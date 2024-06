Pioneers of Pagonia – Es geht Untertage!

In Pioneers of Pagonia wird ab sofort auch unterirdisch gewuselt! Den mit dem zweiten großen Content Update der Wirtschaftssimulation hält heute der Bergbau Einzug in den Early Access. Mit dem Update wird Abbau verschiedener Edelmetalle überarbeitet und erweitert. Während Eisen, Silber und Kohle nun sowohl oberirdisch als auch unterirdisch geschürft werden können, kommen mit Gold und Nickel zwei vollständig neue Ressourcen ins Spiel.

Update mit Star-Power

Um Gold und Co. zu erschließen können sich Spieler auf die Hilfe des neuen Geologen verlassen. Dieser wird in der deutschen Sprachausgabe von niemand anderem als dem Kohle-Experten Gronkh a.k.a. Erik Range vertont. Im der englischen Version leiht hingegen Streamer SodaPoppin dem neuen Charakter seine Stimme.

Die Ressourcen können wiederum zu neuen Waffen und Rüstungen verarbeitet werden, um die neue Kampfeinheit, den Klingentänzer, auszurüsten. Die Soldaten werden auch dringend benötigt, denn die Scavs machen sich auf den pagonischen Inseln breit. Diese feindliche Fraktion erweitert nicht nur ihr eigenes Territorium stetig und behindert somit die Expansion der Pagonier, sondern sie bauen auch aktiv Ressourcen ab und errichten neue Basen. Es gilt also den Scavs rechtzeitig Einhalt zu gebieten, bevor sie zu einem übermächtigen Gegner anwachsen.

Neben den vielen Neuerungen haben die Entwickler von Envision Entertainment aber auch bestehende Funktionen überarbeitet. So hat nun beispielsweise der Nährboden einen größeren Einfluss auf den Anbau bestimmter Gemüsesorten, eine detaillierte Anzeige der Nahrungsproduktion in der Taverne und des Verbrauchs in den Wohnhäusern und Minen wurde eingebaut, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Außerdem ist nun das ikonische Gebäude „Monument des Wissens“ im Spiel vorhanden, das zum Erreichen mancher Kartenziele benötigt wird.

Nach dem Bergbau ist noch lange nicht Schluss

Auch für die zweite Jahreshälfte haben die Entwickler noch große Pläne für Pagonia. In 2024 sollen noch zwei weitere umfangreiche Content Updates folgen. Im September wartet das Magie-Update mit mysteriösen neuen Feinden, magischen Einheiten für den Spieler, neuen Entdeckungen durch den Schatzsucher und Gebäuden für die Edelsteinverarbeitung. Im vierten Quartal soll ein weiteres Update folgen, die genauen Inhalte sind derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Neugierig welche Neuerungen das Update für euch bereit hält? Anbei haben wir den aktuellen Trailer für euch: