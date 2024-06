Flint: Treasure of Oblivion: Erste Einblicke in das neue Piraten RPG

Kürzlich gab Publisher Microids zusammen mit dem Entwicklerstudio Savage Level erste Einblicke in ihr neuestes Projekt Flint: Treasure of Oblivion. In einem Making-Of-Video mit dem Titel „The World of Pirates“ zeigten sie mit welchem Herzblut hier ein liebevolles Piratenabenteuer entsteht.

Schatzsuche mit neuen Mechaniken

Flint: Treasure of Oblivion ist ein extrem detailliertes und mit viel Sorgfalt erschaffenes Singleplayer RPG. Das Piraten-Abenteuer RPG bietet jede Menge strategischem Tiefgang. Außerdem finden sich einige neue Konstellationen aus Rollenspiel- und Brettspielmechaniken die das Genre erfrischen. Eine Prise Fantasy darf hier natürlich auch nicht fehlen. Auf der Suche nach Reichtum und Freiheit, ist es den Spielern überlassen, die Fähigkeiten der einzelnen Crewmitglieder taktisch einzusetzen und an den eigenen Spielstil anzupasen. Durch die Fähigkeiten und Attributkarten werden Verbesserungen zu Vorteilen gegenüber Gegnern. In rundenbasierten taktischen Kämpfen gilt gute Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg. Die Kämpfe entscheiden sich durch die gekonnte Verbesserungen und Entdeckung einzigartiger Fähigkeiten. Die Würfel die hierbei verwendung finden, werden ebenfalls aufgewertet und bieten uns so entschiedende Vorteile. Die originelle Erzählung wird durch einen einzigartigen Comic-Stil visuell aufbereitet und bietet neben der klassischen Storyline auch Platz für Erkundungen in einer historisch detaillierten Piraten-Welt.

Release

Der Titel soll bereits in Q4 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auf die Wunschliste könnt ihr das Spiel bereits jetzt auf Steam, im Epic Game Store und im PlayStation Store packen.

Wir sind gespannt welche Abenteuer hier auf uns warten und freuen uns auf weitere Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

