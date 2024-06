Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 3. September

Mit Harry Potter: Quidditch Champions ist es endlich so weit, der legendäre, magische Sport aus der berühmten magischen Welt findet seinen Weg in die Welt der Videospiele. Egal ob Einzelspieler, kooperative Online-Matches oder kompetitive Spiele Eins gegen Eins, hier können sich die Fans auf die Jagd nach dem goldenen Schnatz machen. Der neue Titel erscheint für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC. Die Erscheinung ist auf den 3. September 2024 terminiert. Alle PlayStation-Plus-Essential-Abonnenten können vom 3. bis 30. September 2024 ohne zusätzliche Kosten in die magische Welt eintauchen.

Im Spiel warten ikonische Schauplätze, Charaktere und Anspielungen aus der Wizarding World auf die Fans. Egal ob Schläger, Jäger, Hüter oder Sucher, in einer Vielzahl von Modi können wir legendäre Arenen erleben. Angefangen bei Hinterhofkämpfen im Fuchsbau der Weasleys können wir uns bis hin zu hoch dotierten Showdowns bei der Quidditch-Weltmeisterschaft hinaufarbeiten. Dabei treffen wir auf Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger und viele andere bekannte Charaktere, zudem können wir auch in ihre Rolle schlüpfen.

„Harry Potter: Quidditch Champions gibt Fans die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt von Harry Potter einzutauchen und den Nervenkitzel dieses geliebten, fantastischen Sports zu spüren. Das Team hat sich bemüht, den Geist von Quidditch einzufangen, indem es ikonische Charaktere und nie zuvor gesehene Bereiche der Wizarding World einbezogen hat.“, sagt David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games.

Spielende, die bereits Hogwarts Legacy in ihrem WB-Games-Account verknüpft haben, dürfen sich über das Bonus-Legacy-Paket freuen. Der Inhalt des Paketes wird später bekannt gegeben.

„Das Team freut sich darauf, Harry Potter: Quidditch Champions zu enthüllen und unsere Interpretation dieses magischen Sports zu präsentieren. Wir haben hart daran gearbeitet, ein Quidditch-Spiel zu entwickeln, das man allein oder mit Freundinnen und Freunden spielen kann und das den Lieblingssport der Fans authentisch widerspiegelt.“, sagt Paul Ohanian, Chief Executive Officer von Unbroken Studios.