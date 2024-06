Star Wars Outlaws – Grafikpracht am PC

Wenn im Sommer diesen Jahres Star Wars Outlaws erscheint, dann habt ihr die Qual der Wahl, auf welchem System ihr das Abenteuer starten möchtet. Zumindest dann, wenn ihr zwischen PC und Konsole schwankt, denn bekanntlich erscheint das Open-World Spiel mit Schurkin Key Vess für mehrere Systeme.

Falls euch die Grafik besonders am Herzen liegt, dann könnte das heute veröffentlichte Video vielleicht eure Entscheidung beeinflussen. NVIDIA hat nämlich in einem Trailer präsentiert, wie Star Wars Outlaws am PC mit der entsprechenden Hardware aussehen wird. Und das sieht doch sehr schick aus!

Besonders DLSS 3.5 und Ray Reconstruction betont NVIDIA im Clip. Mithilfe von DLSS 3.5 lässt sich die Bildrate maximieren. Bei Ray Reconstruction kommt eine KI zum Einsatz, die für noch bessere und schönere Raytracing-Effekte verantwortlich ist. Klingt alles sehr technisch, also schaut es euch am besten im folgenden Video einfach selbst an.

Wer mehr von Outlaws sehen möchte, der sollte sich den 10. Juni im Kalender markieren. Um Punkt 21 Uhr streamt Ubisoft dann die neuste Ausgabe der Ubisoft Forward, in der es frische bewegte Bilder aus dem Spiel geben wird. Gezeigt wird der Stream u.A. auf Youtube im Ubisoft Kanal.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X.

→ weitere News zum Spiel