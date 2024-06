Viele Gaming-Optionen mit Netflix: Welche Spiele sind im Netflix-Abo enthalten

Schließt man ein Netflix-Abo ab, so stehen nicht nur zahlreiche Serien und Filme zur Verfügung, sondern auch Spiele verschiedener Genres. Derzeit gibt es um die 90 Spiele, die kostenlos gespielt werden können.

Die Mehreit der im Netflix-Abo zur Verfügung stehenden Spiele können in die Kategorien Strategie- und Rollenspiele, Action-, Gesellschafts-, Brettspiele und Simulatoren eingeordnet werden. Es gibt auch Kinderspiele sowie Puzzles. Glücksspiele bzw. Spiele mit oder um Geld gibt es bei Netflix hingegen nicht. Echtgeldoptionen für deutsche Spieler stehen ausschließlich in Online Casinos zur Verfügung. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auch keinerlei Hinweise, dass Netflix das Glücksspiel anbieten wird.

Einige Streaming-Anbieter und Plattformen, die Glücksspielangebote integriert haben, sind beispielsweise Amazon Prime, die in der Vergangenheit Partnerschaften für Gaming-Inhalte eingegangen sind, jedoch keine Echtgeld-Glücksspiele anbieten. Hulu und HBO Max verfolgen ähnliche Strategien wie Netflix, bieten jedoch ebenfalls keine Echtgeld-Glücksspiele an. Anbieter wie Twitch, das zu Amazon gehört, haben teilweise Glücksspielinhalte, aber auch hier sind Echtgeldoptionen nicht direkt integriert.

Zusammengefasst: Derzeit gibt es keine Streaming-Anbieter wie Netflix, die Echtgeld-Glücksspiele anbieten. Die Optionen für Glücksspiel und Wetten bleiben den spezialisierten Online Casinos vorbehalten. Echtgeldoptionen für deutsche Spieler stehen ausschließlich in Online Casinos zur Verfügung.

Im Angebot finden sich einige hervorragende Games. So unter anderem das Spiel

Hades

Bei „Hades“ handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das von Supergiant Games entwickelt wurde. Das Spiel punktet mit einer sehr guten Story und einem hervorragenden Gameplay. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Zagreus, dem Sohn des Hades, der versucht, sich aus der Unterwelt zu kämpfen. Aufgrund der zufällig generierten Ebenen ist jeder Versuch, sich aus den Fängen der Unterwelt zu befreien, anders. Zudem stehen verschiedene Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung.

Ein weiteres Spiel, was mit einer sehr guten Geschichte punktet, ist

This is a true Story

Hier wird der Spieler in eine fast schon malerische Welt geführt, in der eine wirklich herzerwärmende Geschichte auf einen wartet. Begleitet von einer sehr angenehmen Synchronisation, fesselt die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, von Anfang an. Die Aufgaben sind zudem einfach gehalten, um sich auf die Geschichte konzentrieren zu können.

Doch zu rührend und zu wenig Action? Keine Sorge, Netflix hat im Bereich Action einige hervorragende Games. Unter anderem



Dead Cells

Hier ist der Spieler in einer Welt voller Herausforderungen und Geheimnisse unterwegs. Jeder Tod bedeutet, dass mehr über den Charakter und die Welt in Erfahrung gebracht wird. Ein Spiel, das von Anfang an fesselt.

Apropos gefesselt: Fußballfans kommen bei Netflix ebenfalls auf ihre Kosten. Denn auf Netflix gibt es den

Football Manager 2024

Bei diesem Simulationsspiel wird eine noch nie dagewesene Tiefe und Kontrolle geboten, sodass man die gesamten Vereinsstrukturen beeinflussen kann. Das beginnt bei der Suche nach Talenten, geht über Transfers und endet am Ende am Spieltag, wenn es darum geht, die Spieler auf die richtigen Positionen zu stellen. Jede Entscheidung, die getroffen wird, hat einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Karriere.

