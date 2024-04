Remnant 2 – Neuer Archetyp Aufrufer vorgestellt

Remnant 2 bekommt in Kürze einen nächsten, großen DLC spendiert. Mit The Forgotten Kingdom kommen nicht nur neue Missionen, sondern auch ein komplett neuer Archetyp, dem Aufrufer!

Dieser neue Archetyp wird am 23. April im DLC The Forgotten Kingdom für Remnant 2 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar sein.

Die Fähigkeiten des Aufrufers:

Hauptattribut: Visionär – Mit dem Hauptattribut „Visionär“ können Spieler ihre Fähigkeit überladen, indem doppelte Fähigkeitenaufladungen gewährt werden und die Fähigkeitenabklingzeiten für beide ausgerüsteten Archetypen reduziert werden.

Fähigkeit: Pfad von Kaeula – Der Aufrufer erzeugt eine mächtige Flutwelle sowie einen Regensturm auf dem Schlachtfeld. Betroffene Gegner werden verlangsamt und periodisch von Blitzschlägen getroffen, während Verbündete „Hast“ erhalten!

Fähigkeit: Pfad von Meidra – Der Aufrufer haucht dem Schlachtfeld neues Leben ein, wodurch Gegner mit „Trübsal“ belegt werden. Verbündete, die auf dem betroffenen Gebiet stehen, erhalten eine Heilung über Zeit sowie Lebensraub gegen Ziele, die unter Trübsal leiden.

Fähigkeit: Pfad von Lydusa – Verleiht dem Aufrufer die Macht des Sandes, wodurch Fernschaden „Brüchig“ anwendet. Gegner werden anfälliger für kritische Treffer und kritischen Schaden, während der Aufrufer Sandsplitter von brüchigen Feinden sammelt, die er dann in einen brutalen AoE-Sandstoß umwandelt.

Archetypen-Eigenschaft: Begabt – Erhöht die Dauer von allen anwendbaren Fähigkeiten – perfekt für Spieler, die mehr Zeit für die Vorteile von Remnant 2’s mächtigen Archetyp-Buffs wollen.

Remnant 2: The Forgotten Kingdom erscheint am 23. April 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series für 9,99 €. Fans können das DLC-Bundle am 23. April für 24,99 € kaufen, um Zugriff auf die DLCs The Awakened King, The Forgotten Kingdom und den letzten Teil zu erhalten, der später in diesem Jahr erscheint. Besitzer der Ultimate Edition von Remnant 2 erhalten alle DLCs ohne Zusatzkosten.