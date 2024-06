Dragon Age: The Veilguard – 20 Minuten Gameplay im Video

Fans von Dragon Age dürfen sich freuen, denn BioWare und EA haben einen neuen Trailer für das kommende RPG Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht. Statt weniger Sekunden präsentiert man uns satte 20 Minuten, die sowohl Gameplay, als auch Rendersequenzen zeigen.

Der Fokus im neuen Trailer liegt auf der Eröffnung des Spiels. Und da bisher das Entwicklerteam sehr spärlich mit Infos rund um The Veilguard umgegangen ist, freut es umso mehr, dass es endlich frische, bewegte Szenen und Gameplay satt gibt.

Es wird allerdings auch klar, dass The Veilguard eine Abkehr von bisherigen Mechaniken ist, die die Dragon Age Serie auszeichnete. Wer sich den Trailer anschaut, dem wird schlagartig klar, dass hier eindeutig schnelle Action im Vordergrund zu stehen scheint. Somit bleibt fraglich, ob sich die alteingesessenen Fans der RPG-Reihe wirklich auf die Rückkehr freuen werden. So oder so scheint eine enorme Umgewöhnung von Origins notwendig zu sein. Bleibt zu hoffen, dass The Veilguard nicht in einem generischem 0815-Adventure enden wird, aber das wird sich natürlich erst noch zeigen.

Dragon Age: The Veilguard wird im Herbst diesen Jahres für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite.