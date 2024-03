Star Citizen – Das Idris Event: Top oder Flop?

Unsere Meinung zum Idris Event

Vergangene Woche forderte Cloud Imperium Games (CIG) spontan die Spielerschaft heraus. The Frigate is coming. So kündigte CIG an, dass sich die lang ersehnte Idris auf den Weg ins Verse macht. Kurz darauf folgte ein Event, bei dem Developer von CIG an zufälligen Orten auf zufälligen Servern erschienen. Die Idris war dabei für alle Spieler auf der Karte zu sehen. Man wollte mit diesem Event, bei dem es auch die Möglichkeit gab, eine solche Idris zu gewinnen, dass die Spieler diese kaperten und aus den Händen der Developer lösten, um dann selbst damit herumzufliegen.

In den letzten Videos und Beiträgen, könnt ihr weitere Details erfahren.

Das Event bekam jedoch sehr schnell sehr negatives Feedback. Einige Spieler und Streamer begaben sich auf die Suche nach der Idris und scheiterten bereits daran, überhaupt einen Server zu finden, auf dem diese unterwegs war. Es war also reine Glückssache, ob man denn die Chance bekam, am Event überhaupt teilzunehmen.

Die Enttäuschung die daraus bei vielen resultierte, wurde schnell zu einem Vorwurf gegen CIG. War das Event wieder nur ein Marketing-Gag von CIG, um den parallel stattfindenden Verkauf der Fregatten anzukurbeln? Denn während des Events, hatten Liebhaber der Weltraumsimulation zu bestimmten Zeiten die begrenzt verfügbare Idris käuflich zu erwerben.

CIG hat bereits vergangenes Jahr erfahren, wie gut der Verkauf solcher vermeidlich exklusiven Schiffe funktionieren kann. Auch beim Event rund um die F8C Lightning, siegte der Reiz dieses Schiff auch gewinnen zu können. Die „exklusiven“ Tickets, die außerdem die Möglichkeit zum Kauf der F8 bot, Schlug ein wie… naja ein Blitz.

Die Aussicht auf ein Platin-Ticket, um eine solche F8 kostenlos zu bekommen, war für sehr viele Spieler ein Anreiz auf die Jagd nach den zufällig erscheinenden Devs zu gehen. Wer kein Glück hatte, konnte immerhin recht schnell ein goldenes Ticket finden. Miit diesem konnte sich immerhin eine F8 als Leihgabe im Spiel freischalten lassen. Außerdem hatte man dann zusätzlich die Option zum käuflichen Erwerb im Shop.

Das Idris Event jedoch war wesentlich seltener auf den Servern vertreten. So hatten Spieler, die nicht die Zeit dafür hatten, tagelang das Verse zu durchkämmen natürlich auch deutlich weniger Chancen auf Erfolg. Als Einzelspieler, war dieses Event ohnehin nicht machbar. In der Gruppe wiederum galt nur so lange Teamarbeit, bis es darum ging, den Pilotensitz der Idris zu besetzen. Denn ab da lief der Timer für denjenigen, der das Schiff flog. Wer dies am längsten tat, würde eine Idris-M Fregatte mit LTI als Gamepaket gewinnen.

Die Spieler, die es schafften ans Steuer der Idris zu gelangen, verschwanden kurz darauf im Quantensprung und waren dann für alle anderen nichtmehr einzuholen. Diesen „Fehler“ musste CIG natürlich schnellstmöglich korrigieren. Kurzerhand wurde die Formulierung der Gewinnbedingungen geändert. Die Spieler mussten sie also nichtmehr fliegen, sondern möglichst lange im Kampf halten, um zu gewinnen.

Viele fühlten sich dennoch kaum angesprochen bei diesem Event. Einerseits soll ein Schiff wie die Idris natürlich weiterhin einen exklusiveren Charakter aufweisen, andererseits sollte bei solchen Events dennoch irgendwie jedem die Chance auf den Hauptgewinn geboten werden.

Wäre es darum gegangen, das Interior der Fregatte zu präsentieren, wäre eine Mission wie „Boarding in Action“ doch irgendwie eine bessere Wahl gewesen. So hätte tatsächlich jeder Spieler die Chance bekommen einen Blick in die Idris zu werfen. Außerdem steht auch die Invictus Launch Week vor der Tür. Auch in diesem Kontext hätte sich eine Begehung wie bei der Javelin sicher angeboten.

Wir haben so oder so unsere Kritik auch nochmal in diesem Video zusammengefasst und freuen uns über eure Meinung in den Kommentaren darunter.