Das sind alle im Netflix-Abo enthaltenen Spiele (alphabetische Reihenfolge)

Arcanium: Rise of Akhan: Rollenspiel, Strategie

Asphalt Xtreme: Rennspiel

Before Your Eyes: Abenteuer

Bloons TD 6: Arcade, Tower Defense

Bowling Ballers: Arcade, Endless-Runner

Card Blast: Poker

Cats & Soup: Simulation

CoComelon – Spiel mit JJ: Lernspiel, Kinderspiel

Country Friends: Simulation

Cut the Rope Daily: Puzzle

Das Damengambit: Schach: Gesellschaftsspiel, Brettspiel

Dead Cells: Abenteuer

Deaths Door: Action

Desta: The Momories Between: Strategie

Dominoes Café: Domino

Dragon Up: Taming

Dungeon Boss: Respawned: Rollenspiel

Dungeon Dwarves: Dungeon Crawler

Dust & Neon: Action

Exploding Kittens: Kartenspiel

FashionVerse: Simulation

Flutter Butterflies: Simulation

Football Manager 2024: Sport, Management

Game Dev Tycoon: Wirtschaftssimulation

Ghost Detective: Puzzle

Grand Theft Auto: III: Action

Grand Theft Auto: Vice City: Action

Grand Theft Auto: San Andreas: Action

Hades: Action

Haus des Geldes: Deine Wahl: Simulation

Heads Up!: Party

Hello Kitty and Friends: Happiness Parade: Musik

Hextech Mayhem: A League of Legends Story: Action, Indie

Highwater: Abenteuer

Immortality: Simulation

Into the Breach: Rundenstrategie

Into the Dead 2: Unleashed: Shooter

Kentucky Route Zero: Abenteuer, Gelegenheitsspiel

Knittens: Gelegenheitsspiel, 3-Gewinnt

Krispee Street: Wimmelbild

Landwirtschafts-Simulator 23: Simulation

Laya’s Horizon: Abenteuer

LEGO Legacy: Heroes Unboxed: Abenteuer, Rollenspiel

Lucky Luna: Abenteuer

Mahjong Solitaire: Gesellschaftsspiel

Netflix Stories: Love is Blind: interaktive Story

Mighty Quest Rogue Palace: Rollenspiel

Moonlighter: Abenteuer, Indie

Nailed It! Baking Bash: Party

Narcos: Cartel Wars Unlimited: Strategie

OXENFREE: Abenteuer

OXENFREE II: Lost Signals: Abenteuer

Pinball Masters: Arcade

Poinpy: Action

Puzzle Gods: Puzzle

Raji: An Ancient Epic: Action-Abenteuer

Rainbow Six: SMOL: Action

Reigns: Three Kingdoms: Strategie

Relic Hunters: Rebels: Action, Rollenspiel

Rival Pirates: Action

Scriptic: Crime Stories: Abenteuer, Gelegenheitsspiel

Shadow and Bone: Enter the Fold: Abenteuer, Fantasy

Shatter Remastered: Geduldspiel

Shooting Hoops: Arcade

Shovel Knight Pocket Dungeon: Puzzle

Skies of Chaos: Arcade

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill: Puzzle, Horror

Solitaire: Kartenspiel

Sonic Prime Dash: Arcade

Spiritfarer: Simulation

SpongeBob: Küchenchaos: Simulation

Storyteller: Puzzle

Stranger Things 1984: Abenteuer, Rollenspiel

Stranger Things 3: Das Spiel: Action-Adventure

Stranger Things: Puzzle Tales: Puzzle

Terra Nil: Strategie

This is a True Story: Rollenspiel, Puzzle, Lernspiel

TMNT: Shredder’s Revenge: Action

Tomb Raider Reloaded: Action

Too Hot to Handle: Spiel mit der Liebe: Simulation

Too Hot to Handle 2: Simulation

Townsmen: A Kingdom Rebuilt: Simulation

TRANSFORMERS Kämpfer: Abenteuer

Twelve Minutes: Abenteuer, Point & Click, Thriller

Wild Things: Tierische Abenteuer: Puzzle

Wippen: Remastered: Plattformer

Wonderputt Forever: Minigolf

Word Trails: Puzzle

World of Goo Remastered: Puzzle

Valiant Hearts: Coming Home: Narrativ

Vikings: Valhalla: Strategie

Vineyard Valley: Simulation, Puzzle

Einige Klassiker

Der Blick auf die gesamte Liste zeigt, dass es doch einige Klassiker gibt, die im Netflix-Abo gespielt werden können. Man wird hier mit Sicherheit auf seine Kosten kommen und kann abseits der vielen Serien und Filme sich auch die Zeit mit Spielen vertreiben.