel: Dieses Bedienfeld bietet wichtige Steuerungsfunktionen, darunter Kippschalter, Drehgeber, Achsen, Fahrwerks- und Klappenhebel sowie eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Alles in einer kompakten Größe, die sich leicht in das Desktop-Cockpit integrieren lässt.

CDT-Waypoint Pedals: Diese Ruderpedale bieten eine hochpräzise und ergonomische Steuerung und sind für Desktop-Piloten konzipiert. Sie verfügen über eine vertikale Achsenbewegung, wie sie auch bei den ACE-TORQ Pedalen zu finden ist, und eine Metall-Nocken-Zentriermechanik, die eine präzise Rudersteuerung ermöglicht.

Verkaufsstart und Preise

Für die Produkte der VPC Expert Series, einschließlich des neuen Throttles und des FLNKR Grips, hat Virpil bisher keine spezifischen Preise oder ein genaues Verkaufsdatum bekannt gegeben. Die Produkte der Cadet Series werden voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 erhältlich sein. Interessierte sollten die Ankündigungen von Virpil im Auge behalten, um aktuelle Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit zu erhalten.

Zukunft der Flugsimulationshardware

Mit diesen neuen Produktlinien setzt Virpil neue Maßstäbe in der Flugsimulationsbranche. Die Expert Series richtet sich an die Hardcore-Enthusiasten, die das Maximum aus ihrer Simulation herausholen wollen, während die Cadet Series eine zugängliche und dennoch hochwertige Alternative für Einsteiger und Raum-sparende Setups bietet.

Beide Serien zeigen, dass Virpil nicht nur auf Qualität und Präzision setzt, sondern auch auf die Bedürfnisse und Wünsche der Community hört. Die Vorstellung dieser neuen Produkte auf der FSExpo 2024 hat für viel Aufsehen gesorgt und wird sicherlich in den kommenden Monaten viele Fans und neue Kunden gewinnen.

Quellen und Bilder: https://forum.virpil.com/index.php?/topic/21088-fsexpo-2024-vpc-expert-series-preview/

https://forum.virpil.com/index.php?/topic/21108-fsexpo-2024-new-vpc-cadet-series-devices/