Edifier stellt R1280T und WiiM Mini vor

Multiroom-Lösung zur synchronen Beschallung mit Musik in den eigenen vier Wänden sind in aller Munde. Edifier stellt nun eine neue Kombination vor, die genau diese Lösung verspricht!

Edifier R1280T und WiiM Mini: Das Multiroom-Traumpaar

Das 2.0 Soundsystem R1280T gehört zu den absoluten Dauerbrennern Portfolio des Lautsprecher-Herstellers Edifier. Das zeitlos elegante Design und der hervorragende Klang in Kombination mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis konnten bereits viele Anwender überzeugen. In Zusammenarbeit mit den Streaming-Spezialisten von WiiM Audio legt Edifier dem R1280T nun einen WiiM Mini mit ins Paket, mit dessen Hilfe sich das 2.0 System Multiroom fähig machen lässt.

Edifier R1280T

Die beiden jeweils 146 (B) × 234 (H) × 196 (T) Millimeter messenden Lautsprecher des 2.0 Systems machen mit ihrem klassischen Design auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Für den guten Ton sind ein 13 Millimeter Silk Dome Hochtöner sowie ein 116 Millimeter Tief-Mitteltöner mit extra langem Hub verantwortlich. Das nach vorne gerichtete Bassreflexrohr ermöglicht eine wandnahe Aufstellung, ohne negative Beeinflussung der Basswiedergabe. Drei griffgünstig an der Seite des rechten Lautsprechers platzierte Drehregler geben perfekte Kontrolle über die Intensität von Höhen, Bass und der Lautstärke. Anschlussseitig verfügen die Edifier R1280T über zwei Paar Cinch-Anschlüsse (RCA). Für den Betrieb an PC oder Notebook liegt ein passender Cinch-Adapter auf 3,5-Millimeter-Klinkenstecker bei. Abgerundet wird die Ausstattung von einer praktischen Fernbedienung.

WiiM Mini

Das minimalistische Design des WiiM Mini erinnert auf den ersten Blick an einen Eishockey-Puck. Tatsächlich handelt es sich allerdings um einen extrem kompakten High-Res-Audio-Streamer mit einem Durchmesser von lediglich 69 Millimetern. Das kleine Gerät lässt sich mit fast jedem mobilen Endgerät, Verstärker oder Aktiv-Lautsprecher einsetzen und ermöglicht das Streamen von hochauflösendem Audiomaterial mit bis zu 192kHz / 24 Bit.

Der Mini kann Audiomaterial im MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA und OGG Format wiedergeben. Zudem versteht sich der WiiM Mini auch hervorragend mit Amazons Alexa und Apples Siri. Neben dem Streamen von High-Res-Audiomaterial an ein einzelnes Endgerät, lässt sich mit weiteren WiiM Minis, AirPlay 2 kompatiblen Lautsprechern wie zum Beispiel den Edifier Modellen MS50A, S1000W oder dem D32 ein drahtloses Multiroom-System aufbauen, das mit den eigenen Bedürfnissen mitwächst.

Die Steuerung des WiiM Mini erfolgt entweder über die an der Oberseite befindlichen Touchtasten oder über die WiiM Home-App, die für Android- und iOS-Geräte erhältlich ist. Mit Hilfe der App ist aber nicht nur die Steuerung möglich, sie bietet auch Zugriff auf dem beliebtesten Streaming-Dienste wie beispielsweise Spotify, Amazon Music, Napster, Deezer und Qobuz. Die physische Konnektivität wird durch zwei 3,5 Millimeter Klinke Ports für Audio In und Out sowie ein SPDIF-Anschluss realisiert. Darüber hinaus funkt der WiiM Mini auch über WLAN im 2,4 GHz und 5 GHz Band sowie über Bluetooth 5.0. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-C-Anschluss.

Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich ist das Set im Fachhandel oder online, z.B. bei Amazon. Dort werden für die Multiroom-Kombo 179,99€ fällig.