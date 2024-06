New World: Aeternum – Anmeldung zur Beta gestartet

Nachdem Amazon Games erst vor wenigen Tagen New World: Aeternum angekündigt hat, gibt es auch schon weitere Neuigkeiten. Das Open World RPG startet demnächst in die Closed Beta und ihr könnt mitmachen!

Das Wichtigste in aller Kürze:

Die Beta findet vom 11. Juli um 18 Uhr bis zum 17. Juli um 18 Uhr auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt. Anmelden könnt ihr euch unter diesem Link.

Über New World: Aeternum

Bestimmt auf der verfluchten Insel Aeternum über euer Schicksal. Zu Beginn des Zeitalters der Erkundung macht ihr euch auf eine beschwerliche Reise auf der Suche nach angeblichen Reichtümern, werdet jedoch mit dem mysteriösen Zorn der Insel konfrontiert. Bringt die Wahrheit hinter Aeternums dunklen Geheimnissen ans Licht, hütet euch vor den seltsamen Bewohnern der Insel und stellt euch gefährlichen Aufgaben gemeinsam mit anderen Abenteurern. Was wird eure Geschichte auf der ewigen Insel sein?

Diese erweiterte Version unseres spannenden Action-RPG ist eine frische, fesselnde Erfahrung für PC- und Konsolenspieler. Sie umfasst das New World-Basisspiel, die Expansion Rise of the Angry Earth und alle Inhalts-Updates wie die Schwefelsandwüste sowie eine überarbeitete Erzählweise mit verbesserten Dialogen, Filmsequenzen im Spiel,vorab gerenderte Szenen, die erste richtig große PvP-Zone, einen anspruchsvollen Raubzug für 10 Spieler, neue Endgame-Einzelprüfungen und vieles mehr.

Aeternum erscheint am 15. Oktober für PS5 und Xbox Series.