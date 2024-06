Es gibt endlich wieder was Neues in Helldivers 2! Als begeisterte Helldivers freuen wir uns immer auf neues Spielzeug, mit dem wir die Demokratie weiter verbreiten und unsere Feinde in die Flucht schlagen können. Das ist der neue Exo-Anzug „Exo-49-Emancipator“ in Helldivers 2. In einem stylischen Gelb gehalten, kann dieser Exo-Anzug für 20.000 R’s erworben werden – eine Menge, die die meisten aktiven Helldivers ohnehin schon gesammelt haben.

Helldivers 2: Der neue Exo-Anzug „Exo-49-Emancipator“

Der „Exo 49 Emancipator“

Der Exo-Anzug kann zweimal pro Mission angefordert werden, wobei die Abklingzeit 10 Minuten beträgt. Aktuell, da er neu eingeführt wurde, ist es jedoch möglich, ihn unendlich oft anzufordern. Diese Mechanik kennen wir bereits von anderen neuen Spielinhalten, die anfangs intensiv getestet werden können. So bleibt die Abklingzeit zwar bei 10 Minuten, aber man kann den Anzug beliebig oft auf einer Mission einsetzen.

Ein Neuer Exo-Anzug für mehr Feuerkraft

Der „Exo 49 Emancipator“ bringt vier Autokanonen mit, die sich an seinem robusten Rumpf befinden. Diese Kanonen kennt man bereits als Strategem, aber hier sind gleich vier davon integriert. Ihr könnt mit der linken Maustaste den linken Arm und mit der rechten Maustaste den rechten Arm abfeuern. Anders als beim bisherigen Exo-Anzug, der gegen Bots oft ineffektiv war, bietet der neue Anzug eine bessere Balance zwischen Haltbarkeit und Feuerkraft. Jede Kanone hat 75 Schuss, was ausreichend ist, wenn man sparsam damit umgeht.

Die Autokanonen des „Exo 49 Emancipator“ sind stark genug, um kleinere und mittlere Gegner effektiv zu bekämpfen. Gegen schwer gepanzerte Gegner wie Factory Strider, Charger oder Bile Titans stößt der Anzug jedoch an seine Grenzen, was auch gut so ist – schließlich ist Helldivers 2 ein teamorientiertes Spiel, das auf Zusammenarbeit setzt.

Balance und Spielmechanik

Die Balance in Helldivers 2 ist ein großes Plus. Die Entwickler vermeiden, dass neue Gegenstände übermächtig sind und das Spielgleichgewicht stören. Auch der neue Exo-Anzug ist gut ausbalanciert. Er bringt frischen Wind ins Spiel, ohne das Gameplay zu dominieren. Besonders im Teamspiel zeigt sich seine Stärke, denn mehrere Exo-Anzüge können zusammen eine beeindruckende Macht darstellen, ohne das Spiel über die ganze Mission zu stark zu vereinfachen.

Fazit

Der neue Exo-Anzug „Exo-49-Emancipator“ in Helldivers 2 ist eine spannende Ergänzung und bietet sowohl erfahrenen als auch neuen Spielern eine neue Möglichkeit, Strategien zu entwickeln und ihre Fähigkeiten zu testen. Er ist sehr gut gegen die Terminiden einzusetzten, aber noch besser gegen die Roboter, da seine Autocannons kurzen Prozess mit ihrer Panzerung machen. Alles im Allem eine gelungene Ergänzung für alle Helldivers.

Quelle: Arrowhead Studio