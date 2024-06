Die Nintendo Direct vom 18.06.2024 ist vorbei und mit dieser steht fest, dass die Switch, ganz zum Gegensatz der bisherigen Annahmen, noch nicht ganz am Ende ihrer Laufzeit angekommen ist. Es gab einige Überraschungen!

Schon vor der Begrüßung durch Shinya Takahashi zeigte Nintendo das brandneue Abenteuer der beliebten Klempner-Brüder. Mit Mario & Luigi Brothership starten nach 9 Jahren Pause das beliebte Duo auch auf der Switch endlich durch. Bereits ab dem 07.11.2024 darf wieder geknobelt, gehüpft und kräftig draufgehauen werden.

Schon nächsten Monat, genauer ab dem 18.07.2024, könnt Ihr gegen die ganze Welt in den Nintendo Championships NES Edition antreten. Spannende Challenges aus den beliebtesten NES-Games warten auf Euch.

RPG- und JRPG-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz. Diesen Winter warten Fairy Tail 2 und Fantasian NEO Dimension auf Euch. Classic-Fans freuen sich auf das HD-Remake von Dragon Quest III (ab dem 14.11.2024) sowie auf das Remake von Dragon Quest I & II (ab 2025). Ebenfalls 2025 kommt noch Phantom Brave – The last Hero auf die Switch.

Diesen Sommer kommt das angekündigte Update zu Nintendo Switch Sports und bringt uns auf den Basketball-Court. Mit 4Spieler-Modus und Online-Matches auf jeden Fall eine Bereicherung.

Auch Disney Illusion Island erhält ein kostenloses Update und zwar schon heute. Neue Level eine neue Geschichte: Grund genug, das spaßige Spiel einmal wieder in die Switch zu packen

Ebenfalls ein Update gibt es ab heute für Among Us.

2025 steht auch mit MIO – Memories of Orbit ein wunderhübscher roguelike Titel in der Warteschlange.

Im Herbst toben sich die Looney Tunes in Whacky World of Sports auf den Sportplätzen aus. Ein wenig wie Nintendo Sports, aber eben mit Bugs Bunny & Co und gewohnt „Looney“.

Niedlich geht es mit Hello Kitty Island Adventure 2025 für die jüngeren Gamer weiter.

Freunde von Monster- und Harvesting-Games bekommen beides ab dem 01.11.2024 in Farmagia. Hier müsst Ihr Eure Monster anbauen und könnt diese dann in Kämpfe schicken.

Die Remakes-Serie reißt ebenfalls nicht ab. Mit Donkey Kong Country Returns HD jedenfalls kommt eines der besten DK-Games am 16.01.2025 auf die Switch zurück.

Bei Funko Fusion könnt Ihr Abenteuer mit den beliebten Quadratköpfen, den Funkos, erleben. Dieses Spiel ist ab dem 13.09.2024 erhältlich.

Weitere Titel, die vorgestellt wurden sind: The New Denpa Man (22.07.2024/F2P), Metal Slug Attack Reloades (ab heute), Perfekt Dark (ab heute), Marvel vs Capco 2 – New Age of Heroes (noch in 2024), Just Dance 2025 Edition, LEGO Horizon Adventre (Weihnachten 2024) u. a.

Eine besondere Freude hat Nintendo allen Katzenfreunden gemacht und Stray von Annapurna Interactive auf die Switch geholt. Ab Weihnachten 2024 könnt Ihr der Katze nach Hause helfen.

In die Welt von Lord of the Rings führt Euch Tales of the Shire. Hier könnt Ihr, ein wenig an Harvest Moon oder Animal Crossing erinnernd, das beschauliche Leben eines Hobbits im Auenland genießen.

Anwalts-Action gibt es mit Miles Edgeworth in der Ace Attorney Investigations Collection, die Euch 2 Spiele am 06.09.2024 in überarbeiteter Fassung bringt.

Nintendo selbst hat aber auch noch einiges an Überraschungen für die Spieler.

Luigis Mansion 2 HD, welches Ihr ab dem 27.06.2024 spielen könnt. Familienspaß garantiert ist bei Super Mario Jamboree ab dem 17.10.2024. Das neueste Mario-Party-Spiel kommt mit 5 neuen Boards und jeder Menge Minigames.

Zelda-Fans dürfen in Erinnerungen schwelgen und via Switch-Online Zelda: Link to the Past Four Swords erneut spielen.

Ab heute stehen neue Titel in der Nintendo Online Bibliothek aus der Ära des Nintendo64 parat. Neben Turok und Zelda dürft Ihr auch Metroid: Zero Mission wieder aufleben lassen.

Eiji Aonuma ließ es sich dann nicht nehmen, den neuesten Teil aus Hyrule zu präsentieren: Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom kommt ab dem 26.09.2024 ein etwas anderes Abenteuer auf Euch zu. Diesmal ist es Prinzessin Zelda, die Link und das ganze Königreich retten muss. Ein wenig Girlpower im Comic-3D-Style und ein völlig neues Gameplay sind mit Sicherheit nicht unbedingt das, was die Fans erwartet haben. Allerdings sah die gezeigte kurze Vorschau richtig gut aus!

Aber am meisten dürften sich alle Fans der intergalaktischen Kopfgeldjägerin Samus Aran freuen. Da ist sie nun: die Ankündigung zu Metroid Prime 4 Beyond… Das 3D-Abenteuer fordert allerdings noch Eure Geduld, denn die Veröffentlichung ist erst in 2025 geplant.

Hier könnt Ihr selbst noch einmal die Nintendo Direct vom 18.06.2024 anschauen:

