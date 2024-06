Fractal Design präsentiert gleich vier Produktneuheiten

Fractal Design präsentiert gleich vier Neuheiten, neben zwei neuen Gehäusen erfolgt nun auch der Einstieg in zwei neue Produktsparten, denn Fractal präsentiert ein erstes Gaming-Headset und auch einen Gaming-Stuhl.

Das Fractal Design Mood:

Als erste Produktneuheit erscheint das Mood, ein kompaktes Gehäuse im säulenförmigen Design und den Farben Black und Light Grey. Die Luftführung erfolgt dabei über einen leistungsstarken 180 mm Lüfter von unten nach oben durch das Gehäuse hindurch. Rundherum ist es mit einem eleganten Stoffbezug ausgestattet. Wenn man diesen abnimmt, erhält man rundum einen Zugang auf die Hardware. Im Inneren ist viel Platz für kompakte Hardware vorhanden. Grafikkarten dürfen eine Länge von bis zu 325 mm besitzen. Der UVP beläuft sich auf $149,99, erhältlich ist das Case ab dem 18.06.2024.

Das Fractal Design Era 2:

Als Weiterentwicklung von Fractal Designs ikonischem SFF-Gehäuse, vereint das Fractal Design Era 2 neue Design-Innovationen und die Expertise der Entwickler. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Kühlleistung verbessert, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu erreichen. Das Gehäuse bietet eine Kompatibilität mit Wasserkühlungen und eine Belüftung an fünf Seiten. Ein besonders Designelement der ersten Generation trifft man hier auch wieder an, die Abdeckung aus Walnussholz an der Oberseite. Das Äußere des Gehäuses besteht aus eloxiertem Aluminium und ist in einem Stück abnehmbar, sodass ein großzügiger Zugriff auf den Innenraum möglich wird. Dieser bietet Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 326 mm. Das Gehäuse erscheint in den Farben Silver, Charcoal und Midnight Blue im dritten Quartal dieses Jahres zu einem UVP von $199,99.

Das Fractal Design Refine:

Der Fractal Refine ist der erste Gaming-Stuhl von Fractal Design. Er basiert auf einer bequemen, individuell anpassbaren Basis und bringt skandinavisches Möbeldesign, forschungsbasierte Ergonomie und moderne Gaming-Trends zusammen. So vereint er den ergonomischen Komfort hochwertiger Bürostühle mit den intuitiven Bedienelementen und der Ästhetik eines Gaming-Stuhls.

Mit vielen Einstellungsmöglichkeiten bietet der Fractal Refine eine sehr gute Ergonomie, es lässt sich die Höhe der Nackenstütze, Höhe/Tiefe der Sitzfläche und die Lordosenstütze einstellen. Darüber hinaus besitzt der Stuhl über eine Neigungsfunktion mit 13 fixierbaren Positionen und einem Synchro-Tilt-Mechanismus. Abgerundet wird die Ergonomie von den 4D-Armlehnen.

Es sind verschiedene Bezüge verfügbar, vom luftdurchlässigem Mesh, über weichen, gepolsterten Stoff, bis hin zur Luxusversion mit Alcantara-Leder. Weiteren Komfort bringen die gepolsterten Armlehnen und eine abnehmbare Nackenstütze aus Memory-Schaum. Für eine robuste Basis sorgen das Fußkreuz aus Aluminium und der glasfaserverstärkte Rahmen.

Erhältlich ist der Fractal Refine ab dem dritten Quartal 2024. Die Mesh- und Fabric-Version sind jeweils in einer Dark- und einer Light-Ausführung erhältlich, der UVP beläuft sich auf $549,99. Der Refine Alcantara Dark besitzt einen UVP von $899,99.

Das Fractal Desgin Scape:

Die vierte der Neuheiten ist das Scape, mit diesem steigt Fractal Design in den Markt der Gaming-Headsets ein. Es besitzt ebenfalls das typische skandinavische Design mit klaren Linien und weichen Stoff-Elementen. Um stets einsatzbereit zu sein, verfügt das Headset über eine induktive Ladestation. Die Anbindung erfolgt entweder via Bluetooth 5.3 oder über den beiliegenden Dongle mit niedriger Latenz. Das Super-Breitband-Mikrofon ist abnehmbar ausgeführt und kann über Hochklappen stumm geschaltet werden. Über das Online-Tool Adjust Pro lassen sich die stilvolle Beleuchtung und die Audiokonfiguration individuell anpassen.

Erhältlich ist das Scape ab Herbst 2024 in einer Dark- und einer Light-Ausführung. Der UVP beläuft sich auf $199,99.

Weitere Details zu allen Produkten finden sich bei Fractal Design.