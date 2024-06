„Viper Kommandos“ Warbond in Helldivers 2

Die Spannung steigt für alle Helldivers 2 Fans: Ein neuer Warbond „Viper Kommandos“ steht in den Startlöchern und wird ab dem 13. Juni zum Freischalten bereit sein. Dieser Update bringt nicht nur eine Reihe neuer Waffen und Rüstungen, sondern auch aufregende Gameplay-Elemente und exklusive Skins. Wir haben uns die Details genauer angesehen.

Helldivers 2: Neuer Warbond „Viper Kommandos“

Neue Waffen: Verbesserte Feuerkraft für jede Situation

Die Waffen-Updates im neuen Warbond bringen frischen Wind ins Arsenal der Helldivers. Hier sind die Highlights:

Liberator AR-2 Carbine: Diese modifizierte, verkürzte Version des klassischen Liberators bietet höheres Handling auf Kosten eines etwas höheren Rückstoßes. Ideal für schnelle, präzise Gefechte im Nahkampf und perfekt geeignet für das klassische „Spray and Pray“ in den dichten Terminidenhorden.

Abgesägte Schrotflinte: Ein innovativer Neuzugang in Form einer Schrotflinte als Sekundärwaffe. Mit drei Läufen ausgestattet, erlaubt sie das Abfeuern einzelner Schüsse oder alle drei Schüsse gleichzeitig. Dieses Feature bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und wird sicherlich zu einem Favoriten im Kampf gegen die Alien-Bedrohung.

Rüstungen: Neue Designs und einzigartige Passivfähigkeiten

Auch bei den Rüstungen gibt es spannende Neuerungen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen:

PH9 Predator: Inspiriert von den Viper Kommandos, erinnert diese Rüstung an klassische Actionhelden und bietet ein rotes Barett und eine markante Totenkopfmaske. Erstmals können Spieler die Hautfarbe ihres Helden anpassen, was ein weiteres Maß an Personalisierung ermöglicht.

PH202 Twig Snapper: Diese Rüstung bietet ein eher klassisches Helldivers-Design mit verbesserten Belüftungsoptionen. Beide neuen Rüstungen kommen mit der „Peak Physic“-Passivfähigkeit, die den Nahkampfschaden und das Waffenhandling verbessert – eine lang ersehnte Erweiterung, die mehr Tiefe ins Spiel bringt.

Exklusive Skins und kosmetische Updates

Helldivers 2 setzt weiterhin auf Individualität mit neuen Skins, die sich nahtlos in das Jungle-Thema einfügen:

Undergrowth Shuttle : Ein Tarnfarben-Skin für den Pelikan.

: Ein Tarnfarben-Skin für den Pelikan. Undergrowth Hellpot : Ein Tarnfarben-Skin für die Hellpots.

: Ein Tarnfarben-Skin für die Hellpots. Undergrowth Exosuit: Ein neuer Look für den Exo-45 Patriot, der perfekt zu den neuen Rüstungen passt.

Diese Skins können in Helldivers-Manier nicht einfach gekauft werden, sondern müssen freigespielt werden. Das bringt dem Spiel eine zusätzliche Herausforderung und Motivation.

Neue Utility: Wurfmesser und verbesserte Heilungsfähigkeiten

Neben Waffen und Rüstungen bietet der neue Warbond auch neue Utilities:

Wurfmesser: Eine Alternative zu Granaten, die gegen Horden von Bugs oder Roboter eingesetzt werden kann. Wie effektiv diese sein werden, bleibt abzuwarten, aber sie versprechen eine spannende neue Spielweise.

Experimental Infusion: Dieser Booster verbessert die Heilungsspritzen (Stims) und fügt einen Bonus hinzu, der nach der Heilung die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht und den Schaden, den man erleidet, für kurze Zeit verringert.

Kosmetische Items und Titel

Natürlich dürfen auch die kosmetischen Elemente nicht fehlen. Der neue Warbond bringt neue Spielerbanner und Siegesposen:

Mark of the Crimson Fang: Ein militärischer Jungle-Camouflage-Look.

Executioner’s Canopy: Ein etwas zerrissener, aber stylischer Look, passend zu den neuen Armor Sets.

Zusätzlich gibt es Emotes wie „Test of Conviction“, die Anspielungen auf bekannte Memes sind, sowie den neuen Spieler-Titel „Viper Kommando“.

Das Feedback der Community und zukünftige Pläne

Die Entwickler haben auf das Feedback der Community gehört und planen, die Frequenz der Warbonds zu reduzieren. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, neue Inhalte gründlicher zu testen und zu balancieren, um eine bessere Spielerfahrung zu bieten. Das Ziel ist es, einzigartige und qualitativ hochwertige Items zu entwickeln, die das Spiel nicht überfluten, sondern bereichern.

Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass neue Waffen und Rüstungen einzigartig und nicht nur Varianten bestehender Items sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einführung neuer Passivfähigkeiten, die den Rüstungen mehr Tiefe und Individualität verleihen.

Ausblick: Mehr Vielfalt in den Missionen

Während die neuen Warbonds bereits frischen Wind bringen, wünschen sich viele Spieler auch eine größere Vielfalt im Missionsdesign. Denkbare Ideen sind:

Verteidigung einer Basis im Starship Troopers-Stil: Spieler könnten sich eingraben und gegen anstürmende Alienwellen verteidigen.

Sneaky-Missionen: Bei denen man sich leise an Gegnern vorbeischleichen muss.

Diese und andere kreative Missionen könnten das Gameplay weiter auflockern und neue Strategien fördern.

Fazit: Aufregende Zeiten für Helldivers 2

Der neue Warbond verspricht eine Menge spannender Neuerungen und hebt das Spielerlebnis auf ein neues Level. Ob neue Waffen, Rüstungen oder kosmetische Updates – es gibt viel zu entdecken und auszuprobieren. Freut euch auf den 13. Juni und schreibt uns in die Kommentare, welche der neuen Features euch am meisten begeistern.

Quelle: Arrowhead Studio