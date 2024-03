William Shatner – YOU CAN CALL ME BILL – Erscheint am 19. April

Am 22. März wird Schauspieler William Shatner 93 Jahre alt und passend zu diesem Anlass erscheint YOU CAN CALL ME BILL weltweit in den Kinos. Hierzulande erscheint der Film über das Leben und seiner Karriere exklusiv als digitaler Download und auf DVD im April.

You Can Call Me Bill auf DVD

Film und Fernsehstar Shatner hat ein bewegtes Leben hinter sich. Der Schauspielerei geht er bereits seit dem sechsten Lebensjahr nach. 1966 wurde er zu Captain Kirk in der TV-Serie „Raumschiff Enterprise“. Es folgten sieben „Star Trek“-Kinofilme, welche ihn zur Legende machten. Am 13. Oktober 2021 hob er dann sogar wirklich ab: Shatner war bei einem suborbitalen Flug ins All als Weltraumtourist an Bord der „Blue Origin Mission“. Mit 90 Jahren zählt er nun zum bislang ältesten Menschen, der in den Weltraum flog.

Die Dokumentation von Alexandre O. Philipp geht 96 Minuten und ist ein sehr offener und ernsthafter Rückblick auf Shatners Leben. Der Film bewegt sich auf fesselnde Weise zwischen Witz und Weisheit. Er zeigt Überlegungen und Emotionen, wie man sie kaum bei einem anderen Prominenten seines Formats findet. Hinzu kommt eine Fülle von Filmmaterialien aus Bills Karriere. Shatner selbst sagt über den Film: „Die Fans waren für meine Karriere verantwortlich. Es scheint nur richtig, dass ihnen dieser Film gehört.“

Der Dokumentarfilm erscheint am 19. April als digitaler Download und am 26. April auf DVD bei polyband.